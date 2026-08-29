فروش املاک و مستغلات بانک قرض الحسنه مهر ایران 1/1405 (مزایده نوبت مردادماه)
بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد املاک مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند تا ساعت 12 روز سهشنبه 10/06/1405 همه روزه به استثنای روزهای تعطیل برای اخذ اطلاعات، بازدید، دریافت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود به محل مدیریت شعب استان مربوطه مراجعه فرمایند.
بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد املاک مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند تا ساعت 12 روز سهشنبه 10/06/1405 همه روزه به استثنای روزهای تعطیل برای اخذ اطلاعات، بازدید، دریافت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود به محل مدیریت شعب استان مربوطه مراجعه فرمایند.
توضیحات :
- شرکت کنندگان هنگام دریافت اسناد شرکت در مزایده می بایستی مبلغ 1.200.000 ریال به حساب شماره
300102018285185001 بنام اداره کل مهندسی ساختمان بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز نمایند. ( مبلغ دریافتی بابت خرید اسناد مزایده به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.)
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده هر ملک می باشد که می بایست به حساب شماره 300102018285185001 بنام اداره کل مهندسی ساختمان بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز گردد.
- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت های لاک و مهر شده (دربسته) تسلیم گردد.
- کلیه املاک عرضه شده بصورت نقدی با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار می باشد.
- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
- عدم رعایت مفاد قرارداد موجب فسخ آن از سوی بانک می گردد.
- برنده مزایده خرید سرقفلی املاک ملزم به اخذ رضایت مالک و رعایت مفاد قرارداد اجاره های منعقده قبلی و همچنین تنظیم قرارداد اجاره با موجر بوده و هرگونه تغییر شغل می بایست با هماهنگی و در صورت لزوم اجازه موجر انجام پذیرد و بانک در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.