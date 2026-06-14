فرهنگسازی برای مشارکت مردم در بازسازی و پیشرفت کشور
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که موفقیت در دوران پساجنگ تنها به منابع مالی و امکانات دولتی وابسته نیست، بلکه مشارکت مردم یکی از مهمترین عوامل تحقق توسعه و بازسازی به شمار میرود. در این میان، روابط عمومی و تبلیغات وظیفه دارند زمینههای لازم برای شکلگیری این مشارکت را فراهم کنند. فرهنگسازی صحیح میتواند مردم را از یک مخاطب منفعل به یک همراه و شریک فعال در فرآیند توسعه تبدیل کند.
مرضیه موسوی: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که موفقیت در دوران پساجنگ تنها به منابع مالی و امکانات دولتی وابسته نیست، بلکه مشارکت مردم یکی از مهمترین عوامل تحقق توسعه و بازسازی به شمار میرود. در این میان، روابط عمومی و تبلیغات وظیفه دارند زمینههای لازم برای شکلگیری این مشارکت را فراهم کنند. فرهنگسازی صحیح میتواند مردم را از یک مخاطب منفعل به یک همراه و شریک فعال در فرآیند توسعه تبدیل کند.
روابط عمومیها با شناسایی نیازهای جامعه و طراحی برنامههای ارتباطی مؤثر میتوانند حس مسئولیتپذیری اجتماعی را در میان شهروندان تقویت کنند. آگاهیبخشی درباره اهمیت حمایت از تولید داخلی، صرفهجویی در مصرف منابع، حفظ زیرساختهای عمومی، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و کمک به توسعه مناطق مختلف کشور از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
تبلیغات نیز میتواند با تولید پیامهای انگیزشی و امیدآفرین، نقش مؤثری در تغییر نگرشها و رفتارهای اجتماعی ایفا کند. معرفی الگوهای موفق، روایت تلاشهای جمعی و برجستهسازی نتایج مثبت مشارکت مردمی باعث میشود افراد احساس کنند نقش آنها در پیشرفت کشور مؤثر و ارزشمند است. همچنین رسانهها میتوانند با انعکاس فعالیتهای داوطلبانه و مسئولیتهای اجتماعی سازمانها، فرهنگ همکاری و همدلی را در جامعه گسترش دهند.
در شرایطی که کشور در مسیر بازسازی و توسعه قرار دارد، ایجاد فرهنگ مشارکت عمومی میتواند بسیاری از چالشها را کاهش دهد. هر اندازه مردم خود را در موفقیتهای کشور سهیم بدانند، میزان همکاری، اعتماد و همراهی آنان نیز افزایش خواهد یافت. این سرمایه اجتماعی ارزشمند، زمینهساز رشد پایدار، افزایش انسجام ملی و تحقق اهداف بلندمدت توسعه خواهد بود.