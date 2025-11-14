آغاز رسمی پروازهای ایرلاین جیاسکای از اصفهان | شروع فصل جدید حملونقل هوایی استان
از فردا فعالیت رسمی ایرلاین بومی جیاسکای آغاز میشود؛ رویدادی که استان اصفهان سالها در انتظار آن بود. این شرکت با سرمایهگذاری بخش خصوصی و همراهی مستقیم استانداری اصفهان، رسماً وارد شبکه هوانوردی کشور شد.
با آغاز رسمی فعالیت ایرلاین بومی جیاسکای از اصفهان، فصل تازهای در حملونقل هوایی استان رقم خورد. این شرکت خصوصی با رونمایی از دو فروند بوئینگ ۷۳۷ و هویتی برگرفته از هنر اصفهان، قدمی مهم برای تقویت گردشگری، توسعه اقتصادی و تبدیل اصفهان به یک هاب هوایی برداشت. رویدادی که بسیاری آن را نقطه عطفی در بازگشت جایگاه واقعی فرودگاه شهید بهشتی در شبکه پروازی کشور میدانند.
یک رویداد تاریخی برای صنعت هوایی اصفهان
در مراسم افتتاح، نخستین هواپیما با نام «نقشجهان» و دومین فروند با نام «عالیقاپو» رونمایی شدند؛ دو نماد فرهنگی اصفهان که اکنون در قالب پرندههای آهنین، هویت این شهر را در آسمان ایران بازتاب میدهند.
از رؤیای دیرینه تا شکلگیری هاب هوایی اصفهان
چرا اصفهان به یک ایرلاین بومی نیاز داشت؟
با وجود ظرفیتهای تاریخی، گردشگری و اقتصادی، اصفهان سالها از نبود یک ایرلاین پایدار رنج میبرد. فرودگاه شهید بهشتی با وجود زیرساختهای مناسب، فرصت ایفای نقش محوری خود را نداشت.
راهاندازی جیاسکای پاسخی به همین خلأ است؛ ایرلاینی که وابستگی سفرهای استان به خطوط دیگر را کاهش میدهد و مسیرهای منظم و پایدار از مرکز کشور ایجاد میکند.
نقش مدیریت استان در راهاندازی جیاسکای
این پروژه حاصل یک همکاری چندجانبه است. استانداری اصفهان طی ماههای گذشته با ایجاد کارگروههای تخصصی و تسهیل مراحل صدور مجوز، مسیر سرمایهگذاران را هموار کرد. همین رویکرد باعث شد یک طرح پیشنهادی به مرحله اجرا تبدیل شود.
ناوگان، هویت بصری و نگاه توسعهمحور
هواپیماهای جیاسکای
ناوگان اولیه شامل دو فروند بوئینگ ۷۳۷ سری ۳۰۰ و ۴۰۰ است که پس از طی مراحل فنی و حقوقی، آماده ارائه پروازهای داخلی و توسعه در آینده هستند.
هویت بصری برگرفته از هنر اصفهان
رنگآمیزی هواپیماها با الهام از:
-
نقوش هندسی اصفهان
-
طاووس مسجد شیخ لطفالله
-
تناسبات معماری صفوی
-
رنگ فیروزهای
طراحی شده است. این سبک، ترکیبی از هنر ایرانی و فناوری روز هوانوردی به شمار میرود.
اثرات اقتصادی، گردشگری و اشتغالزایی جیاسکای
راهاندازی این ایرلاین تنها یک افتتاحیه نیست؛ یک آغاز توسعهای برای استان است:
مزایای کلیدی (قابل استفاده برای اسنیپت گوگل):
-
تقویت گردشگری داخلی و خارجی
-
افزایش سفرهای پایدار و قابل برنامهریزی
-
تسهیل ارتباطات تجاری و صنعتی
-
توسعه صادرات و لجستیک هوایی
-
ایجاد اشتغال در حوزههای فنی و عملیاتی
-
جذب سرمایهگذاری در صنایع مرتبط
استاندار اصفهان این پروژه را نمونهای از همافزایی بخش خصوصی و مدیریت شهری دانسته که میتواند تصویر جدیدی از اصفهان در سطح کشور و منطقه خلق کند.
پرسشهای متداول
۱. ایرلاین جیاسکای چیست؟
جیاسکای اولین ایرلاین بومی استان اصفهان است که با حمایت بخش خصوصی و استانداری، فعالیت رسمی خود را با دو فروند بوئینگ ۷۳۷ آغاز کرده است.
۲. پروازهای جیاسکای از کدام فرودگاه انجام میشود؟
تمام پروازها از فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان انجام میشود.
۳. ناوگان اولیه جیاسکای چه هواپیماهایی دارد؟
دو فروند بوئینگ ۷۳۷ سری ۳۰۰ و ۴۰۰ که پس از تکمیل مراحل فنی و حقوقی برای بهرهبرداری آماده شدهاند.
۴. آغاز فعالیت جیاسکای چه مزایایی برای اصفهان دارد؟
افزایش سفرهای پایدار، تقویت گردشگری، بهبود ارتباطات تجاری، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال مستقیم.
۵. چرا هواپیماهای جیاسکای با نقوش اصفهان رنگآمیزی شدهاند؟
برای نمایش هویت فرهنگی اصفهان و ایجاد پیوند میان هنر ایرانی و فناوری روز صنعت هوانوردی.
۶. آیا جیاسکای برنامه توسعه دارد؟
بله؛ این ایرلاین قصد دارد تعداد ناوگان، مسیرهای پروازی و برنامههای گردشگری هوایی را در سالهای آینده گسترش دهد.
جدول خلاصه اطلاعات ایرلاین جیاسکای
|عنوان
|توضیحات
|نوع ایرلاین
|بومی و خصوصی
|استان فعالیت
|اصفهان
|فرودگاه مبدا
|شهید بهشتی اصفهان
|ناوگان اولیه
|بوئینگ ۷۳۷ سری ۳۰۰ و ۴۰۰
|نام هواپیماها
|نقشجهان – عالیقاپو
|هویت بصری
|برگرفته از نقوش هندسی و رنگ فیروزهای اصفهان
|مزایای کلیدی
|تقویت گردشگری، رشد اقتصادی، افزایش پروازهای پایدار
|نهادهای حامی
|بخش خصوصی + استانداری اصفهان