در آیینی باشکوه و با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و استانی، شهرداری گلپایگان به مدیریت دکتر احسان مهاجری، در بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی، عنوان «برترین دستگاه خدمت‌رسان» را از آن خود کرد. بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی به‌منظور ارج نهادن به تلاش نهادها و دستگاه‌های کشور در خدمت‌رسانی مؤثر به مردم، روز گذشته با حضور جمعی از مدیران کل، شهرداران و مسئولان اجرایی برگزار شد.در این مراسم، شهرداری گلپایگان با اجرای پروژه‌های عمرانی ماندگار، توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای خدمات اجتماعی و سبز، و تعامل سازنده با شهروندان، موفق شد در میان ده‌ها دستگاه ارزیابی‌شده، بالاترین امتیاز را کسب کند. دکتر احسان مهاجری، شهردار گلپایگان، دریافت این عنوان را «تجلی اعتماد مردم و نتیجه همدلی و کار گروهی مجموعه شهرداری» دانست و بر ادامه مسیر خدمت با رویکرد نوآورانه و عدالت‌محور تأکید کرد.این افتخار، برگ زرین دیگری در دفتر تاریخ گلپایگان ثبت کرد و جایگاه این شهر را به‌عنوان الگوی مدیریت شهری کارآمد و مردمی، بیش از پیش تثبیت نمود.

گلپایگان، ستاره درخشان مدیریت شهری ایران!

دکتر احسان مهاجری با «شاخص شهید رجایی» قله موفقیت را فتح کرد.

در سپیده‌دم شهریور ۱۴۰۴، شهر گلپایگان با افتخار بر بام مدیریت شهری استان اصفهان ایستاد و در بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی، به‌عنوان الگوی برتر مدیریت شهری کشور درخشید. این موفقیت بزرگ، با رهبری هوشمندانه و پرشور دکتر احسان مهاجری، شهردار گلپایگان، به‌دست آمد؛ موفقیتی که نه‌تنها یک جایزه، بلکه نمادی از تلاش، نوآوری و تعهد به مردم این شهر است.



شاخص شهید رجایی: معیاری نوین برای انتخاب بهترین‌ها

در همایش باشکوه شهرداران استان اصفهان، دکتر جمالی‌نژاد، استاندار این استان، از رونمایی نظام جامع شاخص‌های ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها خبر داد. این نظام نوین، که با همکاری کارگروه ویژه و دفتر امور شهری استانداری تدوین شده، معیارهایی دقیق و شفاف برای سنجش کیفیت خدمات، کارآمدی، شفافیت مالی و مدیریت بهینه منابع ارائه می‌دهد. از این پس، شاخص شهید رجایی به‌عنوان یک معیار کلیدی، مسیر انتخاب شهرداران برتر را عادلانه و مبتنی بر عملکرد واقعی هموار خواهد کرد.



گلپایگان، پیشتاز نوآوری و شفافیت

شهرداری گلپایگان، تحت هدایت دکتر مهاجری، با اجرای برنامه‌های خلاقانه و مردم‌محور، توانست تمامی معیارهای این شاخص را با موفقیت پشت سر بگذارد. از ارتقای خدمات به شهروندان و نوآوری در مدیریت شهری گرفته تا شفافیت مالی بی‌سابقه، گلپایگان به‌عنوان الگویی الهام‌بخش برای سایر شهرهای ایران مطرح شد. این شهر نه‌تنها رتبه برتر استان را از آن خود کرد، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای درخشان از مدیریت شهری کارآمد در سطح ملی شناخته شد.

موفقیتی که قلب‌ها را تسخیر کرد

این افتخار، تنها یک جایزه نیست؛ داستان عزم و اراده‌ای است که گلپایگان را به نماد پیشرفت و سربلندی تبدیل کرده است. مدیریت مقتدرانه دکتر مهاجری، همراه با تیمی متعهد، نشان داد که با برنامه‌ریزی دقیق و عشق به خدمت، می‌توان شهری را به قله‌های موفقیت رساند. این دستاورد، پیامی روشن به همه شهرهای ایران است: با همدلی و نوآوری، هیچ هدفی دست‌نیافتنی نیست!

گلپایگان امروز نه‌فقط یک شهر، بلکه یک الگوی ملی است که راه را برای آینده‌ای روشن‌تر هموار کرده است. این موفقیت را به مردم شریف گلپایگان و تیم پرتلاش شهرداری تبریک می‌گوییم!



مسیر درخشان احسان مهاجری؛ از رأی اعتماد تا رهبری تحول شهری

احسان مهاجری، مدیر جوان و تحصیل‌کرده در رشته حسابداری و دکتری کسب و کار، در شهریور ۱۴۰۳ با رأی قاطع شورای اسلامی شهر گلپایگان به‌عنوان شهردار انتخاب شد. او پیش از این، در دوره سرپرستی، با تصمیمات سنجیده و شفاف، پایه‌های مدیریتی محکمی را پی‌ریخت و از آبان همان سال، رسماً هدایت شهر را در دست گرفت.

رویکرد او با شعار «توسعه پایدار با مشارکت مردمی» آغاز شد و به‌سرعت گلپایگان را از شهری آرام به کانون نوآوری‌های شهری بدل کرد؛ دستاوردهایی که در نهایت، امتیازات درخشانی را برای شهرداری گلپایگان در بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی رقم زد.

