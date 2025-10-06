درخشش اصفهان با پنج پروژه برنده در «جایزه معمار ۱۴۰۴»
اصفهان، دروازه خلاقیت در معماری معاصر ایران، در بیست و پنجمین دوره جایزه معمار (معتبرترین رویداد معماری کشور) خوش درخشید. پروژههای اجراشده در استان اصفهان با کسب دو رتبه اول، دو رتبه دوم و یک رتبه سوم در چهار گروه اصلی رقابتها، بالاترین تعداد جوایز را از آن خود کردند. این دستاورد بیسابقه، از شهر تاریخی اصفهان گرفته تا شهرستان خوانسار و منطقه صنعتی محمودآباد، مهر تأییدی بر پیشگامی معماری معاصر اصفهان در تلفیق مسئولیت اجتماعی، بومیگرایی و کیفیت زندگی است.
۱. اوجگیری اصفهان در مسکونیسازی خلاقانه (دو رتبه اول)
پروژههای مسکونی استان اصفهان، با تمرکز بر محیط و کیفیت زندگی، توانستند دو جایزه مهمترین رتبه اول را به خود اختصاص دهند:
خانه همسنگ (رتبه اول مسکونی تک واحدی)
موقعیت: دولتآباد، اصفهان | طراح: نوید گلچین (گلچین استودیو)
«خانه همسنگ» که برنده قاطع رتبه اول مسکونی تک واحدی شد، یک نمونه برجسته از معماری پایدار و بومیگرا است. این پروژه با قرارگیری در اقلیمی خشک و با الهام از کوهها و زمینهای منطقه، از متریالهای محلی مانند سنگ طبیعی برای ایجاد حس همسانی با محیط (همسنگ بودن) استفاده کرده است.
معمار با ایجاد دیوارهای ضخیم و استفاده هوشمندانه از جهتگیری بنا، توانسته است مصرف انرژی را به شدت کاهش دهد و در عین حال، با خلق فضاهای حیاطدار و نیمهباز، کیفیتی از زندگی سنتی و محرمیت ایرانی را در یک کالبد مدرن بازتعریف کند. این پروژه معیاری جدید برای خانهسازی اقلیمی در استان اصفهان ایجاد کرده است.
باغ مشهد (رتبه اول مسکونی آپارتمانی)
موقعیت: اصفهان | طراح: بهروز شهبازی (استودیو معماری هَمان)
در بخش مسکونی آپارتمانی، پروژه «باغ مشهد» با کسب رتبه اول، نشان داد که میتوان مفهوم "باغ ایرانی" را در فضای عمودی و متراکم شهر احیا کرد. این پروژه تلاش میکند تا با تلفیق بینقص فضاهای سبز عمودی و تراسهای عمیق، حس زندگی در یک خانه حیاطدار را به ساکنین آپارتمان هدیه دهد.
«باغ مشهد» از نظر فنی، با تأکید بر نورگیری حداکثری و ایجاد تهویه طبیعی از طریق این باغهای عمودی، به ارتقای سلامت و روان ساکنین کمک شایانی کرده است. این پروژه الگویی برای معماری آپارتمانی سبز در اصفهان و شهرهای بزرگ محسوب میشود.
۲. مسئولیتپذیری در بافت تاریخی و صنعتی (دو رتبه در بخش عمومی)
اصفهان در بخش ساختمانهای عمومی، با تمرکز بر چالشهای سازهای و هویتی، دو جایزه کسب کرد:
متروبام چهارباغ (رتبه دوم ساختمانهای عمومی)
موقعیت: اصفهان، چهارباغ عباسی | معمار: بابک کریمپور (استودیو معماری ب ا)
پروژه «متروبام - ایستگاه مترو شماره ۱ چهارباغ» با کسب رتبه دوم، به دلیل ماهیت چالشی و رویکرد اجتماعیاش تحسین شد. این پروژه بازسازی یک اسکلت بتنی چهار طبقه رها شده در قلب محور تاریخی چهارباغ عباسی بود.
معمار، این اقدام را یک "تقابل" در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی برای جلوگیری از ایجاد یک "نامعماری" تجاری در بافت حساس چهارباغ تعریف کرد. با الهام از ایوانهای کشیده و ستوندار بناهای فراموششده دوره پهلوی، طرح «متروبام» توانست ضمن هماهنگی با بستر تاریخی، یک فضای عمومی، تجاری و شهری با زیربنای ۴۵۰۰ مترمربع ایجاد کند.
در دیوار (رتبه سوم ساختمانهای عمومی)
موقعیت: اصفهان، منطقه صنعتی محمودآباد | طراحان: جواد جولایی و هوتن شاطرپور
پروژه «در دیوار» که رتبه سوم بخش عمومی را کسب کرد، به دلیل طراحی هوشمندانه در یک بستر صنعتی مورد توجه قرار گرفت. این پروژه در منطقه صنعتی محمودآباد، با استفاده از بلوکهای سیمانی و متریالهای خام و بومی منطقه، زبان معماری متفاوتی را در فضای کارگاهی و کارخانهای ارائه داده است.
تمرکز طراحان بر هویتبخشی به فضای کار و استفاده از سادگی و خلوص مواد، این ساختمان را به یک مدل موفق برای معماری صنعتی اصفهان تبدیل کرده که اقتصادی، زیبا و در عین حال، مرتبط با زمینه محلی است.
۳. درخشش خوانسار در بازسازی اصولی
خوان - خانه (رتبه دوم بازسازی)
موقعیت: خوانسار، استان اصفهان | طراحان: محسن خزدوز و ادیب ایروانى (استودیو سه بر)
شهرستان تاریخی خوانسار نیز با پروژه «خوان - خانه» در بخش بازسازی درخشید و رتبه دوم را کسب کرد. این پروژه با هدف احیای یک بنای سنتی و تبدیل آن به فضایی جدید، توانست با دقت و احترام به اصالت ساختار قدیمی، فضاهای جدیدی برای تعامل و کاربریهای فرهنگی-تجاری ایجاد کند. «خوان - خانه» نمونهای عالی از مداخله معمارانه حساس است که پتانسیل گردشگری و فرهنگی بافتهای تاریخی شهرستان خوانسار را به نمایش گذاشت.
نتیجهگیری: اصفهان، الگوی معماری متعهد
در مجموع، استان اصفهان با کسب پنج جایزه معمار ۱۴۰۴، به وضوح نشان داد که پیشرو در خلق آثاری است که همزمان به مسائل مسکونی، پایداری، بافت تاریخی و فضای صنعتی پاسخ میدهد. این موفقیتها، حاصل تلاش معمارانی است که در طراحیهای خود، فراتر از زیبایی صرف، به دنبال مسئولیت اجتماعی و هماهنگی با روح مکان بودهاند. این پروژهها، از جمله خانه همسنگ، باغ مشهد، متروبام چهارباغ و خوان خانه، نه تنها افتخار اصفهان، بلکه الگویی برای نسل جدید معماری ایران هستند