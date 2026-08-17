یارانه نقدی مرداد دهک‌های اول تا سوم واریز و قابل برداشت شد؛ مبلغ هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است. دهک‌های چهارم تا نهم طبق روال در پایان ماه منتظر پرداخت‌اند. هم‌زمان کالابرگ مرداد براساس رقم آخر کد ملی شارژ می‌شود و مشمولان پیامک احراز سکونت باید اطلاعات را تکمیل کنند.

یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مرداد ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم واریز شد؛ پرداختی که بیش از ۲۸ میلیون نفر را پوشش می‌دهد. هم‌زمان، زمان شارژ کالابرگ براساس رقم آخر کد ملی تغییر کرده و گروهی از مشمولان نیز برای جلوگیری از تعلیق اعتبار باید مراحل احراز سکونت را انجام دهند.

یارانه مرداد دهک‌های اول تا سوم واریز شد

به گزارش اصفهان امروز، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مرداد ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شده و اکنون قابل برداشت است.

مجموع اعتبار این مرحله ۱۱۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال، معادل ۱۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان، اعلام شده است. این مبلغ به حساب ۱۰ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۹۹ سرپرست خانوار واریز شده و در مجموع ۲۸ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر را پوشش می‌دهد.

براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مبلغ یارانه دهک‌های اول تا سوم برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است. این پرداخت پس از کسر اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله اقساط وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.

یارانه دهک‌های چهارم تا نهم چه زمانی واریز می‌شود؟

مطابق برنامه معمول پرداخت یارانه‌ها، یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در سی‌ویکم مرداد واریز می‌شود. مبلغ این پرداخت برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است.

بااین‌حال، تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعیه قطعی واریز مرحله مرداد برای دهک‌های چهارم تا نهم منتشر نشده است؛ بنابراین مشمولان باید منتظر اعلام رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پایان ماه باشند.

گروه مشمول مبلغ به‌ازای هر نفر وضعیت پرداخت مرداد دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان واریز و قابل برداشت دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان طبق روال، ۳۱ مرداد

زمان شارژ کالابرگ مرداد براساس رقم آخر کد ملی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که از مرداد ۱۴۰۵، اعتبار کالابرگ الکترونیکی در سه بازه و براساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار شارژ می‌شود.

در مرحله نخست، حساب سرپرستان دارای رقم پایانی صفر، یک و دو، همراه با خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح، پانزدهم مرداد شارژ شد.

مرحله دوم برای سرپرستانی است که رقم پایانی کد ملی آنان سه، چهار، پنج یا شش است. اعتبار این گروه در بیست‌وپنجم مرداد در دسترس قرار می‌گیرد. گروه سوم، شامل ارقام پایانی هفت، هشت و نه، پنجم شهریور اعتبار خود را دریافت می‌کند.

رقم پایانی کد ملی سرپرست زمان شارژ کالابرگ صفر، یک و دو؛

خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح ۱۵

مرداد سه، چهار، پنج و شش ۲۵

مرداد هفت، هشت و نه ۵

شهریور

در اطلاعیه زمان‌بندی مرداد، مبلغ جدیدی برای کالابرگ اعلام نشده است. آخرین رقم رسمی اعلام‌شده برای این طرح، اعتبار یک میلیون تومانی به‌ازای هر نفر بوده است؛ بنابراین هرگونه ادعا درباره افزایش مبلغ باید با اطلاعیه رسمی وزارت رفاه تطبیق داده شود.

چه کسانی باید احراز سکونت انجام دهند؟

برخی خانوارها به‌دلیل احتمال ثبت یکی از اعضای خانواده به‌عنوان فرد غیرمقیم، پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند. ارسال این پیامک به معنای حذف قطعی یارانه یا کالابرگ نیست، اما بی‌توجهی به آن می‌تواند موجب تعلیق اعتبار کالابرگ شود.

افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و به دفاتر پیشخوان دسترسی ندارند، باید با تلفن همراه متعلق به سرپرست خانوار، کد دستوری #1463*500* را شماره‌گیری و کد ملی اعضایی را که پیامک برای آنان ارسال شده است ثبت کنند.

سرپرست خانوار همچنین باید در صورت ثبت‌نکردن نشانی، اطلاعات محل سکونت و حساب شخصی خود را تا پایان مرداد در سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل کند. پس از انجام این مراحل و تأیید اطلاعات، اعتبار کالابرگ مرداد این افراد پنجم شهریور پرداخت می‌شود.

مهلت قانونی مراجعه حضوری و احراز سکونت در دفاتر منتخب پیشخوان دولت تا پایان شهریور ۱۴۰۵ ادامه دارد. پس از تأیید اطلاعات، کالابرگ افراد واجد شرایط دوباره فعال می‌شود و معوقه مرداد نیز در دوره بعدی پرداخت خواهد شد.

هشدار درباره پیامک‌های جعلی یارانه و کالابرگ

وزارت رفاه تأکید کرده است که پیامک رسمی کالابرگ از سرشماره V.Refah ارسال می‌شود و حاوی لینک اینترنتی نیست. کاربران نباید روی لینک‌های ناشناس با عنوان مشاهده یارانه، دریافت کالابرگ یا اصلاح دهک‌بندی کلیک کنند.

مانده اعتبار و فروشگاه‌های مجاز از طریق برنامه «شمیم» و پیام‌رسان «بله» قابل مشاهده است. برای احراز سکونت نیز تنها باید از مسیرهای رسمی اعلام‌شده استفاده شود.

پرسش‌های متداول درباره یارانه و کالابرگ مرداد ۱۴۰۵

یارانه دهک‌های اول تا سوم واریز شده است؟

بله؛ یارانه مرحله ۱۸۶ مرداد واریز و قابل برداشت شده است.

مبلغ یارانه دهک‌های اول تا سوم چقدر است؟

مبلغ یارانه برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است.

یارانه دهک‌های چهارم تا نهم چه زمانی واریز می‌شود؟

طبق برنامه معمول، پرداخت این گروه در ۳۱ مرداد و به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر انجام می‌شود؛ اطلاعیه قطعی واریز باید از سوی سازمان هدفمندسازی منتشر شود.

کالابرگ مرداد چه زمانی شارژ می‌شود؟

زمان شارژ براساس رقم آخر کد ملی، ۱۵ و ۲۵ مرداد یا ۵ شهریور است.

دریافت پیامک احراز سکونت به معنای حذف یارانه است؟

خیر؛ این پیامک به معنای حذف قطعی نیست. مشمولان باید اطلاعات اقامت و محل سکونت خود را در مهلت اعلام‌شده تکمیل کنند.