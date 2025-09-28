از افتخار جهانی یونسکو تا نوآوریهای هوش مصنوعی در سازمان آتشنشانی اصفهان
۷۸۷ نفر در اصفهان نجات یافتند؛ نخستین ربات پرنده آتشنشان هم رونمایی شد
در روز ملی آتشنشانی، اصفهان با نجات ۷۸۷ نفر، کسب رتبه یونسکو و رونمایی از نخستین ربات پرنده آتشنشان درخشید.
اصفهان امروز - ۶ مهر ۱۴۰۴: در شهری که میدان نقشجهانش نماد تاریخ جهانی است، آتشنشانان اصفهان امسال نهتنها جان ۷۸۷ نفر را در یک ماه نجات دادند، بلکه با کسب رتبه برتر یونسکو در ارزیابی ریسک حریق و رونمایی از نخستین «ربات پرنده آتشنشان»، نام ایران را در عرصه ایمنی و نوآوری درخشاندند. روز ۷ مهر، روز ملی آتشنشانی و ایمنی، امسال بیش از هر زمان دیگری رنگی از افتخار، فناوری و انسانیت به خود گرفته است.
یک روز ملی با ریشهای حماسی
نامگذاری روز ۷ مهر به عنوان «روز ملی آتشنشانی و ایمنی» ریشه در واقعهای خونین دارد: در سال ۱۳۵۹، پالایشگاه آبادان در حمله هوایی دشمن بعثی به آتش کشیده شد و دهها آتشنشان جان خود را در راه مهار شعلهها فدا کردند. یاد و خاطره این قهرمانان سبب شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۹ این روز را به عنوان نماد ایثار، ایمنی و آگاهی عمومی تثبیت کند.
عملکرد شهریور ۱۴۰۴؛ عددهایی که جانبخش هستند
آمار تازه منتشرشده سازمان آتشنشانی اصفهان نشان میدهد تنها در شهریور امسال:
-
۷۸۷ نفر توسط آتشنشانان نجات یافتند
-
۲۶۷ حریق در نقاط مختلف شهر مهار شد
-
بیش از ۳۲ هزار تماس با سامانه ۱۲۵ ثبت گردید
-
صدها عملیات امداد و خدمات ایمنی در مدارس، محلات و اماکن عمومی اجرا شد.
این اعداد، حکایت از زندگیهای نجاتیافته و خانوادههایی آرامتر دارد.