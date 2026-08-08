کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان اعلام کرد
اسامی پذیرفتهشدگان اختبار دوره ۵۴ کانون وکلای دادگستری اصفهان
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نشست روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ اسامی پذیرفتهشدگان اختبار دوره ۵۴ را به ترتیب رتبه اعلام کرد. بر پایه این اطلاعیه ۲۹ کارآموز در این دوره قبول شدهاند و کارنامه همه شرکتکنندگان از دوشنبه ۱۹ مرداد در واحد کارآموزی کانون قابل دریافت است.
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز شنبه هفدهم مرداد ۱۴۰۵ تشکیل جلسه داد و اسامی پذیرفتهشدگان اختبار دوره ۵۴ را به ترتیب رتبه اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، ۲۹ کارآموز موفق شدهاند این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند.
اختبار، آزمون پایانی دوره کارآموزی وکالت است و قبولی در آن پیششرط دریافت پروانه وکالت پایهیک دادگستری به شمار میرود. فهرست اعلامشده نام، نام خانوادگی و شماره پروانه هر یک از پذیرفتهشدگان را به ترتیب رتبه در بر میگیرد.
بنا بر اعلام کانون، همه کارآموزان اعم از قبول یا مردود میتوانند برای دریافت کارنامه اختبار از روز دوشنبه ۱۹ مرداد به نشانی اصفهان، خیابان شمسآبادی، خیابان کوالالامپور، ساختمان انتظامی کانون، اتاق ۱۱، واحد کارآموزی مراجعه کنند.
فهرست کامل پذیرفتهشدگان به ترتیب رتبه به این شرح است:
|رتبه
|نام و نام خانوادگی
|شماره پروانه
|۱
|فاطمهسادات فاضلی نشلجی
|۵۸۲۶
|۲
|مینا محمودیه
|۵۹۵۰
|۳
|زهرا باقری حسینآبادی
|۵۴۶۰
|۴
|مرصع تقیپورجاوی
|۵۵۱۲
|۵
|بهرام صالح جونقانی
|۵۷۴۶
|۶
|مرضیه عطائی کچوئی
|۵۷۹۹
|۷
|غزاله بختیار
|۵۴۶۶
|۸
|محمدرضا صافی نجفآبادی
|۵۷۴۵
|۹
|محمدرضا بیکیان
|۵۴۸۶
|۱۰
|معصومه گلچین ارانی
|۵۹۲۱
|۱۱
|زهرا بهرامیان
|۵۴۸۰
|۱۲
|درسا مهدویپور
|۵۹۹۱
|۱۳
|زهرا صادق
|۵۷۳۵
|۱۴
|مهرناز جوزی
|۵۵۳۷
|۱۵
|نرجس قائدامینی هارونی
|۵۱۶۲
|۱۶
|محمد رفیعی
|۵۶۵۰
|۱۷
|حسین سعیدفر
|۵۶۸۹
|۱۸
|الهه نصری
|۶۵۲۲
|۱۹
|نرجس حسنی کوچکی
|۵۵۵۴
|۲۰
|احمد خسروی
|۶۰۹۱
|۲۱
|حسن منصوری
|۵۹۸۹
|۲۲
|بهناز رمضانی گهروئی
|۵۶۵۵
|۲۳
|مجتبی بهرامیان
|۵۰۴۵
|۲۴
|زهرا اسکندری
|۵۴۰۵
|۲۵
|سارا ابوالقاسمی
|۶۰۶۷
|۲۶
|افسانه رئیسی ناغانی
|۵۶۶۴
|۲۷
|امید سلیمانیفر
|۵۱۱۳
|۲۸
|حمیدرضا نوروززاده
|۶۰۲۸
|۲۹
|سیداحمد ارمکان
|۵۳۹۵