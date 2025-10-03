فوری | زلزله ۵٫۳ ریشتری زواره اصفهان را لرزاند؛ لرزش در تهران و قم هم احساس شد
زلزلهای به بزرگی ۵٫۳ ریشتر بامداد جمعه ۱۱ مهر حوالی زواره اصفهان رخ داد و لرزش آن در قم و تهران نیز احساس شد. در ادامه، دو پسلرزه ۳٫۱ و ۳ ریشتری به ثبت رسید. تاکنون گزارشی از خسارات جدی ارائه نشده است. کارشناسان تأکید دارند پسلرزهها طبیعی است و مردم باید با آرامش و رعایت نکات ایمنی شرایط را مدیریت کنند.
اصفهان امروز: بامداد جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴، زمینلرزهای با بزرگی ۵٫۳ در حوالی زواره استان اصفهان رخ داد. این زمینلرزه در ساعت ۰۰:۰۵ دقیقه بامداد و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسید و موجب شد لرزش آن در قم و تهران نیز احساس شود. مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این رویداد را ثبت کرده است.
جزئیات لحظهای
-
بزرگی: ۵٫۳
-
زمان: ۱۱ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۰۰:۰۵
-
مختصات: ۳۳٫۸۸ شمالی، ۵۲٫۹۵ شرقی
-
عمق: ۱۰ کیلومتر
-
نزدیکترین شهرها: ۶۳ کیلومتری زواره، ۷۷ کیلومتری اردستان، ۷۷ کیلومتری مهاباد اصفهان
-
نزدیکترین مراکز استان: ۱۷۹ کیلومتری اصفهان، ۱۹۳ کیلومتری سمنان
این زمینلرزه در استانهای قم و تهران نیز احساس شد و مردم برای لحظاتی دچار نگرانی شدند.
پسلرزههای متوالی/به روز رسانی
پس از زلزله اصلی، دو پسلرزه در همان منطقه به ثبت رسید:
-
ساعت ۰۰:۱۲ | بزرگی ۳٫۱ ریشتر – حوالی زواره، عمق ۱۰ کیلومتر
-
ساعت ۰۰:۲۹ | بزرگی ۳ ریشتر – حوالی زواره، عمق ۱۰ کیلومتر
توالی این زمینلرزهها در نیمساعت اول، الگوی طبیعی پسلرزهها را نشان میدهد. بزرگی رویدادها از ۵٫۳ به ۳٫۱ و سپس ۳ کاهش یافته است که با روند معمول قانون اُموری (کاهش تدریجی تعداد و بزرگی پسلرزهها با گذر زمان) مطابقت دارد.
تحلیل علمی زمین لرزه زواره/اصفهان
بزرگی و شدت
بزرگی یا «مگنیتود» نشاندهنده میزان انرژی آزادشده از کانون زلزله است، در حالیکه شدت، تجربه لرزش در نقاط مختلف را بیان میکند. به همین دلیل ممکن است زلزلهای با بزرگی متوسط در مناطق مختلف شدت متفاوتی داشته باشد.
عمق زلزله
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. زلزلههای کمعمق معمولاً بیشترین تأثیر را بر سطح زمین دارند و به همین دلیل لرزش آن تا شهرهایی چون قم و تهران نیز احساس شد.
پسلرزهها
قانون اُموری بیان میکند که تعداد پسلرزهها در ساعات و روزهای اول بسیار بیشتر است و بهمرور کاهش مییابد. همچنین قانون باث نشان میدهد که بزرگترین پسلرزه معمولاً حدود یک ریشتر کوچکتر از زلزله اصلی است. البته همواره احتمال وقوع لرزهای بزرگتر بهعنوان «پیشلرزه» وجود دارد، هرچند احتمال آن بسیار پایین (حدود ۵ درصد در هفته اول) برآورد میشود.
وضعیت میدانی
تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارات جانی و مالی اعلام نشده است و بررسیهای اولیه ادامه دارد.
توصیههای ایمنی
۱. آرامش خود را حفظ کنید و از انتشار شایعات در شبکههای اجتماعی خودداری کنید.
۲. در زمان زلزله، در داخل ساختمان در کنار ستونها یا چارچوب در پناه بگیرید و از پنجرهها و آسانسور دور شوید.
۳. در فضای باز، از ساختمانها، تیرهای برق و درختان فاصله بگیرید.
۴. در صورت مشاهده ترک یا آسیب در ساختمان، از توقف در آنجا خودداری کنید.
۵. پس از پایان لرزش، وسایل ضروری مانند آب، دارو، چراغقوه و پاوربانک را آماده داشته باشید.
۶. اخبار را تنها از منابع رسمی مانند مرکز لرزهنگاری کشوری، سازمان مدیریت بحران و هلالاحمر دنبال کنید.
پرسشهای پرتکرار
آیا بزرگی ۵٫۳ ریشتر خطرناک است؟
بزرگی ۵٫۳ در دسته زلزلههای متوسط قرار میگیرد. در مناطق شهری میتواند باعث ترس و خسارات جزئی شود، اما معمولاً ویرانگر نیست.
چرا لرزش در شهرهای دورتر هم احساس شد؟
به دلیل عمق کم و جنس زمین در منطقه، امواج لرزهای مسافت زیادی را طی کرده و در شهرهای دورتر هم احساس شده است.
آیا احتمال زلزله بزرگتر وجود دارد؟
در اکثر موارد زلزله اصلی بزرگترین رویداد توالی است. احتمال رخداد زلزله بزرگتر پایین است، اما بهطور علمی نمیتوان آن را کاملاً رد کرد.
حادثهای بدون خسارت جدی؛ فرصتی برای بازاندیشی در آمادگی شهری
زمینلرزهای با بزرگی ۵٫۳ ریشتر بامداد جمعه ۱۱ مهرماه حوالی زواره اصفهان رخ داد و در قم و تهران نیز احساس شد. پس از آن دو پسلرزه به بزرگیهای ۳٫۱ و ۳ ریشتر ثبت شد. تاکنون گزارشی از خسارت جدی ارائه نشده است. کارشناسان زمینشناسی تأکید دارند که وقوع پسلرزهها امری طبیعی است و مردم باید نکات ایمنی را رعایت کنند.
زلزله بامداد امروز در زواره یادآور این واقعیت است که ایران یکی از کانونهای لرزهخیز جهان است و زندگی در چنین سرزمینی نیازمند آگاهی و آمادگی دائمی است. گرچه بزرگی ۵٫۳ ریشتری میتواند لرزش قابلتوجهی ایجاد کند، اما بهدلیل ساختار زمینشناسی منطقه و فاصله آن از مراکز پرجمعیت، تا این لحظه خبرهای نگرانکنندهای از خسارات جدی منتشر نشده است.
آنچه اهمیت دارد، یادگیری از هر رویداد لرزهای است؛ این رخداد بار دیگر بر ضرورت مقاومسازی ساختمانها، آموزش نکات ایمنی به خانوادهها و ایجاد آمادگی عمومی تأکید میکند. همزمان، آرامش و پرهیز از شایعات نقش کلیدی در مدیریت شرایط پس از زمینلرزه دارد.
بهاینترتیب، حادثه امروز بیش از آنکه یک تهدید باشد، هشداری است برای هوشیاری بیشتر؛ تا جامعه، مسئولان و شهروندان بتوانند در برابر رویدادهای مشابه آینده، آمادهتر و ایمنتر عمل کنند.