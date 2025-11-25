اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر اصفهان: حمایت از تئاتر استان و چشمانداز جهانیشدن هنرنمایش
شهرزاد فلاح
سی و هفتمین جشنواره تئاتر اصفهان شامگاه ۳۰ آبانماه در سالن استاد فرشچیان با حضور هنرمندان، مسئولان و علاقهمندان به هنر تئاتر به پایان رسید. در مراسم اختتامیه این رویداد هنری، سه سخنران اصلی جشنواره، فخر موسوی دبیر جشنواره تئاتر فجر، مهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، بر لزوم تقویت تئاتر استان، حمایت از هنرمندان شهرستانها و تلاش برای جهانیشدن هنرنمایش تأکید کردند.
در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر اصفهان که شامگاه ۳۰ آبانماه در سالن استاد فرشچیان برگزار شد، علاوه بر هنرمندان، جمعی از مسئولان فرهنگی و علاقهمندان به تئاتر حضور داشتند. این رویداد هنری که از ۲۶ آبان آغاز شده بود، بهعنوان یکی از مهمترین جشنوارههای تئاتری کشور، در این دوره توجه ویژهای به حمایت از هنرمندان استان اصفهان و تقویت هویت فرهنگی کشور داشت.
در ابتدای مراسم، فخر موسوی، دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور و محدودیتهای مالی در برگزاری جشنوارهها، از برگزاری کامل جشنواره فجر ۴۴ در سال جاری خبر داد. وی تأکید کرد که باوجود محدودیتها، تلاش شده است تا هیچ بخشی از جشنواره حذف نشود و تمامی بخشها، از جمله رادیو تئاتر، پژوهش تئاتر، نمایشنامهنویسی و تئاتر خیابانی، به طور کامل برگزار شوند. موسوی همچنین از مشارکت بیش از ۶۰ کشور از جمله یونان، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، برزیل و گرجستان در ارسال آثار برای جشنواره تئاتر فجر خبر داد و بر لزوم کیفیت بالای آثار خارجی تأکید کرد.
مهدی سیدیننیا:
در ادامه، مهدی سیدیننیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت همکاری بین دستگاههای مختلف فرهنگی، اعلام کرد که شورای جدیدی در استان اصفهان تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیتهای مالی و اجرایی، شرایط اجرای نمایشها در سطح استان و شهرستانها را تقویت کند. سیدیننیا همچنین بر لزوم توجه به هویت ایرانی -اسلامی در آثار نمایشی تأکید کرد و از حمایتهای مالی و اجرایی برای تولیدات تئاتری استان سخن گفت. وی همچنین به اهمیت همکاری هنرمندان جوان و پیشکسوتان اشاره کرد و از هیئت داوران جشنواره فجر قدردانی نمود.
مهدی جمالینژاد: تئاتر اصفهان باید به پایتخت تئاتر ایران تبدیل شود
در بخش بعدی، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با اشاره به تاریخ غنی این شهر و جایگاه ویژه آن در هنر و فرهنگ ایران، بر لزوم تبدیل اصفهان به "پایتخت تئاتر ایران" تأکید کرد. جمالینژاد به نوسازی زیرساختهای هنری استان اشاره کرد و از لزوم حمایت از نمایشهای باقابلیت حضور در جشنوارههای بینالمللی گفت. وی همچنین به استفاده از ظرفیتهای موجود در شهرستانها و فضاهای عمومی برای اجرای تئاتر و جذب مخاطبهای جدید تأکید کرد و گفت که باید توجه ویژهای به مناطق کمبرخوردار استان داشته باشیم.
جمالینژاد بهعنوان سخنران پایانی، بر ضرورت نوآوری در تئاتر و ارتقای کیفیت آن در استان تأکید کرد و افزود: "ما باید با بهرهگیری از تجربههای موفق سایر شهرها و نوسازی فضاهای هنری، اصفهان را بهعنوان مرکز تئاتر ایران معرفی کنیم." وی همچنین بر لزوم حمایت از هنرمندان و برگزاری کارگاههای آموزشی برای ارتقای کیفیت آثار نمایشی تأکید کرد.
تقدیر از برگزیدگان و آثار منتخب
در پایان این مراسم، از دو اثر نمایشی منتخب استان اصفهان، فروشکست به کارگردانی افراجبار زارع و آن روی سگش به کارگردانی حسن محمدی فراهانی، برای شرکت در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ۴۴ تقدیر شد. این آثار از سوی هیئت داوران جشنواره بهعنوان نمایندگان اصفهان به جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.
در نهایت، مراسم با تقدیر از تمامی هنرمندان، مسئولان و دستاندرکاران جشنواره به پایان رسید و بهطورکلی اختتامیه جشنواره تئاتر اصفهان بهعنوان نقطهای مهم در مسیر حمایت از تئاتر استان و ارتقای آن به سطح ملی و بینالمللی مطرح شد.