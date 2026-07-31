سوگ در جامعه دندانپزشکی اصفهان
درگذشت دکتر پویا آشتیجو بر اثر سانحه رانندگی
دکتر پویا آشتیجو، متخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) و از استادان شناختهشده این رشته در اصفهان، روز جمعه نهم مرداد ۱۴۰۵ بر اثر سانحه رانندگی در ۴۵ سالگی درگذشت. خبر درگذشت این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان با موجی از پیامهای تسلیت در جامعه دندانپزشکی همراه شد.
اصفهان امروز: دکتر پویا آشتیجو، متخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) و از استادان سرشناس این رشته در اصفهان، روز جمعه نهم مرداد ۱۴۰۵ بر اثر سانحه رانندگی درگذشت و جامعه دندانپزشکی اصفهان و ایران یکی از چهرههای شاخص خود را از دست داد.
دکتر آشتیجو که ۴۵ سال داشت، دارای بورد تخصصی پروتزهای دندانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان بود و سالها در مقام بنیانگذار و مدیر کلینیک دندانپزشکی پارسیان در اصفهان به بیماران خدمت کرد. پروستودانتیکس، شاخهای تخصصی از دندانپزشکی است که به بازسازی و جایگزینی دندانها با پروتز و ایمپلنت میپردازد و دکتر آشتیجو در این حوزه، بهویژه در ایمپلنت، همچنین پروتزهای خاص صورت از جمله چشم، نامی شناختهشده در ایران بود. او از فارغالتحصیلان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در اصفهان بود.
نام او برای بسیاری از همکاران، دانشجویان و بیماران با آموزش، دقت و اخلاق حرفهای گره خورده بود. او در کنار طبابت حضوری فعال در مجامع علمی داشت؛ از جمله بهعنوان سخنران بیستوپنجمین کنگره انجمن علمی پروستودنتیستهای ایران و چهارمین سمپوزیوم دندانپزشکی دیجیتال که آذرماه ۱۴۰۳ در برج میلاد تهران برگزار شد، سخنرانی کرد.
خبر درگذشت او بهسرعت در شبکههای تخصصی و صنفی دندانپزشکی بازتاب یافت و همکاران و دوستدارانش با انتشار پیامهای تسلیت، از او بهعنوان یکی از بهترین و شریفترینهای این حوزه یاد کردند. در اطلاعیه کلینیک پارسیان آمده است: «سالها تلاش صادقانه، دانش، اخلاق حرفهای و مهر ایشان در مسیر خدمت به سلامت مردم، میراثی ارزشمند و ماندگار خواهد بود. جای خالی ایشان هرگز پر نخواهد شد، اما یاد، نام و راهشان همواره در قلب خانواده بزرگ کلینیک زنده خواهد ماند.»
اصفهان امروز درگذشت این استاد شریف را به خانواده گرامی، همکاران، بیماران و جامعه پزشکی تسلیت میگوید و برای بازماندگان صبر و آرامش آرزو میکند.