همبستگی اقتصادی در روزهای سخت؛
آغاز پویش «هوای کسبوکار هم را داریم» در اصفهان
همدلی، مقاومت، رونق؛ اصفهان با پویش «هوای کسبوکار هم را داریم» به استقبال آینده میرود. در روزهایی که فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم سایه سنگینی بر فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی انداخته، تشکلهای اقتصادی استان اصفهان حرکتی مشترک را آغاز کردهاند تا با تکیه بر همدلی و همکاری، مسیر عبور از این دوره دشوار را کوتاهتر کنند. به ابتکار اتاق بازرگانی اصفهان و با همراهی گسترده تشکلهای کارفرمایی، کارگری و بخش خصوصی، پویشی با عنوان «هوای کسبوکار هم را داریم» شکل گرفته که هدف آن ایجاد چرخهای از حمایت متقابل میان صاحبان کسبوکار است.
پاسخی جمعی به شرایط غیرعادی
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد، تأکید کرد: فعالان اقتصادی استان تصمیم گرفتهاند در برابر موج چالشها، «کنار هم بایستند نه در برابر هم». او گفت: با درد و رنجی که بسیاری از مردم و بنگاهها تجربه میکنند، ضروری بود که حرکتی برخاسته از همدلی شکل بگیرد؛ حرکتی که صاحبان کسبوکار بتوانند به پشتوانه آن به یکدیگر تکیه کنند. «هوای کسبوکار هم را داریم» دعوتی است برای تبدیل رقابتهای فرسایشی به همافزایی؛ برای اینکه یاد بگیریم چگونه با اشتراک دانش، اخلاق حرفهای، خرید از هم و معرفیکردن یکدیگر، مسیر موفقیت را کوتاهتر و امنتر کنیم.
شبکهای برای اشتراک منابع، تجربه و حمایت
این پویش بر پایه همکاریهای عملی میان بنگاهها طراحی شده است؛ از معرفی و تقویت برندهای ایرانی گرفته تا تبادل تجربههای مدیریتی و حتی بهرهگیری از ظرفیتهای مازاد یکدیگر. کشانی توضیح داد: ممکن است یک شرکت مواد اولیهای در انبار داشته باشد که دیگران به آن نیاز فوری دارند. یا کسبوکاری امکان ارائه مشاوره، شبکهسازی یا حمایتهای کوچک اما اثرگذار را داشته باشد. قرار است همه این ظرفیتها در یک شبکه متحد جمع شود. به گفته او، این حرکت تلاشی است برای تبدیل رقابتهای فرسایشی به همکاریهای بلندمدت و اخلاقی؛ برای اینکه فعالان اقتصادی یاد بگیرند موفقیت پایدار تنها در گرو رشد جمعی است.
تعهد مشترک؛ حفظ اشتغال تا پایان خردادماه
یکی از مهمترین بخشهای این ابتکار، تعهد جمعی تشکلها به ثبات اشتغال است. بر اساس توافق میان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به همراه تشکلهای کارگری، کانون کارآفرینی و دیگر نهادهای اقتصادی، بنگاهها متعهد شدهاند که تا پایان خردادماه از ایجاد تغییرات عمده در نیروی کار خود خودداری کنند. کشانی در اینباره گفت: کارگرانی که سالها کنار ما بودهاند، سرمایه انسانی این استان هستند. این پویش کمک میکند تا واحدهای اقتصادی در کنار یکدیگر بتوانند این سرمایه را حفظ کنند و با عبور از شرایط کنونی، دوباره به مسیر رونق بازگردند.
حرکتی برای بازسازی امید اقتصادی
پویش «هوای کسبوکار هم را داریم» تنها یک برنامه حمایتی نیست؛ بلکه تلاشی برای بازتعریف روابط حرفهای و ایجاد فرهنگی است که در آن همدلی و همراهی جایگزین رقابتهای خستهکننده شود. بسیاری از فعالان اقتصادی امیدوارند این حرکت آغازگر فصل تازهای از مشارکتهای کارآمد در استان باشد؛ مشارکتهایی که بتواند هم به تابآوری بنگاهها کمک کند و هم روزنهای از امید اقتصادی در جامعه ایجاد کند.
