نانواییهای استراتژیک اصفهان در برابر اختلال انرژی ایمن شدهاند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، با اشاره به برنامهریزی برای مقابله با سناریوهای احتمالی دشمن در ایجاد اختلال در شبکه انرژی کشور، از ذخیرهسازی میانمدت آرد و نهایی شدن فهرست نانواییهای مجهز به زیرساختهای جایگزین برق و سوخت خبر داد.
کوروش خسروی در این باره تأکید کرد: با پیشبینی احتمال شیطنت دشمنان در ایجاد اختلال در شبکه برق کشور، از اوایل سال جاری و همزمان با تحولات منطقه، مصوب شد در استان فراتر از ظرفیت معمول، اقدام به تولید و ذخیرهسازی آرد کنیم.
وی افزود:در حال حاضر، علاوه بر آرد موجود در واحدهای نانوایی، ذخیره آرد استان پیشبینی شده است؛ این اقدام تضمین میکند در صورت قطع شبکه برق و توقف موقت فعالیت کارخانجات، روند تأمین نان مردم دچار وقفه نشود.
خسروی در ادامه به شناسایی و دستهبندی واحدهای نانوایی مقاوم در برابر قطع انرژی اشاره کرد و گفت:فهرست دقیق نانواییهایی که مجهز به موتور برق یا سیستم دوگانهسوز (گاز و سوخت جایگزین مانند گازوئیل یا سیلندر گاز) هستند، تهیه شده است. این لیست در اختیار فرمانداریها و بازرسی اصناف قرار گرفته تا در شرایط بحرانی، مدیریت توزیع با سرعت انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تأکید کرد: این پایش تنها محدود به نانواییهای سنتی نیست و واحدهای فانتزیپز و کارخانجات نان صنعتی را هم شامل میشود. تعداد قابل توجهی از این واحدها قابلیت فعالیت با سوخت دوم را دارند که ظرفیت اثربخشی برای تأمین نیاز مردم در شرایط خاص محسوب میشوند.
خسروی در پایان با اشاره به پتانسیلهای بومی استان در تولید نان، تصریح کرد:ظرفیتهای بینظیری در شهرستانهایی نظیر مورچهخورت، شهرضا، کمشچه، حبیبآباد و منطقه برخوار وجود دارد. این مناطق به عنوان کانونهای پشتیبان تأمین نان شناخته شدهاند و در برنامهریزیهای بحران، حساب ویژهای روی توان تولیدی آنها برای پوشش نیاز سایر نقاط استان باز شده است.