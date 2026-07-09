در دیدار استاندار با رایزن فرهنگی ایران در مالزی مطرح شد
هنر اصفهان در مالزی مشتری پیدا میکند؛ پیشنهاد استاندار برای برپایی حراج آثار اصفهانی در کوالالامپور
استاندار اصفهان در دیدار با رایزن فرهنگی ایران در مالزی پیشنهاد کرد حراج تخصصی آثار هنری و صنایعدستی اصفهان در این کشور برگزار شود؛ طرحی که میتواند پای هنر اصفهانی را به بازار جنوب شرق آسیا باز کند.
چکش حراج شاید اینبار برای هنر اصفهان در کوالالامپور بالا برود. مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، پنجشنبه در دیدار با حبیبرضا ارزانی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی، پیشنهاد کرد «حراج اصفهان» بهعنوان رویدادی تخصصی برای فروش آثار هنری و صنایعدستی این شهر در مالزی راه بیفتد. به گفته او، چنین حراجی میتواند مثل یک برند متمایز عمل کند و جای پای هنرهای اصیل ایرانی را در بازار جنوب شرق آسیا محکم کند.
این دیدار در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد و استاندار در آن گلایهای هم از هفتههای فرهنگی داشت؛ رویدادهایی که به گفته او نباید در حد مراسم تقویمی و نمایشی بماند و باید به جریانی مستمر از همکاری اقتصادی و گردشگری تبدیل شود. جمالینژاد روی یک ظرفیت کمتر دیدهشده هم دست گذاشت: غذا و زیستبوم حلال. از نگاه او، حضور اصفهان در نمایشگاههای بینالمللی حلال و جشنوارههای خوراک مالزی فقط کاری فرهنگی نیست؛ راهی است برای اینکه کسبوکارهای کوچک و صنایع خلاق دو طرف به هم گره بخورند. او خواستار رفتوآمد هنرمندان هم شد؛ هنرمندان اصفهانی برای برگزاری ورکشاپ به مالزی بروند و اصفهان هم میزبان هنرمندان مالزیایی باشد.
از سوی دیگر رایزن فرهنگی ایران در مالزی که خود سابقه مدیریت در حوزه فرهنگ و هنر اصفهان را دارد از این پیشنهاد استقبال کرد. ارزانی گفت رایزنی فرهنگی ایران آماده است حضور هنرمندان اصفهانی در نمایشگاهها و بازارهای هنری مالزی را تسهیل کند و پیوند خواهرخواندگی اصفهان و کوالالامپور را فرصتی دانست که هنوز آنطور که باید از آن استفاده نشده است. او از برنامههایی مثل تولید کتابهای چندزبانه برای مخاطبان بینالمللی گفت و به نکتهای اشاره کرد که برای اصفهانیها یادآور یک میراث کمتر شنیدهشده است: احیای صفاخانه، همان نهاد دوره قاجار در جلفای اصفهان که روزگاری محل گفتوگوی مسلمانان و مسیحیان بود و حالا قرار است دوباره بهعنوان نماد گفتوگوی ادیان جان بگیرد.
اصفهان و کوالالامپور از دوم تیر ۱۳۷۶ خواهرخواندهاند. حالا پس از ۲۹ سال، حراج هنر اصفهان در مالزی شاید همان اتفاقی باشد که این پیوند را از قاب تفاهمنامهها بیرون بیاورد و به بازار برساند.