استقبال چشمگیر از سریال «آخرین بازمانده»

ایسنا نوشت: قسمت نخست سریال «آخرین بازمانده» طی دو روز ابتدایی عرضه از سوی شبکه HBO، بیش از ۱۰ میلیون مخاطب جذب کرد.

صفحه مجازی شبکه HBO Max در توئیتر اعلام کرد، قسمت اول از فصل نخست سریال «آخرین بازمانده» (The Last of Us) در روز نخست عرضه ۴.۷ میلیون مخاطب داشته که این رقم برای یک سریال جدید بسیار زیاد است و شمار مخاطبان این سریال در دو روز نخست عرضه به ۱۰ میلیون نفر رسیده است.

از سال ۲۰۱۰ تا به امروز تنها سریال «خاندان اژدها» که دنباله سریال معروف «بازی تاج و تخت» بود با ۹.۹۸ میلیون مخاطب، رکورد بهترین در رازه با میزان تماشاگران در نخستین روز رونمایی به ثبت رسانده است.

شبکه HBO همچنین اعلام کرد این تنها حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد از کل مخاطبان یک قسمت را تشکیل می دهد، بنابراین مخاطبان سریال «The Last of Us» احتمالا در روزهای آینده به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

«آخرین بازمانده» که توسط «کریک مازن» (نویسنده و سازنده سریال چرنوبیل) و «نیل دراکمن» با اقتباس از یک بازی ویدئویی ساخته شده است این بازی مورد تحسین منتقدان و وبگاه‌های نقد بازی قرار گرفت و به قدری موفق بود که HBO شبکه تصمیم گرفت یک سریال تلویزیونیبر اساس آن بسازد.

قسمت اول این سریال، دوشنبه ـ ۱۶ ژانویه ماه ـ منتشر شده و اتفاقات مربوط به ۲۰ سال پس از همه‌گیری یک بیماری قارچی را به تصویر می‌کشد. این بیماری روی مغز انسان‌ها تاثیر گذاشته و آن‌ها را به جنون می‌کشد. انسان‌های مبتلا شده به این بیماری رفته رفته بینایی خود را از دست می‌دهند و مجبورند برای پیدا کردن افراد دیگر از قوه درک پژواک خود بهره بگیرند.

«آخرین بازمانده» بیست سال پس از نابودی تمدن مدرن رخ می‌دهد. جول با بازی «پدرو پاسکال» بازمانده این نابودی قصد دارد دختری به نام الی با بازی «بلا رمزی» را برای اهداف درمانی نزد چند دکتر ببرد که در این مسیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند؛ از مواجهه با گروه‌های افراد مبتلا به بیماری گرفته تا روبه‌رو شدن با آدم‌خوارها و حتی مواجه شدن با زرافه‌ای که از باغ وحش فرار کرده است.

این سریال که گفته می‌شود بزرگترین تولید تلویزیونی در تاریخ کانادا است، از ژوئیه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ در آلبرتا فیلمبرداری شد و اولین سریال HBO بر اساس یک بازی ویدیویی است.