در حوزه گردشگری و اقتصاد محلی، مهاجری با تمرکز بر «گردشگری به‌عنوان موتور محرک توسعه»، گام‌های بلندی برداشت. رونمایی از اپلیکیشن گردشگری، توزیع بسته‌های فرهنگی و ایجاد بسترهای نوین اطلاع‌رسانی، زمینه جذب گردشگران بسیاری را فراهم ساخت و اقامت چندین هزار نفر در نوروز ۱۴۰۴ را فراهم کرد؛ رکوردی که برای نخستین‌بار در تاریخ این شهر به دست آمد. همچنین با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش فرصت‌های اقتصادی،

طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته سطح رضایت شهروندان ارتقای چشمگیری یافت.

در بخش زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، اجرای «نهضت آسفالت» با اعتباری بالغ بر۷۰ میلیارد تومان، افزایش ۳۰ درصدی سرانه آسفالت و پایش مداوم کیفیت معابر، تحولی چشمگیر ایجاد کرد. علاوه بر این، هشت پروژه عمرانی کلیدی در مدت کوتاهی به سرانجام رسید که شامل مناسب‌سازی معابر برای معلولان، رفع نقاط آب‌گرفتگی در محلات حاشیه‌ای و بهبود شبکه حمل‌ونقل شهری بود؛ پروژه‌هایی که به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم اثر گذاشتند.

در حوزه فرهنگی، ورزشی و فضای سبز نیز شهردار گلپایگان برنامه‌هایی اثرگذار را اجرا کرد. برگزاری جشنواره‌های محله‌محور از جمله «نشاط محله» و جشن بزرگ عید غدیر، بستر تازه‌ای برای همبستگی اجتماعی فراهم آورد. حمایت از تیم‌های ورزشی و موفقیت آنان در رقابت‌های استانی، جایگاه فرهنگی و ورزشی شهر را ارتقا داد.

در حوزه محیط‌زیست نیز طرح پلاک‌کوبی و سرشماری هوشمند درختان با بهره‌گیری از فناوری GIS اجرا شد که مدیریت بیش از ۱۵ هزار درخت جدید را امکان‌پذیر کرد و الگویی نوین برای دیگر شهرها شد.مهاجری در مدیریت بحران و خدمات روزمره نیز کارنامه‌ای درخشان ارائه داد، واکنش سریع شهرداری در عملیات های بحرانی و آماده‌سازی منظم شهر برای استقبال از نوروز ۱۴۰۴، تحسین عمومی را برانگیخت.

از سوی دیگر، بهره‌برداری بهینه از منابع مالی و تاکید بر شفافیت اقتصادی، از شاخص‌های برتر عملکرد شهرداری بود که در جشنواره شهید رجایی مورد توجه قرار گرفت.

جمع‌بندی این مسیر روشن آن است که احسان مهاجری نشان داد مدیریت موفق شهری، حاصل پیوند چشم‌انداز بلندمدت، توجه به جزئیات روزمره و ارتباط صمیمی با مردم است.

او توانست نه‌تنها جایگاه شهرداری گلپایگان را در سطح ملی ارتقا دهد، بلکه با ایجاد اعتماد و محبوبیتی عمیق میان شهروندان، پشتوانه‌ای محکم برای تداوم مسیر توسعه پایدار بسازد؛ پشتوانه‌ای که سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای آینده شهر خواهد بود.

«شاخص شهید رجایی» پرچم‌دار عدالت در انتخاب شهرداران برتر استان

در همایش اخیر شهرداران استان، آقای دکتر جمالی نژاد، استاندار اصفهان با اشاره به تجربه موفق شهر مشهد اعلام کرد که مجموعه‌ای جامع از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها با هدف شناسایی و معرفی *شهرداران برگزیده* تدوین می‌شود.

این شاخص‌ها که با همکاری کارگروه ویژه و دفتر امور شهری استانداری اصفهان تهیه خواهد شد، معیارهایی چون کیفیت خدمات به ارباب‌رجوع و سایر سنجه‌های کلیدی مدیریت شهری را در بر می‌گیرد. در این میان، «شاخص کسب رتبه در جشنواره شهید رجایی» به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی انتخاب شهرداران برتر تعیین شده است؛ معیاری راهبردی که می‌تواند به پشتوانه‌ای معتبر برای انتخاب شهرداران شایسته در سطح استان و مبنای تصمیم‌گیری شوراهای شهر در دوره‌های آتی بدل شود.

رویدادی تاریخی برای گلپایگان

در ارزیابی امسال، شهرداری گلپایگان با هدایت و مدیریت مدبرانه دکتر *احسان مهاجری* و با تکیه بر شفافیت، کارآمدی و خدمت‌رسانی موثر، رتبه برتر استان را کسب کرد. این موفقیت، نه‌تنها افتخاری برای شهر گلپایگان، بلکه الگویی برای مدیریت شهری در سراسر استان به‌شمار می‌آید.

با اجرای این طرح، معرفی شهرداران برگزیده بر اساس مستندات دقیق و امتیازدهی شفاف انجام خواهد شد؛ اقدامی که مسیر تصمیم‌گیری شوراهای شهر در سال‌های آینده را روشن‌تر و عادلانه‌تر می‌کند.