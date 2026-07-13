خاموشی‌های خانگی هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر در بازه‌های دوساعته اجرا می‌شود؛ با اپلیکیشن «برق من»، پیام‌رسان بله و سایت شرکت توزیع برق، برنامه دقیق خاموشی خانه خود را ببینید.

برنامه قطعی برق اصفهان برای هر مشترک متفاوت است و فقط با شناسه قبض یا شماره موبایل ثبت‌شده قابل دریافت است. در این راهنما گام‌به‌گام روش دیدن جدول خاموشی از «برق من»، بله و سایت epedc.ir را می‌خوانید.

اصفهان امروز : «برنامه قطعی برق اصفهان» برخلاف تصور رایج، یک جدول عمومی واحد نیست؛ جدول خاموشی هر خانه بر اساس شناسه قبض همان اشتراک تعیین می‌شود و تنها راه مطمئن برای دیدن آن، اپلیکیشن «برق من»، بازوی برق من در پیام‌رسان بله و سایت توزیع برق استان اصفهان و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان است. در این راهنما قدم‌به‌قدم نشان می‌دهیم چطور در کمتر از پنج دقیقه برنامه دقیق خاموشی خانه یا محل کارتان را پیدا کنید.

آخرین وضعیت خاموشی‌ها در اصفهان (امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵)

خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده بخش خانگی از ۲۰ تیر در استان اصفهان آغاز شده است. به گفته داوود قاسمی، سخنگوی صنعت برق استان، این خاموشی‌ها هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر و در بازه‌های دوساعته اجرا می‌شود و هر مشترک به‌طور میانگین چهار تا پنج نوبت در هفته با قطع برق روبه‌رو خواهد شد. اگر شرایط شبکه پایدار باشد، از ساعت ۶ تا ۱۰ شب خاموشی اعمال نمی‌شود. این برنامه فعلاً تا ۳۰ مرداد ادامه دارد و صنعت برق امیدوار است در شهریور دیگر نیازی به خاموشی خانگی نباشد. ریشه ماجرا ناترازی حدود ۹ هزار و ۶۰۰ مگاواتی میان تولید و مصرف برق کشور است که موج گرمای اخیر آن را شدیدتر کرده است.

اینفوگرافیک راه‌های دسترسی به جدول ساعات خاموشی قطعی برق اصفهان در تیرماه ۱۴۰۵

چرا جدول عمومی خاموشی منتشر نمی‌شود؟

شبکه توزیع برق بر اساس فیدرها منطقه‌بندی شده و ترکیب خاموشی هر روز و هر هفته تغییر می‌کند. به همین دلیل شرکت توزیع جدول سراسری منتشر نمی‌کند و برنامه هر اشتراک را جداگانه و بر اساس شناسه قبض یا شماره موبایل ثبت‌شده نمایش می‌دهد. جدول‌هایی که در برخی کانال‌ها و گروه‌ها دست‌به‌دست می‌شود اغلب قدیمی یا مربوط به منطقه‌ای دیگر است. در بعضی شهرستان‌ها مانند شاهین‌شهر جدول‌های محلی هم منتشر شده، اما چون این جدول‌ها مدام به‌روز می‌شوند، ملاک نهایی همان سامانه‌های رسمی است که در ادامه معرفی می‌کنیم.

دیدن برنامه خاموشی با سایت و اپلیکیشن «برق من»

ساده‌ترین و کامل‌ترین راه، سایت یا اپلیکیشن رسمی « برق من » است که از کافه‌بازار قابل نصب است. بعد از نصب، با شماره موبایلی که هنگام خرید انشعاب ثبت کرده‌اید وارد شوید؛ اشتراک‌های متصل به آن شماره به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود. اگر شماره‌تان ثبت نشده، کافی است شناسه قبض را وارد کنید تا اشتراک به حساب شما اضافه شود. سپس در بخش «برنامه خاموشی»، روزها و ساعت‌های قطع برق محل شما به تفکیک نمایش داده می‌شود و می‌توانید قبض و سوابق مصرف را هم همان‌جا ببینید.

