فروش املاک و مستغلات بانک قرض الحسنه مهر ایران 1/1405 (مزایده نوبت مردادماه)

بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد املاک مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند تا ساعت 12 روز سه­شنبه 10/06/1405 همه روزه به استثنای روزهای تعطیل برای اخذ اطلاعات، بازدید، دریافت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود به محل مدیریت شعب استان مربوطه مراجعه فرمایند.