نقش اقتصاد دانشبنیان در پویش «هوای کسبوکار هم را داریم»؛
با آغاز پویش «هوای کسبوکار هم را داریم»، بسیاری از فعالان اقتصادی استان اصفهان از این حرکت جمعی بهعنوان نمونهای روشن از توان بخش خصوصی در مدیریت بحران یاد میکنند. فرید نجاتبخش، رئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان استان نیز تأکید کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است بخش خصوصی اغلب «چند قدم جلوتر از دولت» حرکت میکند؛ چه در شناسایی مشکلات و چه در ارائه راهحلهای عملیاتی.
حل مسائل بدون تکیه بر ساختارهای دولتی
نجاتبخش توضیح داد که یکی از نقاط قوت این پویش، اتکا به ظرفیت خود فعالان اقتصادی است، نه انتظار برای حمایتهای دولتی. او گفت: در این طرح، مشکلات بهصورت شفاف احصا میشود و فعالان اقتصادی بدون بروکراسی و با همافزایی، قادرند بسیاری از مسائل را با سرعت بیشتری برطرف کنند. به باور او، این رویکرد میتواند الگوی جدیدی از مدیریت اقتصادی مبتنی بر مشارکت بنگاهها را معرفی کند.
از اقتصاد منبعمحور به اقتصاد ارزشمحور
رئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان با اشاره به تغییر رویکرد این انجمن در یک دهه گذشته، بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد وابسته به منابع خام تأکید کرد. او با اشاره به اینکه «ماده اولیه ذاتاً ارزش افزوده بالایی ایجاد نمیکند» گفت: مسیر آینده ما باید تمرکز بر تولید کالاها و خدماتی باشد که ارزش افزوده قابلتوجهی تولید میکنند و وابستگی کمتری به منابع اولیه دارند. نجاتبخش تصریح کرد: کارگاهها و کارخانههایی که به سمت محصولات ارزشمندتر حرکت کنند، در آینده شرایط پایدارتر و سودآورتری خواهند داشت.
شرکتهای کوچک، چابک و مبتنی بر دانش؛ موتور رشد آینده
او همچنین به تجربههای موفق اخیر در کشور اشاره کرد: مدلهایی که فعالیتها را بین شرکتهای کوچک اما چابک تقسیم میکنند، بیشترین اثر اقتصادی را داشتهاند. این الگو باید در بازسازی و بازآرایی صنایع نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته نجاتبخش، ساختار اقتصادی استان اصفهان در حوزه فناوری چنان گسترده است که میتواند پویش «هوای کسبوکار هم را داریم» را به الگویی ملی تبدیل کند.
اقتصاد مقاومتی؛ امید از دل سختیها
نجاتبخش خطاب به کسبهای که فشارهای اقتصادی آنها را ناامید کرده، توصیه کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی توانایی رشد در دوران سخت. بخش قابلتوجهی از این توان، بر دوش اقتصاد دانشبنیان است. اگر بتوانیم تولیدات نوآورانه و با ارزش افزوده بالا ارائه کنیم، نهتنها دچار کاهش تولید نمیشویم، بلکه مسیر پیشرفت هم روشنتر خواهد شد. او همچنین از فعالیتهای کمیسیون اقتصاد دانشبنیان گفت و هشدار داد که «کوچکسازی اقتصاد» نباید به یک نگاه غالب تبدیل شود: اکنون زمان رشد مجموعههایی است که بر پایه دانش، نوآوری و ارزش افزوده فعالیت میکنند.
همدلی در دل بحران
در حالیکه بیثباتی در زنجیرههای تأمین کشور بسیاری از صنایع را با چالشهای تازهای روبهرو کرده، فعالان اقتصادی استان اصفهان بر ضرورت همکاری نزدیکتر و اشتراک ظرفیتها تأکید میکنند. محمد گوهریان، دبیر کانون انجمنهای کارفرمایی استان اصفهان یکی از افرادی است که باور دارد موفقیت در چنین شرایطی تنها با تکیه بر شرافت حرفهای و روحیه تاریخی کمکرسانی در بازار ایران ممکن است.
