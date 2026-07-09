شاخص کیفیت هوای اصفهان صبح پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ با میانگین ۱۶۰ در وضعیت قرمز ثبت شد و ۱۳ ایستگاه شهر در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد. هواشناسی با صدور هشدار نارنجی، تداوم گردوخاک تا شنبه و گرمای ۴۱ درجه‌ای را پیش‌بینی کرده است. جدول شاخص ۱۹ ایستگاه به تفکیک مناطق در این گزارش آمده است.

اصفهان امروز: هوای کلان‌شهر اصفهان صبح امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ برای دومین روز متوالی در وضعیت قرمز قرار گرفت. بر اساس داده‌های ایستگاه‌های پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح، میانگین شاخص کیفیت هوا (AQI) به عدد ۱۶۰ رسید؛ عددی که به معنای هوای ناسالم برای همه شهروندان است، نه فقط گروه‌های حساس. داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوا در ساعت ۱۰ صبح نیز شاخص لحظه‌ای شهر را ۱۵۸ نشان می‌دهد و این یعنی هنوز نشانه‌ای از بازگشت هوا به شرایط عادی دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که شاخص روز گذشته اصفهان ۹۳ و در محدوده قابل قبول ثبت شده بود.

آنچه وضعیت امروز را نگران‌کننده‌تر می‌کند، هم‌زمانی آلودگی با دو پدیده دیگر است: گردوخاک و گرمای شدید. اداره کل هواشناسی استان اصفهان در بولتن پیش‌بینی پنج‌روزه خود اعلام کرده که وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش دید تا شنبه ۲۰ تیر در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی استان ادامه خواهد داشت و به همین دلیل هشدار سطح نارنجی شماره ۱۳ را برای وزش باد شدید و گردوخاک در مناطق شرقی و شمالی استان صادر کرده است. در کنار آن، هشدار زرد شماره ۳۰ نیز از افزایش یک تا سه درجه‌ای دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده و تقویت الگوهای گرم تابستانی و ماندگاری امواج گرمایی طی هفته آینده خبر می‌دهد. دمای بیشینه شهر اصفهان امروز و فردا ۴۱ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده و در شهرهایی مانند کاشان تا ۴۵ درجه نیز خواهد رسید.

در ساعت انتشار این گزارش، ۱۳ ایستگاه پایش در وضعیت قرمز قرار دارد و ایستگاه پروین با شاخص ۱۷۴ آلوده‌ترین نقطه شهر است. پس از آن کردآباد با ۱۷۱ و رودکی با ۱۷۰ بیشترین آلودگی را ثبت کرده‌اند. در مقابل، ایستگاه بیمارستان صاحب‌الزمان شهرضا با شاخص ۵۹ پاک‌ترین هوای استان را دارد. جزئیات شاخص همه ایستگاه‌ها در جدول زیر آمده است.

جدول شاخص آلودگی هوای اصفهان به تفکیک ایستگاه‌ها — پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ (ساعت ۱۰ صبح)

ایستگاه / منطقه شاخص هم‌اکنون شاخص امروز وضعیت هوا پروین ۱۷۴ ۱۶۸ ناسالم (قرمز) کردآباد ۱۷۱ ۱۵۳ ناسالم (قرمز) رودکی ۱۷۰ ۳۷ ناسالم (قرمز) میرزا طاهر ۱۶۳ ۱۱۲ ناسالم (قرمز) رهنان ۱۶۲ ۱۱۵ ناسالم (قرمز) ولدان ۱۶۱ ۱۲۶ ناسالم (قرمز) خیابان ۲۵ آبان ۱۶۰ ۱۲۹ ناسالم (قرمز) انقلاب ۱۵۹ ۱۰۶ ناسالم (قرمز) کاوه ۱۵۹ ۱۴۶ ناسالم (قرمز) زینبیه ۱۵۷ ۱۵۲ ناسالم (قرمز) دانشگاه صنعتی ۱۵۵ ۱۴۴ ناسالم (قرمز) فیض ۱۵۵ ۱۱۳ ناسالم (قرمز) کاشان – چهارراه کاشانی ۱۵۵ ۱۷۰ ناسالم (قرمز) خمینی‌شهر ۱۵۳ ۱۲۷ ناسالم (قرمز) شاهین‌شهر ۱۵۰ ۱۵۹ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) سپاهان‌شهر ۱۴۲ ۱۱۲ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) پارک زمزم ۱۱۸ ۸۱ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) علوم پزشکی کاشان ۸۵ ۱۳۳ قابل قبول (زرد) بیمارستان صاحب‌الزمان شهرضا ۵۹ ۷۳ قابل قبول (زرد)

در چنین شرایطی توصیه می‌شود سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی از حضور طولانی در فضای باز خودداری کنند و فعالیت‌های ورزشی در هوای آزاد، به‌ویژه در ساعات میانی روز که گرما و آلودگی هم‌زمان به اوج می‌رسد، به حداقل برسد. استفاده از ماسک N95 در ترددهای ضروری، بستن پنجره‌ها در ساعات اوج غبار و نوشیدن آب کافی برای مقابله با گرمای ۴۱ درجه‌ای می‌تواند از عوارض این شرایط بکاهد. افراد مبتلا به آسم و آلرژی نیز باید داروهای خود را در دسترس داشته باشند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) معیاری استاندارد برای سنجش آلودگی هواست که غلظت آلاینده‌هایی مانند ذرات معلق PM2.5 و PM10، دی‌اکسید گوگرد، دی‌اکسید نیتروژن، ازن و مونوکسید کربن را به یک عدد واحد تبدیل می‌کند. در این مقیاس، صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک تعریف شده است. آلاینده اصلی امروز اصفهان ذرات معلق PM2.5 است که با تشدید گردوخاک، غلظت آن افزایش یافته است.