برادر کوچک آمریکا درگذشت

ایرنا نوشت: آدام ریچ هنرپیشه آمریکایی که در طول سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ با بازی در مجموعه تلویزیونی Eight Is Enough به عنوان «برادر کوچک آمریکا» شهرت یافت در سن ۵۴ سالگی درگذشت.

آدام ریچ در مجموعه تلویزیونی Eight Is Enough (هشت کافی است) در نقش نیکلاس بردفورد کوچکترین بازیگر این کمدی درام به مدت ۵ فصل ظاهر شد. در Eight Is Enough از ۱۵ مارس ۱۹۷۷ تا ۲۳ می ۱۹۸۱ از شبکه ABC پخش شد. آدام با بازی در این مجموعه تلویزیونی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. یکی از ویژگی‌های بارز ظاهری او در سال‌های دوران کودکی بازیگری مدل موی pageboy او بود که الهام بخش بسیاری از والدین آن دوران برای کودکان خود شد. نقش او در این مجموعه تلویزیونی باعث شد تا او را به عنوان برادر کوچک آمریکا بشناسند. در حال حاضر جزئیات بیشتری در مورد مرگ ریچ در دسترس نیست، اگرچه گزارش های مجریان قانون حکایت از اقدام خشونت آمیز دارد. ریچ در یک گفت و گوی ویدئویی که در سال ۲۰۲۱ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد گفت من از لذتی که هنگام بازی در مجموعه هشت کافی است بردم سپاسگزارم. ۵۷۲۴۵