کمک متقابل میان بنگاهها؛ الزام یا انتخاب؟
به گفته گوهریان، صاحبان کسبوکار در سالهای محاصره اقتصادی ایران، ثابت کردهاند که از پاکدستترین و کارآزمودهترین نیروهای کشور هستند؛ افرادی که کار و تولید را حتی در بدترین شرایط ترک نکردهاند. او تأکید میکند که در چنین فضایی، اجبار نه لازم است و نه مفید: اگر کمک کردن به یکدیگر را به الزام تبدیل کنیم، شور و احساس ملی را از بین میبریم. بازار ایران تاریخ طولانی از انصاف، مروت و عیاری دارد. همین اخلاق اقتصادی است که یک دهه تحریم سخت را قابل تحمل کرد و امروز نیز باید حفظ شود. به باور او، اشتراکگذاریهایی مثل انبار، ناوگان یا مواد اولیه، زمانی اثرگذار است که از دل اعتماد و همکاری برآمده باشد، نه دستور.
چگونه از نیروی کار محافظت کنیم؟
دبیر کانون کارفرمایی با اشاره به شوکهای اقتصادی، یادآور شد: معمولاً اولین فشارها متوجه نیروی کار میشود. او اما راهکار را در تعدیل نیرو نمیبیند. گوهریان گفت: ارزش نیروی کار در تولیدی است که خلق میکند. مشکل اساسی ما کاهش کارآمدی است؛ وقتی کار مفید در اقتصاد ایران به حدود یک ساعت در شبانهروز میرسد، نمیتوان انتظار تابآوری داشت. به باور او، راه عبور از بحرانهای فعلی تمرکز بر افزایش بهرهوری است؛ از جمله کاهش ضایعات، بالا بردن سرعت و کیفیت کار و استفاده هوشمندانه از زمان. این تلاشها، نهتنها چرخ تولید را متوقف نمیکند بلکه اجازه میدهد سفره کارگر نیز کوچک نشود.
نقش صنایع بزرگ در حمایت از کسبوکارهای کوچک
اصفهان بهعنوان قطب صنایع مادر کشور، مجموعههای بزرگ متعددی را در خود جای داده است؛ اما گوهریان معتقد است که در یک اقتصاد سالم، نباید هلدینگها به بازیگران انحصارگر تبدیل شوند. او با اشاره به مفهوم تجارت منصفانه یا Fair Trade گفت: در اقتصاد آرمانی، وجود تراستها و هلدینگهای عظیم عامل اختلال است. بنگاه اقتصادی باید آنقدر کوچک باشد که نتواند قیمت بازار را دستکاری کند. گوهریان پیشنهاد میدهد: سیاستگذاران از وزن اقتصادی هلدینگها به نفع کسبوکارهای کوچک و متوسط بکاهند؛ از جمله با دریافت مستقیم از صنایع بزرگ و پرداخت مستقیم به تامینکنندگان خرد.
بزرگان هر صنف چگونه لنگر آرامش میشوند؟
یکی از آفتهای دورههای بحرانی، تصمیمات هیجانی، احتکار و ناامیدی است. دبیر کانون کارفرمایان معتقد است ریشسفیدان هر صنف باید نقش خود را جدیتر بگیرند. او گفت: هیچ مشکلی نیست که انجمنهای حرفهای، هیئتهای مذهبی یا نهادهای مردمی نتوانند حل کنند. دولت باید به سازوکارهای خودجوش بازار اعتماد کند و پشت دست این تشکلها بازی نکند.
