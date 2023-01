ایسنا نوشت: با پیشرفت در فناوری توزیع رسانه‌ای و سامانه‌های نمایش آنلاین، بی‌شک امروز در عصر طلایی تلویزیون زندگی می‌کنیم و چیزی که زمانی به عنوان یک سرگرمی گاه به گاه در نظر گرفته می شد، به تدریج به تولیدات باکیفیت با بودجه‌های هنگفت و در مقیاس آثار سینمایی پرهزینه تبدیل شده است.

در این دوره زمانی تلویزیون با افزایش ارزش تولید و جذب کارگردانان و بازیگران برجسته به رقیبی قدرتمند برای سینما تبدیل شده و دست به ساخت آثاری باکیفیت زده که از دیگر از همتایان سینمایی خود متمایز نمی‌شود.

در ادامه نگاهی به ۱۰ سریالی خواهیم داشت که ساخت آنها با بیشترین هزینه در جهان همراه بوده است.

۱۰. هیلو (Halo)- ۲۰۲۲ (هزینه ساخت: ۱۰ میلیون دلار برای هر قسمت)

این سریال بر اساس بازی ویدیویی معروف مایکروسافت اقتباس شده و از سامانه نمایش آنلاین پارامونت پلاس عرضه می‌شود. پس از جنگ بین فرماندهی فضایی سازمان ملل متحد و ائتلاف بیگانگان معروف «Covenant»، سریال «هیلو» این داستان علمی تخیلی را به شکلی بزرگ و چشمگیر به صفحه نمایش کوچک آورده است.

به‌عنوان یکی از تحسین‌شده‌ترین و موفق‌ترین سریال‌های ساخته شده بر اساس بازی‌های ویدیویی، مجموعه تلویزیونی «هیلو» از حمایت ویژه طرفداران خود بهره می‌برد. با این حال، بسیاری از طرفداران بر این باورند که با توجه به بودجه ۱۰ میلیون دلاری برای هر قسمت، تکنیک‌های «CGI» (تصاویر کامپیوتری) می‌توانست بهتر باشد. اگرچه تولید فصل اول تحت تأثیر همه‌گیری قرار گرفت، با حضور نام‌های بزرگی چون «استیون اسپیلبرگ» به عنوان تهیه‌کننده اجرایی، طرفداران مشتاقانه منتظر هستند تا فصل بهتری از این سریال تماشا کنند.

۹- تاج (Crown)- از ۲۰۱۶ (هزینه تولید: ۱۳ میلیون دلار برای هر قسمت)

درام های تاریخی ذاتاً تولیدات پرهزینه‌ای هستند. از ساخت دکورها، لباس‌ها، کلاه گیس و گریم دقیق تاریخی و همچنین بازیگرانی که همه شبیه همتایان واقعی خود هستند، سریال «تاج» محصول نتفلیکس از هیچ هزینه‌ای دریغ نکرده است که داستان خانواده سلطنتی بریتانیا را در صفحه نمایش های تلویزیونی به تصویر بکشد.

با بودجه ۱۳ میلیون دلار در هر قسمت، توجه سازندگان این سریال به جزئیات نمود پیدا کرده است و تاکنون جوایز بی‌شماری تنها در حوزه بهترین طراحی لباس دریافت کرده است و بازیگران آن نیز برای به تصویر کشیدن جزییات رفتارهای شخصیت‌های واقعی، تحسین شده‌اند. به راحتی می‌توان درک کرد که چرا یک سریال درباره خانواده سلطنتی به بودجه‌ای به همان اندازه زیاد نیاز دارد.

۸- بازی تاج و تخت (Game of Thrones)-۲۰۱۹-۲۰۱۱ (هزینه تولید: ۱۵ میلیون دلار برای هر قسمت)

سریال «بازی تاج و تخت» که محصول شبکه HBO است با اقتباس از رمان‌های فانتزی حماسی نوشته «جورج آر آر مارتین» ساخته شده است که روایتگر کشمکش بر سر قدرت بین چندین خانواده نجیب‌زاده است و داستان با گروه بزرگی از شخصیت‌های تکرارشونده در مکان‌های مختلف در وستروس همراه است.

