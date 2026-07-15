مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اعلام کرد
اصفهان به خونهای RH منفی نیاز دارد
ذخایر خون اصفهان مطلوب است اما کمبود گروههای خونی منفی همچنان محسوس است. مدیرکل انتقال خون استان از مردم خواست اهدای خون را به زمان دیگری موکول نکنند؛ خونی که هر واحد آن جان دستکم سه نفر را نجات میدهد.
با وجود آنکه ذخایر خون استان اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، کمبود برخی گروههای خونی منفی همچنان محسوس است و مدیرکل انتقال خون استان از مردم خواسته اهدای خون را به زمان دیگری موکول نکنند؛ دعوتی که این روزها با نیاز مستمر بیماران استانهای جنوبی کشور به خون و فرآوردههای خونی گره خورده است.
کیان دهرابپور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان، چهارشنبه ۲۴ تیر در گفتوگو با ایرنا از ارسال پنج هزار و ۸۵۰ واحد خون از ابتدای امسال به استانهای دیگر کشور خبر داد و گفت بیشترین حجم این ارسالها به سیستان و بلوچستان و هرمزگان اختصاص داشته است. به گفته او، هدف از اعلام این موضوع، آگاهکردن مردم از نیاز همیشگی بیماران به خون و دعوت آنان به مراجعه مستمر به مراکز اهدای خون است.
او با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت آمادگی برای پاسخ به نیازهای احتمالی توضیح داد که انتقال خون باید در هر شرایطی آماده باشد تا هم نیاز بیماران داخل استان را پاسخ دهد و هم در مواقع ضروری به یاری استانهای دیگر بشتابد. به گفته دهرابپور در شرایط فعلی به همه گروههای خونی نیاز هست، اما کمبود در برخی گروههای خونی منفی بیشتر احساس میشود و مردم نوعدوست اصفهان میتوانند با اهدای مستمر خون، هم بیماران استان و هم بیماران سایر نقاط کشور را یاری کنند.
اهمیت این دعوت وقتی روشنتر میشود که بدانیم در استان اصفهان بیش از یکهزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، بالغ بر یکهزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی بهصورت هفتگی و ماهانه چشمبهراه دریافت خون هستند و هر واحد خون اهدایی میتواند جان دستکم سه نفر را نجات دهد. هماکنون ۱۱ مرکز انتقال خون در استان فعال است که دو مرکز آن در شهر اصفهان قرار دارد و ۶۲ مرکز درمانی استان نیز فرآوردههای خونی خود را از سازمان انتقال خون دریافت میکنند.
اصفهانیها برای اهدای خون کافی است با همراهداشتن کارت ملی به یکی از مراکز اهدای خون استان مراجعه کنند؛ کاری ساده که برای بیمارانی در اصفهان تا بندرعباس و زاهدان، معنایی جز ادامه زندگی ندارد.