ارزیابی پویش «هوای کسبوکار هم را داریم»
گوهریان پلتفرم جدید این پویش را—که امکان اشتراکگذاری امن منابع را فراهم کرده—ابتکاری مهم دانست، اما چند نکته کلیدی را نیز یادآور شد: باید به صاحبان کسبوکار با احترام نگاه کرد. لحن پویش نباید نصیحتگونه یا از سر دلسوزی باشد. زبان مردم، زبان اثرگذاری است. استفاده از ادبیات کوچه و بازار میتواند پیام پویش را فراگیرتر کند. نباید میان کسبوکارها تبعیض گذاشت. هر کسی که چراغ واحدی را روشن نگه داشته، سرمایه پویش است. بهترین حمایت، افزایش فروش است. به باور او، پویش باید در کنار همدلی، به ابزارهایی برای رونق بازار نیز مجهز شود.
پویشی که با مردم معنا پیدا میکند
از نگاه گوهریان، پویش «هوای کسبوکار هم را داریم» زمانی موفق خواهد شد که به حرکت مردمی تبدیل شود؛ حرکتی برخاسته از شرافت دیرینه بازار ایران و نه تنها از سیاستهای رسمی. او میگوید: اگر این روحیه حفظ شود، فعالان اقتصادی بار دیگر ثابت میکنند که در بزنگاههای تاریخی چگونه میتوانند گره از کار کشور باز کنند.
پویش «هوای کسبوکار هم را داریم»؛ ندای همدلی و مقاومت اقتصادی در اصفهان
در حالی که عزم ملی، چون سدی پولادین در برابر سختیها ایستاده، پویش «هوای کسبوکار هم را داریم» با نفسهای گرم همدلی، نویدبخش روزهای روشن برای فعالان اقتصادی و بازاریان اصفهان است. این نهضت، که فریاد امید برای رونق و آینهای برای نمایش استواری تلاشگران عرصه اقتصاد به شمار میرود، در راستای تسهیل امور اداری و حمایت از فعالان اقتصادی و بازاریان این کلانشهر، با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی، گامی مؤثر و راهگشا در شرایط کنونی محسوب میشود.
حمایت از آسیبدیدگان؛ تعهد اتاق بازرگانی اصفهان
خوروش، خیر اصفهانی، با قدردانی از تمامی دستاندرکاران راهاندازی این پویش، بر اهمیت آن تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی اصفهان حداقل تا سه ماه آینده، از کارگران و کارفرمایان آسیبدیده از جنگ حمایت خواهد کرد و امیدواریم این اقدامات، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. او با بیان اینکه این پویش میتواند به پیشبرد اهداف اقتصادی کمک کند، اظهار داشت: ضروری است که همه اصناف با هماهنگی کامل در این عرصه وارد عمل شوند و اتاق بازرگانی نیز به طور کامل در این زمینه حضور فعال دارد.
ظرفیتهای پویا؛ چراغ راه اصفهان در دوران گذار
این خیر اصفهانی در ادامه با اشاره به پویایی اقتصاد اصفهان در ادوار گذشته تصریح کرد: اقتصاد اصفهان همواره بسیار پویا و تأثیرگذار بوده و این شهر همیشه در این زمینه پیشرو بوده است. با توجه به این پتانسیل، بازسازی و رونق تولید در این دوران نیز امکانپذیر است.
پایداری اصناف؛ ایمان و تعهد در برابر سختیها
خوروش از کسبه و اصناف خواست تا در طول دوران پیش رو، پایداری خود را حفظ کنند. او یادآور شد: همانگونه که نظام مقدس جمهوری اسلامی با پشتیبانی مردم و کاسبان، باعث پایداری انقلاب و موفقیتهای کشور شد، امروز نیز اصناف ما با ایمان و تعهد خود، همدلی و تعامل را تقویت خواهند کرد. این خیر اصفهانی با اطمینان خاطر اعلام کرد: هیچ صنفی کرکره مغازه خود را پایین نخواهد کشید و آیندهای بسیار درخشان در انتظار ماست. همه اصناف با اتکا به پایداریهای گذشته، میتوانند بهترینها باشند و موفقیتهای بزرگ و آیندهای روشن در انتظار کشور ماست. در پایان، او آرزوی موفقیت روزافزون برای اصناف و روزهای خوش و سرافرازی برای ایران اسلامی را ابراز داشت.