سریال «بازی تاج و تخت» به خاطر مکان‌های فیلمبرداری خیره کننده‌ای که در سرتاسر جهان فیلمبرداری شده است، شناخته می شود. بودجه اولیه برای فصل اول حدود ۵-۶ میلیون دلار برای هر قسمت بود. در فصل آخر، این مبلغ به ۱۵ میلیون دلار در هر قسمت افزایش یافت، زیرا سریال HBO شاهد سفر بازیگران و خدمه بین بریتانیا، کرواسی، ایسلند، اسپانیا، مالت و مراکش بود.

۷- دیدن (See)- از ۲۰۱۹ (هزینه تولید: ۱۵ میلیون دلار برای هر قسمت)

در آینده‌ای ضدآرمانشهر که در آن بشریت توانایی بینایی خود را از دست داده است، سریال «دیدن» محصول سامانه نمایش آنلاین «Apple TV+»، داستان تاثیر تولد دو کودک را دنبال می‌کند که قادر به دیدن هستند، در دنیایی که دیدن، ارتداد تلقی می شود.

اگرچه ممکن است بودجه ۱۵ میلیون دلاری برای هر قسمت به نام‌های بزرگ پشت سریال مانند «جیسون ماموآ» به عنوان بازیگر و همچنین کارگردان ـ تهیه کننده این سریال «فرانسیس لارنس» نسبت داده شود، اما بودجه سریال تا حد زیادی به دلیل محل فیلمبرداری آن در ونکوور است. برای کمک به ایجاد دنیای ضدآرمانشهری، تیم سازنده یک دریاچه واقعی در ونکوور را تخلیه کردند، یک دهکده ساختند و پس از پایان فیلمبرداری، دریاچه را پر کردند.

۶- مندلورین (Mandalorian)- از ۲۰۱۹ (هزینه تولید: ۱۵ میلیون دلار برای هر قسمت)

یکی از نخستین سریال‌های اورجینال سامانه نمایش آنلاین دیزنی+، فصل جدیدی را در مجموعه جنگ ستارگان آغاز کرد. داستان پس از وقایع فیلم «جنگ ستارگان: بازگشت جدای» اتفاق می‌افتد و داستان یک شکارچی (پدرو پاسکال) را دنبال می‌کند که یک نوزاد جوان متعلق به گونه یودا را که در سفری برای پیوستن به هم نوعان خود است، نجات داده است.

بودجه ۱۵ میلیون دلاری برای هر قسمت تا حد زیادی به دلیل تکنیک های فیلمبرداری مبتکرانه‌ای است که در طول فرآیند تولید استفاده می‌شود. در حالی که صفحه سبز به طور سنتی برای قرار دادن بازیگران بر روی یک محیط دیجیتال استفاده می‌شد، در سریال «مندلورین» از فناوری تحت عنوان «StageCraft» شده که روشی برای غوطه ور کردن بازیگر در محیط دیجیتال از طریق صفحه نمایش‌های بزرگ ویدئویی LED است.

۵- اقیانوس آرام (Pacific)- ۲۰۱۰ (هزینه تولید ۲۰ میلیون دلار برای هر قسمت)

این سریال که حول وقایع تاریخی نبرد جنگ جهانی دوم بین سربازان ژاپنی و آمریکایی در جزیره Peleliu می چرخد، گران ترین مینی سریال در زمان خود بود. با هزینه ۲۰ میلیون دلار برای هر قسمت، مینی سریال شبکه HBO به دلیل دقت تاریخی و به تصویر کشیدن صحنه‌های جنگی حماسی جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. با وجود نام‌های بزرگی مانند «اسپیلبرگ» و «تام هنکس» در پشت تیم تولید و «هانس زیمر» آهنگساز معروف، سریال «اقیانوس آرام» شبیه یک نمایش تلویزیونی در مقیاس بزرگ سینمایی است.

