تداوم تغییرات ساختاری در اسکواد طلاییپوشان پیش از شروع فصل جدید؛
مجید علیاری از سپاهان جدا شد؛ فسخ توافقی قرارداد مهاجم زردپوشان در موج خروجیهای باشگاه
مجید علیاری، مهاجم تیم سپاهان اصفهان، با وجود داشتن یک سال قرارداد دیگر، پس از توافق با مدیران باشگاه به طور رسمی از جمع شاگردان محرم نویدکیا جدا شد. این جدایی در کنار خروج دانشگر و هنانوف، روند دگرگونی در اسکواد سپاهان را وارد فاز جدیدی کرده است.
بازار نقل و انتقالات تابستانی برای باشگاه سپاهان اصفهان با شتاب بالایی در حال سپری شدن است و تغییرات در لیست بازیکنان این تیم وارد مراحل حساسی شده است. در جدیدترین تحول نقل و انتقالاتی، مجید علیاری، مهاجم فصل گذشته زردپوشان، پس از انجام مذاکرات نهایی با مدیران باشگاه، به طور رسمی پایان حضور خود را در اصفهان اعلام کرد. این مهاجم که بر اساس مفاد قرارداد قبلی، هنوز یک سال دیگر با طلاییپوشان اصفهانی تعهد حقوقی داشت، در نهایت با دستیابی به توافق دوجانبه، برگه فسخ قرارداد خود را دریافت کرد تا فوتبال خود را در فضای جدیدی دنبال کند. جدایی علیاری نشاندهنده استراتژی جدید کادر فنی به رهبری محرم نویدکیا برای بازسازی خط حمله و تعدیل لیست بازیکنان بزرگسال تیم در آستانه ورود به رقابتهای فشرده پیشرو است.
تسریع روند خروجیهای سپاهان و بازسازی ساختار دفاعی و هجومی
با جدایی رسمی مجید علیاری، موج خروج بازیکنان کلیدی و نامآشنا از اصفهان به یکی از مباحث اصلی محافل ورزشی تبدیل شده است. پیش از پایان کار این مهاجم در اصفهان، ساختار دفاعی سپاهان نیز دستخوش تغییرات بزرگی شده بود؛ چرا که وحدت هنانوف، مدافع بینالمللی و تاجیکستانی این تیم، در کنار محمد دانشگر، مدافع باسابقه زردپوشان، به همکاری خود با طلاییپوشان پایان داده و از این تیم جدا شده بودند. این خروجهای متوالی، کادر فنی را با چالش بازسازی خطوط سهگانه مواجه کرده است.
با این حال، مدیریت باشگاه سپاهان برای جلوگیری از بروز بحران ناگهانی، موازی با روند خروجیها، فرآیند تمدید قراردادهای حساس را کلید زده است. به دنبال جدایی دانشگر، مذاکرات فشردهای با سایر ستارههای تاثیرگذار صورت گرفت که خروجی مثبت آن، حصول توافق نهایی با میلاد زکیپور و آرش رضاوند برای ماندگاری در جمع طلاییپوشان اصفهان بود؛ اقدامی که تا حدودی توانست ثبات را به اسکواد تیم بازگرداند.
جهت بررسی دقیقتر آخرین وضعیت تغییرات بازیکنان در ترانسفرمارکت اختصاصی باشگاه سپاهان، جدول زیر به عنوان راهنما تنظیم شده است:
|بازیکن
|پست
|آخرین وضعیت
|مجید علیاری
|مهاجم / وینگر
|جدایی قطعی
|محمد دانشگر
|مدافع میانی
|جدایی قطعی
|وحدت هنانوف
|مدافع راست / میانی
|جدایی قطعی
|میلاد زکیپور
|مدافع چپ / پیستون
|تمدید قرارداد
|آرش رضاوند
|هافبک میانی / طراح
|توافق جدید
تحلیل کارنامه سپاهان در فصل گذشته و چالشهای مدیریتی پیشرو
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در رقابتهای فصل گذشته لیگ برتر باشگاههای کشور، فراز و نشیبهای بیسابقهای را تجربه کرد. این مسابقات که به دلیل شرایط خاص منطقه و تجاوز دشمن، در نهایت در هفته بیست و سوم متوقف ماند، با ایستادن سپاهان در رتبه سوم جدول ردهبندی به کار خود پایان داد. اگرچه کسب رتبه سوم در یک لیگ فرسایشی نتیجه قابل قبولی محسوب میشود، اما بحرانهای اصلی باشگاه خارج از مستطیل سبز رقم خورد.
بزرگترین چالش مدیریتی که سایه سنگین خود را بر آینده باشگاه انداخته، عدم صدور مجوز حرفهای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) است. این موضوع منجر به حذف رسمی زردپوشان اصفهانی از رقابتهای آسیایی شد؛ جریمهای سنگین که نه تنها روی درآمدهای باشگاه تأثیر منفی گذاشت، بلکه انگیزه ماندگاری برخی ستارهها را کاهش داد. اکنون مدیریت سپاهان تلاش میکند با توازن مالی و اصلاح ساختارهای باشگاه، پیش از هر چیز زیرساختهای لازم برای بازگشت به آسیا را فراهم سازد و همزمان تیمی مدعی برای فصل جدید مهیا کند.