امضای تفاهمنامه همکاری بانک قرضالحسنه مهر ایران با شهرک صنعتی دهق برای توسعه خدمات مالی به بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی و صنفی
در راستای توسعه تعاملات سازنده با بخش تولید، صنعت و اصناف و با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات بانکداری قرضالحسنه، تفاهمنامه همکاری مشترک میان بانک قرضالحسنه مهر ایران و شهرک صنعتی دهق به امضا رسید.
در راستای توسعه تعاملات سازنده با بخش تولید، صنعت و اصناف و با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات بانکداری قرضالحسنه، تفاهمنامه همکاری مشترک میان بانک قرضالحسنه مهر ایران و شهرک صنعتی دهق به امضا رسید.
این مراسم با حضور آقای خیراتی معاون بانکداری مدیریت شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران استان اصفهان، آقای عظیمی انارکی رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی دهق و آقای احمدی رئیس و نماینده اتاق بازرگانی و اصناف شهرستانهای نجفآباد، تیران و کرون و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی منطقه برگزار شد.
شهرک صنعتی دهق با برخورداری از نزدیک به ۵۰۰ واحد فعال صنفی، تولیدی و صنعتی، یکی از قطبهای مهم اقتصادی غرب استان اصفهان به شمار میرود و امضای این تفاهمنامه زمینه بهرهمندی گسترده فعالان اقتصادی این مجموعه از خدمات متنوع بانک قرضالحسنه مهر ایران را فراهم خواهد ساخت. معاون بانکداری مدیریت شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران استان اصفهان در این نشست ضمن تشریح ظرفیتها و مزیتهای بانکداری قرضالحسنه، بر نقش مؤثر این بانک در حمایت از تولید، اشتغال و رونق کسبوکارها تأکید کرد و اظهار داشت: بانک قرضالحسنه مهر ایران به عنوان بزرگترین بانک قرضالحسنه کشور، همواره تلاش کرده است با ارائه خدمات نوین و تسهیلات مبتنی بر بانکداری اجتماعی، همراه و پشتیبان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد.
در ادامه، رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی دهق نیز با قدردانی از رویکرد حمایتی بانک قرضالحسنه مهر ایران، انعقاد این تفاهمنامه را گامی ارزشمند در راستای رفع بخشی از نیازهای مالی واحدهای مستقر در شهرک صنعتی دانست و ابراز امیدواری کرد این همکاری موجب توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش توان تولیدی واحدهای مستقر در منطقه شود.
همچنین نماینده اتاق بازرگانی و اصناف شهرستانهای نجفآباد، تیران و کرون با اشاره به اهمیت تعامل نظام بانکی با بخش خصوصی، توسعه همکاریهای مشترک میان بانک قرضالحسنه مهر ایران و فعالان اقتصادی را زمینهساز رشد سرمایهگذاری، اشتغال و رونق تولید عنوان کرد.
بر اساس این تفاهمنامه، زمینه بهرهمندی واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی مستقر در شهرک صنعتی دهق و کارکنان آنها از خدمات متنوع بانک قرضالحسنه مهر ایران از جمله افتتاح حساب، ارائه انواع تسهیلات قرضالحسنه، خدمات بانکداری الکترونیک و سایر محصولات و خدمات بانکی فراهم خواهد شد. گفتنی است مدیریت شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران استان اصفهان در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» با هدف حمایت از بخشهای مولد اقتصادی و توسعه بانکداری اجتماعی، تعامل با تشکلهای اقتصادی، صنفی و صنعتی استان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.