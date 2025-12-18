کلنگزنی بزرگترین مجتمع کود و گیاه پزشکی بیولوژیک کشور در اصفهان
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، در آیین کلنگزنی بزرگترین مجتمع کود و گیاهپزشکی بیولوژیک کشور در اصفهان، اقدام شرکت بهاران در توسعه کنترل بیولوژیک را «ذکات ۳۵ سال فعالیت تولیدی» این مجموعه دانست و بر نقش این طرح در حرکت بهسوی کشاورزی پایدار، تولید محصولات سالم و حفاظت از محیطزیست تأکید کرد.
محمدمهدی انصاریپور، مدیرعامل شرکت بهاران در آئین کلنگزنی بزرگترین مجتمع کود و گیاهپزشکی بیولوژیک کشور در اصفهان با بیان اینکه آغاز طرح توسعه این کارخانه، گامی اساسی در ارتقای فناوری و بهروزرسانی صنعت نهادههای کشاورزی کشور است، اظهار کرد: شرکت بهاران طی ۳۵ سال فعالیت، با همراهی ۲۵۰ نیروی متخصص، همواره بر کیفیت پایدار، امنیت تأمین و شبکه توزیع گسترده تمرکز داشته است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد این مجموعه تصریح کرد: طرح توسعه جدید، حرکتی جدی به سمت تولید نهادههای کشاورزی کمخطر، سازگار با محیطزیست و مبتنی بر فناوریهای روز است که در راستای کشاورزی پایدار برای امروز و آینده کشور تعریف شده است. مدیرعامل شرکت بهاران تأکید کرد: مصرف بیرویه سموم، زمین را از قابلیت بهرهبرداری خارج میکند و ظرفیت تولید را کاهش میدهد؛ در حالی که این رویکرد جدید، تضمینکننده تحویل سرزمینی قابل زیست به نسلهای آینده خواهد بود.
انصاریپور افزود: در طرح توسعه جدید، فضای ویژهای برای تولید کودهای زیستی پیشبینی شده و یک گلخانه تحقیقاتی هزار مترمربعی برای انجام آزمایشها و تستهای تخصصی در محل کارخانه احداث خواهد شد. شرکت بهاران ذکات ۳۵ سال تولید خود را پرداخت کرد مریم جلیلیمقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با قدردانی از اقدام شرکت بهاران در راهاندازی بزرگترین مجتمع کود و گیاهپزشکی بیولوژیک کشور، این اقدام را «ذکات ۳۵ سال فعالیت تولیدی» این مجموعه دانست و اظهار کرد: توسعه کنترل بیولوژیک، گامی مؤثر در مسیر تولید محصولات سالم و حفاظت از محیطزیست است. وی در آئین کلنگزنی مجتمع کود و گیاهپزشکی شرکت بهاران، با اشاره به سابقه فعالیت کارخانههای کشاورزی در اصفهان، افزود: خرسندیم که یک مجموعه باسابقه در استان، با احداث این مجتمع در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع به سمت تولید محصولات بیولوژیک و آفتکشهای کمخطر حرکت کرده است؛ اقدامی ارزشمند که جای مباهات برای بخش کشاورزی استان دارد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر وظیفه حفظ محیطزیست بیان کرد: موظف هستیم روشهای غیرشیمیایی و بیولوژیک را در برنامهریزیها جدی بگیریم تا ضمن کاهش آسیبهای زیستمحیطی، سطح کیفی محصولات کشاورزی ارتقا یابد. تحقق اهداف حفظ نباتات کشور بدون همکاری مؤثر بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود. جلیلیمقدم با قدردانی از استانداری اصفهان، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت بهاران گفت: این شرکت با ورود جدی به حوزه کنترل بیولوژیک، ذکات کار تولیدی خود را پرداخت کرده و این اقدام شایسته تقدیر است.
امیدوارم اصفهان به قطب تولید محصولات سالم و بهداشتی کشور تبدیل شود دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی با استاندار اصفهان در جریان سفر دو روزه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به اصفهان، دیداری با استاندار اصفهان با همراهی مدیرعامل شرکت بهاران و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد. در این نشست، مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، گزارشی از اهداف و دستاوردهای این سفر ارائه کرد.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان نیز با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در استان، ضمن بیان چالشها و تنشهای موجود، از آمادگی استانداری برای همکاری در توسعه حوزه نباتات کشور خبر داد.
مریم جلیلیمقدم در این دیدار، نقش اصفهان در بستهبندی، سورتینگ و صادرات محصولات کشاورزی را برجسته دانست و تأکید کرد: با وجود مدیریت کارآمد در بخش کشاورزی، اصفهان در حوزه اعتبارات مظلوم واقع شده، اما سازمان حفظ نباتات برای رفع مشکلات استان آمادگی کامل دارد.
همچنین محمدمهدی انصاریپور در این جلسه، توسعه کنترل بیولوژیک را یکی از دستاوردهای اصلی طرح جدید شرکت بهاران دانست و گفت: اجرای این طرح، تأثیرات اثربخش و پایداری برای محصولات کشاورزی استان به همراه خواهد داشت.