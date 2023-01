تنها فرزند الویس پریسلی درگذشت

ایرنا نوشت:«لیزا ماری پریسلی»، دختر «الویس پریسلی» ستاره دنیای راک اند رول در سن ۵۴ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.

نماینده «لیزا ماری پریسلی»، ضمن تأیید خبر فوت این خواننده آمریکایی در بیمارستانی در لس آنجلس و این که او در گریسلند و در کنار پسرش به خاک سپرده می‌شود، به زندگی پر فراز و نشیب او اشاره کرد.

در بیانیه خانواده «لیزا ماری پریسلی» آمده است: «پریسیلا پریسلی و خانواده پریسلی از مرگ غم انگیز محبوبشان، لیزا ماری شوکه و ویران شده اند و آن‌ها عمیقاً از حمایت، عشق و دعای همه سپاسگزار و در این زمان بسیار سخت، از شما خواستار حفظ حریم خصوصی هستند.»

«لیزا ماری پریسلی»، صبح روز پنج‌شنبه، تنها دو روز پس از شرکت در مراسم گلدن گلوب به همراه مادرش، پریسیلا پریسلی، به دلیل حمله قلبی در خانه اش و انجام (CPR) به دلیل وضعیت اضطراری اش، به بیمارستان منتقل شد و مادرش در بیانیه خود گفته است: «او قوی‌ترین، پُرشورترین و دوست داشتنی‌ترین زنی بود که در تمام عمرم می‌شناختم» و همچنین، او نه تنها به نحوه و علت مرگ فرزند خود اشاره‌ای نکرده بلکه از رسانه‌ها درخواست کرده است که به حریم خصوصی آن‌ها در ایام فوت تنها دخترشان احترام بگذارند.

لیزا ماری و مادرش، پریسیلا پریسلی، در مراسم گلدن گلوب امسال حضور داشتند تا «آستین باتلر» را برای بازی در نقش اصلی اش در فیلم «الویس» به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد و برنده جایزه گلدن گلوب ببینند.

آن‌ها همچنین، در مهمانی قبل از مراسم گلدن گلوب که برای فیلم «الویس» برگزار شده بود، شرکت کردند و خانواده پریسلی، تولد ۸۸ سالگی ستاره راک اند رول را جشن گرفتند.

«لیزا ماری» در این مراسم گفت: «بسیار تحت تأثیر این فیلم و نقشی که آستین باتلر داشته است، قرار گرفته ام و می‌دانم که پدرم هم بسیار افتخار می‌کند.»

«لیزا ماری»، در سنین کودکی، پدر خود را ازدست داد و پس از مرگ پدر، پدربزرگ و مادر بزرگش، عمارت پدرش در گریسلند را به ارث برد و در سن جوانی به دارایی که از پدرش به ارث برده بود، دست پیدا کرد.

او در سال ۲۰۰۵، ۸۵درصد از دارایی خود که ارزش تخمینی ۱۰۰میلیون دلاری داشت را به (Industrial Media) فروخت، ولی همچنان گریسلند را نگه داشت.

«لیزا ماری پریسلی»، در سال ۱۹۶۸ به دنیا آمد و تلاش کرد که همچون پدرش، الویس، خواننده بزرگی شود و تاکنون، سه آلبوم موسیقی او روانه بازار شده است که «لیزا ماری پریسلی»، اولین آلبوم خود به عنوان خواننده و ترانه سرا به نام (Whom It May COncern) را در سال ۲۰۰۳ منتشر کرد و هر سه آلبومش توانستند موفقیت زیادی را کسب کنند تا جایی که فروش صدهزار نسخه‌ای داشته اند و این سه آلبوم، واکنش مثبتی از سوی منتقدان هنری دریافت کردند.

شهرت «لیزا ماری پریسلی» علاوه بر پدرش، به خاطر ازدواج با افراد مشهوری چون؛ مایکل جکسون، نیکلاس کیج، دنی کیو (موزیسین) و مایکل لاکوود (موزیسین) بود.

این خواننده آمریکایی، دارای سه فرزند بود که دخترش در عرصه سینما به بازیگری می‌پردازد و پسرش را نیز در سال ۲۰۲۰، بر اثر شلیک گلوله ازدست داد.