راهنمای دریافت ساعات قطعی برق اصفهان در اپلیکیشن برق من

بازوی «برق من» در پیام‌رسان بله

اگر نمی‌خواهید اپلیکیشن جداگانه نصب کنید، بازوی برق من در پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/BarghemanBot همان اطلاعات را ارائه می‌کند. کافی است وارد ربات شوید، شناسه قبض یا شماره موبایل ثبت‌شده را وارد کنید و برنامه خاموشی اشتراک خود را دریافت کنید. این مسیر برای کاربرانی که حجم اینترنت یا فضای گوشی محدودی دارند مناسب‌تر است.

ربات برق من در پیام‌رسان بله

سایت و کانال‌های رسمی شرکت توزیع برق

سایت شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان به نشانی epedc.ir بخش استعلام برنامه خاموشی دارد و کانال رسمی این شرکت در ایتا (eitaa.com/epedc_ir) هم اطلاعیه‌ها و تغییرات لحظه‌ای را منتشر می‌کند. توصیه رسمی شرکت توانیر این است که مشترکان اخبار خاموشی را فقط از همین مجاری رسمی دنبال کنند و به جدول‌ها و خبرهای منابع غیررسمی اعتماد نکنند.

شناسه قبض را از کجا پیدا کنم؟

شناسه قبض روی قبض‌های کاغذی قدیمی و در پیامک‌های قبض برق درج شده است. اگر به هیچ‌کدام دسترسی ندارید، با سامانه ۱۲۱ (فوریت‌های برق) تماس بگیرید و با اعلام آدرس و مشخصات، شناسه اشتراک خود را دریافت کنید. این شناسه برای همه سامانه‌های بالا کلید ورود است و بهتر است یک بار آن را جایی یادداشت کنید.

شماره تلفن اداره برق و اعلام قطعی برق اصفهان

برای اعلام قطعی برق، خاموشی خارج از برنامه و حوادث شبکه، سامانه فوریت‌های برق با شماره ۱۲۱ در سراسر استان اصفهان شبانه‌روزی پاسخگوست؛ همین سامانه تلفن گویا هم دارد و می‌توانید از آن شناسه اشتراک و وضعیت خاموشی محدوده خود را پیگیری کنید. اگر خاموشی محله شما بیش از دو ساعت طول کشید یا خارج از برنامه اعلام‌شده بود، با ۱۲۱ تماس بگیرید تا مورد به گروه‌های عملیاتی ارجاع شود یا در سامانه برق من اعلام کنید.

ساعات اوج مصرف؛ چه ساعت‌هایی بیشتر مراقب باشیم؟

ساعات اوج بار شبکه از ۱۲ تا ۱۷ و از ۱۹ تا ۲۳ است. در این ساعت‌ها از کار کردن هم‌زمان وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، اتو و جاروبرقی خودداری کنید و دمای کولر گازی را روی ۲۵ درجه بگذارید. یک مشوق واقعی هم وجود دارد: مشترکان خوش‌مصرفی که نسبت به تابستان گذشته ۲۰ درصد کمتر مصرف کنند، در چهار ماه گرم سال ۳۰ درصد تخفیف در قبض برق می‌گیرند.

قبل از وصل دوباره برق، دوشاخه‌ها را بکشید

مهم‌ترین توصیه ایمنی این روزها همین است: وقتی برق قطع شد، تلویزیون، یخچال، رایانه، مودم، پکیج و کولر گازی را از پریز جدا کنید یا فیوزشان را قطع کنید و بعد از پایدار شدن برق دوباره وصل کنید. نوسان لحظه وصل مجدد می‌تواند برد الکترونیکی این وسایل را بسوزاند و هزینه تعمیرش چند برابر صرفه‌جویی یک ماه برق است.

تجربه شما از خاموشی‌ها چیست؟

اگر در محله شما خاموشی خارج از برنامه اعلام‌شده رخ داده، یا جدول دریافتی‌تان با واقعیت نمی‌خواند، تجربه، عکس و مستندات خود را برای ما بفرستید. گزارش‌های شما در به‌روزرسانی روزانه همین صفحه استفاده می‌شود تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت خاموشی‌های اصفهان به دست همه برسد.

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