کمبود و قیمت سرسامآور واکسن آنفلوانزا؛
بیماران پرخطر و سالمندان بیدفاع در فصل سرد
اصفهان امروز_شهرزاد فلاح:با آغاز پاییز و افزایش احتمال شیوع بیماریهای تنفسی، کمبود واکسن آنفلوانزا و هزینه سنگین آن به یکی از جدیترین نگرانیهای نظام سلامت تبدیل شده است؛ موضوعی که بیماران پرخطر و سالمندان را بیش از همه در معرض تهدید قرار داده و فشار مضاعفی بر خانوادهها و سیستم درمانی وارد میکند.
آغاز فصل بیماریهای تنفسی با چالش کمبود واکسن آنفلوانزا
با نزدیک شدن به پاییز و زمستان، نگرانیها درباره افزایش بیماریهای ویروسی تنفسی از جمله آنفلوانزا و کرونا در جامعه بیشتر شده است. در حالی که واکسن آنفلوانزا بهعنوان یکی از ابزارهای مهم پیشگیری شناخته میشود، امسال نیز مانند سالهای گذشته عرضه آن محدود بوده و قیمت بالای این واکسن بر مشکلات افزوده است.
طبق اعلام داروخانهها، واکسن آنفلوانزا در مقاطع زمانی مشخصی وارد کشور میشود و محدودیت در تعداد باعث شده که بسیاری از افراد، بهویژه بیماران پرخطر و سالمندان، دسترسی کافی به آن نداشته باشند.
دکتر ابطحی، متخصص ریه و بیماریهای تنفسی
ابطحی در گفتوگو با اصفهان امروز با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون گروههای پرخطر اظهار کرد:
در شرایطی که بیماریهای تنفسی فصلی مانند آنفلوانزا و در کنار آن احتمال اوجگیری دوباره کرونا وجود دارد، دریافت واکسن آنفلوانزا برای بیماران قلبی ریوی، سالمندان و کودکان اهمیت دوچندان پیدا میکند. متأسفانه عرضه محدود و قیمت بالای واکسن باعث شده بسیاری از بیماران پرخطر به آن دسترسی نداشته باشند.
وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، واکسن آنفلوانزا معمولاً تحت پوشش بیمه قرار میگیرد یا با قیمتهای بسیار پایین در اختیار مردم قرار میگیرد. این در حالی است که در ایران بسیاری از خانوادهها توان مالی خرید این واکسن را ندارند. این مسئله میتواند منجر به افزایش بار بیماری در فصل سرد شود.
مصاحبه با یکی از مسئولین داروخانهها
یکی از مسئولان داروخانههای سطح شهر در گفتوگو با اصفهان امروز درباره وضعیت توزیع واکسن توضیح داد:
ما هر ساله سهمیه محدودی از واکسن دریافت میکنیم. متأسفانه این مقدار بسیار کمتر از نیاز جامعه است و معمولاً در همان روزهای ابتدایی توزیع، موجودی داروخانهها تمام میشود. از طرفی، به دلیل نوسانات ارزی و شرایط واردات، قیمت واکسن افزایش پیدا کرده و همین مسئله باعث شده فشار مضاعفی به مردم وارد شود.
وی افزود: بسیاری از مردم وقتی برای خرید واکسن مراجعه میکنند، با کمبود یا اتمام موجودی مواجه میشوند. این موضوع نارضایتی زیادی ایجاد کرده و ما هم بهعنوان داروخانه عملاً پاسخ روشنی برایشان نداریم. ضروری است مسئولان حوزه سلامت راهکار جدی برای افزایش واردات و توزیع عادلانه واکسن اتخاذ کنند.
برگزاری وبینارهای تخصصی
در همین راستا، بهمنظور آگاهیبخشی به پزشکان و کادر درمان، وبینارهایی در زمینه بیماریهای تنفسی برگزار میشود. در این وبینارها، متخصصان ریه و بیماریهای عفونی آخرین توصیهها و یافتههای علمی در زمینه پیشگیری، درمان و مدیریت بیماران مبتلا به آنفلوانزا و کرونا را ارائه میکنند.
ابطحی نیز در حاشیه یکی از این وبینارها تأکید کرد: آموزش و آگاهی عمومی یکی از مهمترین ابزارها در مدیریت بیماریهای تنفسی است. علاوه بر واکسیناسیون، مردم باید اصول بهداشتی مانند استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ، شستوشوی مرتب دستها و تهویه مناسب محیط را جدی بگیرند.
کمبود واکسن آنفلوانزا و قیمت بالای آن، همراه با همزمانی بیماریهای تنفسی و کرونا، چالشی جدی در فصل پاییز و زمستان ایجاد کرده است. متخصصان تأکید دارند که حمایتهای دولتی و برنامهریزی دقیق در توزیع واکسن، میتواند از فشار مضاعف بر سیستم سلامت و بیماران پرخطر بکاهد.
با وجود هشدارهای پیاپی پزشکان و تجربههای سخت سالهای گذشته، همچنان تأمین و توزیع واکسن آنفلوانزا بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی پیشگیری با موانع جدی روبهروست. افزایش قیمتها در شرایطی که سفره بسیاری از خانوادهها کوچکتر شده، دسترسی بیماران پرخطر و سالمندان را بیش از پیش محدود کرده است.
اگرچه مسئولان حوزه سلامت بر ضرورت برنامهریزی و واردات بهموقع واکسن تأکید دارند، اما به نظر میرسد بدون حمایتهای بیمهای، یارانهای و سیاستگذاری منسجم، پاییز و زمستان پیشرو میتواند به فصلی دشوار برای بیماران و نظام درمانی کشور تبدیل شود.