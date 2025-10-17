نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی با حضور بیش از ۳۷۴ هزار واجد شرایط در سراسر کشور برگزار شد. در اصفهان، ۱۶,۵۰۰ عضو حق رأی دارند. دکتر خوروش، رئیس هیئت اجرایی انتخابات اصفهان، بر لزوم مشارکت حداکثری برای تقویت قدرت چانه‌زنی هیئت مدیره در برابر چالش‌های صنفی و مهاجرت پزشکان تأکید کرد.

انتخابات سازمان نظام پزشکی، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های غیردولتی ایران، همواره کانون توجه جامعه سلامت و سیاست‌گذاران بوده است. نهمین دوره این انتخابات در حالی در مهرماه ۱۴۰۴ به صورت الکترونیکی-حضوری برگزار شد که بیش از ۳۷۴ هزار نفر از اعضای جامعه پزشکی واجد حق رأی بودند. در کانون توجه این دوره، استان اصفهان با ۱۶ هزار و ۵۰۰ رأی‌دهنده، نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت صنفی پزشکان دارد. دکتر فریبرز خوروش، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی اصفهان، ضمن اشاره به مشارکت پایین دوره‌های قبل، ضرورت انتخاب افراد شایسته با پشتوانه رأی قوی را برای مواجهه با بحران‌های تعرفه‌ای و مهاجرت پزشکان مطرح کرده است.

انتخابات نظام پزشکی ۱۴۰۴: ۱۶ هزار دارنده حق رأی‌در اصفهان| چالش‌های کادر درمان

سازمان نظام پزشکی ایران، یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های غیردولتی کشور است که اولین قانون آن در سال ۱۳۳۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن نخستین انتخابات هیئت مدیره در سال ۱۳۴۷ برگزار شد. این سازمان با هدف ساماندهی امور مربوط به طبابت، حفظ حقوق پزشکان و بیماران و ارتقاء سطح دانش پزشکی شکل گرفت و طی سال‌ها تاکنون چندین بار بازنگری قانونی در آن انجام شده است. در حال حاضر، سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۳ دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مأموریت‌هایی مانند حمایت از حقوق صنفی پزشکان، حفظ حقوق بیماران و مشارکت در پیشبرد امور پزشکی دارد. تازه‌ترین انتخابات این سازمان در مهرماه ۱۴۰۴ به صورت الکترونیکی اما حضوری برگزار شد و بیش از ۳۷۴ هزار نفر واجد شرایط رأی‌دهی در آن حضور داشتند. ساز و کار انتخابات بر اساس قانون، برگزاری توسط هیئت‌های اجرایی، شرایط مشخص برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، و نظارت‌های قانونی است تا شفافیت و سلامت فرآیند حفظ شود.

تاریخچه تأسیس و ساختار نظام پزشکی

این سازمان نخستین بار در دوران خلافت المقتدر عباسی در سال ۹۳۱ میلادی شکل گرفت که پس از آن قانون نظام پزشکی ایران در سال ۱۳۳۹ تصویب شد و قانون‌گذاری در این زمینه توسعه یافت. نخستین انتخابات هیئت مدیره در سال ۱۳۴۷ برگزار و پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز دوره‌های بعدی فعالیت آن ادامه یافت. تاکنون بیش از ده دوره هیئت مدیره و رئیس کل این سازمان فعالیت داشته‌اند که آخرین رئیس کل، محمد رئیس‌زاده است.

رسالت اصلی و اهداف سازمان

رسالت اصلی سازمان نظام پزشکی، تحقق ارزش‌های عالی اسلامی در کلیه امور پزشکی، ارتقاء سطح دانش پزشکی، حمایت از حقوق بیماران و حقوق صنفی پزشکان، مشارکت در اصلاح امور پزشکی و تنظیم روابط بین پزشکان و نهادهای مرتبط است. این سازمان نقش مشورتی نیز در تهیه و تدوین لوایح، مصوبات و آیین‌نامه‌های مربوط به امور پزشکی دارد.

چالش‌های جدی نظام سلامت: از مهاجرت تا تعرفه

امروز سازمان نظام پزشکی در چالش‌هایی نظیر بی‌اعتمادی بخشی از جامعه پزشکی، کاهش ارزش تعرفه‌ها نسبت به هزینه‌های طبابت، تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای، مهاجرت پزشکان جوان و کمبود نیروی متخصص در برخی رشته‌ها به ویژه بیهوشی مواجه است. برخی انتقادات نیز حول عدم شفافیت، سیاسی‌کاری و فاصله گرفتن از رسالت صنفی اصلی این سازمان مطرح شده است. به تازگی حدود ۳۰ هزار پزشک عمومی در کشور طبابت نمی‌کنند که بخشی از مشکلات ساختاری نظام سلامت است.

انتخابات نظام پزشکی اصفهان و نقش حیاتی مشارکت

انتخابات سازمان به صورت دوره‌ای و بر اساس قانون برگزار می‌شود. شرایط رأی‌دهندگان شامل داشتن کارت عضویت، تابعیت جمهوری اسلامی و اشتغال در منطقه انتخاباتی است.

ضرورت مشارکت بالای ۱۶,۵۰۰ رأی‌دهنده اصفهانی

در سطح استان‌ها، میزان مشارکت نقش مستقیمی در توان چانه‌زنی هیئت‌های مدیره منتخب دارد. دکتر فریبرز خوروش، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی اصفهان، تعداد واجدان شرایط رأی‌دهی در این استان را «حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر» اعلام کرد. دکتر خوروش درباره اهمیت حضور پررنگ گفت: «در دوره هشتم انتخابات، میزان مشارکت حدود ۲۲ درصد بود... امیدوارم در این دوره شاهد حضور پررنگ‌تر همکاران باشیم.» وی افزود: «هرچه این پشتوانه قوی‌تر باشد، قدرت چانه‌زنی و اثرگذاری هیئت‌مدیره‌ها در دفاع از حقوق صنفی و انجام وظایف قانونی‌شان بیشتر خواهد بود.»

مسئولیت‌ها و اختیارات اعضای منتخب

افراد انتخاب شده در هیئت مدیره و شورای عالی سازمان نظام پزشکی مسئولیت مدیریت امور صنفی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات پزشکی، حمایت از حقوق اعضا و بیماران، و مشارکت در تدوین سیاست‌ها و لوایح پزشکی را برعهده دارند. رئیس کل سازمان نیز مسئولیت دعوت به مجامع عمومی، هدایت فعالیت‌ها و نمایندگی سازمان در سطوح مختلف را دارد.