۴- خاندان اژدها (House of the Dragon) از سال ۲۰۲۲ (هزینه تولید: ۲۰ میلیون دلار برای هر قسمت)

پیش درآمد سریال «بازی تاج و تخت»، با جذب نزدیک به ۱۰ میلیون نفر بیننده در قسمت اول، رکورد تعداد مخاطب برای شبکه HBO را شکست. این سریال با تکیه بر موفقیت های قبلی خود، دو قرن قبل از وقایع «بازی تاج و تخت» را روایت می‌کند و حول محور خانه تارگرین و جنگ داخلی که منجر به سقوط خانواده و ناپدید شدن تعدادی اژدها از وستروس شد، می‌گذرد.

با وجود تعداد زیاد اژدهای ساخته شده با تکنیک‌ها کامپیوتری CGI و همچنین موفقیت مورد انتظار از پیش درآمد سریال «بازی تاج و تخت»، بودجه ۲۰ میلیون دلاری برای هر قسمت به سریال این فرصت را می دهد که سه سال پس از پایان بحث برانگیز سریال «بازی تاج و تخت»، داستان وستروس را گسترش دهد.

۳- وانداویژن (WandaVision)-۲۰۲۱ (هزینه تولید: ۲۵ میلیون دلار برای هر قسمت)

دنیای سینمایی مارول، یکی از محبوب‌ترین سری فیلم‌های قرن بیست و یکم را ساخته است. با بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری برای فیلم «انتقام جویان: آخر بازی»، سرمایه‌گذاری مارول در تلویزیون با بودجه‌ای به همان اندازه برای گسترش دنیای سینمایی مارول دست به کار شد.

پس از راه‌اندازی سامانه نمایش آنلاین دیزنی پلاس در سال ۲۰۱۹، مارول برای ساخت هر قسمت از سریال «وانداویژن» ۲۵ میلیون دلار هزینه کرده است. «وانداویژن» نخستین سریال تلویزیونی است که تولیدش بر عهده استودیو مارول بوده و «مت شکمن» کارگردانی آن را بر عهده دارد.

۲- چیزهای عجیب (Stranger Things)- از ۲۰۱۶ (هزینه تولید: ۳۰ میلیون دلار برای هر قسمت)

به‌عنوان یکی از موفق‌ترین سریال‌های طولانی‌مدت در نتفلیکس، سریال «چیزهای عجیب» در طول چهار فصل از یک داستان شهری کوچک در مورد پسر گمشده و ارجاعات دهه ۸۰ ، به یک سریال علمی تخیلی ترسناک و بسیار تاریک‌تر و اکشن تبدیل شده است که شامل تاسیسات مخفی دولتی و دخالت نظامی برخی کشورها می‌شود.

در کنار داستان‌های بلندپروازانه و تولید فصل چهارم، بودجه چشمگیر ۳۰ میلیون دلاری برای هر قسمت این سریال در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه قسمت اعظم فصل چهار در خارج از شهر کوچک هاوکینز اتفاق می‌افتد، بودجه بیشتر امکان اکشن بیشتر، هیجان‌های بیشتر و قسمت‌های ۹۰ دقیقه‌ای را فراهم می‌کرد که واقعاً شبیه به فیلم بود.

۱- ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت (The Lord of the Rings: Rings of Power) از ۲۰۲۲ (هزینه تولید: ۵۸ میلیون دلار برای هر قسمت)

با بودجه ۵۸ میلیون دلاری در هر قسمت (مجموع بودجه ۴۶۵ میلیون دلار)، «ارباب حلقه ها: حلقه‌های قدرت» محصول سامانه نمایش آنلاین آمازون پرایم، به گران‌ترین سریال تلویزیونی ساخته شده تبدیل شده است و مجموعا از بودجه ۲۸۱ میلیون دلاری مجموعه فیلم «ارباب حلقه‌ها» فراتر رفته است.

این سریال‌ داستانی وقایعی را روایت می‌کند که به قلم «جی. آر. آر. تالکین»‌ نوشته شده‌ و در عصر دوم جهان خیالی سزرمین میانه اتفاق می‌افتد. داستان سریال «حلقه‌های قدرت» به ۴۰۰۰ سال پیش از وقایع مجموعه فیلم‌ها و رمان‌های «ارباب حلقه‌ها»‌ و «هابیت»‌ بازمی‌گردد.