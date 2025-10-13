سیمان اردستان، برگزیده ممتاز صنعت استان اصفهان

در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت، شرکت سیمان اردستان بار دیگر موفق شد عنوان «واحد ممتاز صنعت استان اصفهان» را به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان اردستان، این مراسم با حضور دکتر سید حامد عاملی، معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، و دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار محترم اصفهان، به همراه جمعی از مدیران ارشد و فعالان صنعت در تالار نگین نقش جهان برگزار شد.

در این رویداد ملی، تندیس افتخار و لوح یادبود به پاس سال‌ها تلاش و تولید با کیفیت، توسط معاون محترم وزارت صمت به دکتر احمدرضا عمرانی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سیمان اردستان، اهدا شد.انتخاب واحدهای ممتاز صنعتی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان اشتغال‌زایی، نقش‌آفرینی در رشد تولید ملی، ارتقاء کیفیت محصولات و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای اساسی کشور انجام می‌شود. شرکت سیمان اردستان با تکیه بر دانش، تجربه و تلاش مستمر خانواده بزرگ خود، توانسته است برای چندمین سال پیاپی این افتخار را کسب کند.روابط عمومی شرکت سیمان اردستان، به عنوان پل ارتباطی مؤثر میان مجموعه و جامعه، نقش مهمی در انتقال دستاوردها، ارتقاء برند و تقویت ارتباط با ذی‌نفعان ایفا می‌کند. این واحد با تدوین استراتژی‌های ارتباطی دقیق، انعکاس دستاوردهای تولیدی، توسعه تعاملات رسانه‌ای و سازمانی، و پوشش خبری رویدادهای مهم، سهم مؤثری در تثبیت جایگاه سیمان اردستان به عنوان یکی از پیشتازان صنعت سیمان کشور داشته است.