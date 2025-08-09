برنامه قطعی برق استان اصفهان + به روزرسانی تابستان ۱۴۰۴

با توجه به اطلاعیه روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان برنامه های خاموشی برق در سطح استان اصفهان از امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ تغییر کرده است

با توجه به تغییرات صورت گرفته در جداول خاموشی شرکت توزیع برق استان اصفهان و به تبع آن تغییر برنامه خاموشی ها، لازم است مشترکین گرامی برای مشاهده برنامه جدید خاموشی احتمالی به نرم افزار "برق من" و یا سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان مراجعه نمایند.

در صورتیکه محل سکونت شما شهر اصفهان یا یکی از شهرستان‌های جرقویه، کوهپایه، هرند و ورزنه می‌باشد، برای مشاهده برنامه خاموشی به لینک زیر مراجعه کنید:

https://eservices.eepdc.ir/fonois/

در صورتی که محل سکونت شما شهرستان های استان شامل : کاشان، نجف آباد، فلاورجان، خمینی شهر، شاهین شهر و میمه، لنجان،تیران و کرون، شهرضا، مبارکه،دهاقان، سمیرم،فریدن، چادگان، فریدونشهر،بویین میاندشت، خوانسار، گلپایگان، برخوار، آران و بیدگل، نطنز، اردستان،نائین و خوروبیابانک به لینک زیر مراجعه کنید: https://out2.epedc.ir/home

هم چنین با کلیک بر روی اسلایدر سایت توزیع برق استان اصفهان و اضافه کردن شناسه قبض و یا ورود به اپلیکیشن «برق من» می توانید برنامه قطعی برق خود را مشاهده نمایید.