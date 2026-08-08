کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نشست روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ اسامی پذیرفته‌شدگان اختبار دوره ۵۴ را به ترتیب رتبه اعلام کرد. بر پایه این اطلاعیه ۲۹ کارآموز در این دوره قبول شده‌اند و کارنامه همه شرکت‌کنندگان از دوشنبه ۱۹ مرداد در واحد کارآموزی کانون قابل دریافت است.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز شنبه هفدهم مرداد ۱۴۰۵ تشکیل جلسه داد و اسامی پذیرفته‌شدگان اختبار دوره ۵۴ را به ترتیب رتبه اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، ۲۹ کارآموز موفق شده‌اند این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند.

اختبار، آزمون پایانی دوره کارآموزی وکالت است و قبولی در آن پیش‌شرط دریافت پروانه وکالت پایه‌یک دادگستری به شمار می‌رود. فهرست اعلام‌شده نام، نام خانوادگی و شماره پروانه هر یک از پذیرفته‌شدگان را به ترتیب رتبه در بر می‌گیرد.

بنا بر اعلام کانون، همه کارآموزان اعم از قبول یا مردود می‌توانند برای دریافت کارنامه اختبار از روز دوشنبه ۱۹ مرداد به نشانی اصفهان، خیابان شمس‌آبادی، خیابان کوالالامپور، ساختمان انتظامی کانون، اتاق ۱۱، واحد کارآموزی مراجعه کنند.

فهرست کامل پذیرفته‌شدگان به ترتیب رتبه به این شرح است: