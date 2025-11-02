هشدار نارنجی هواشناسی: یخبندان شبانه از دوشنبه آغاز میشود؛ خسارت به محصولات زراعی در شمال و شرق
زنگ خطر سرمازدگی در اصفهان؛ موج قطبی، دما را تا ۱۰ درجه زیر میکشد!
هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد، از نفوذ توده هوای سرد و کاهش ۵ تا ۱۰ درجهای دما از دوشنبه ۱۲ آبان خبر داد. این موج سرما همراه با یخبندان شبانه در شمال، شرق و مرکز استان، تهدیدی جدی برای محصولات کشاورزی و افزایش شدید مصرف انرژی است.
موج سرد و نفسگیر از راه رسید؛ در حالی که اصفهان خود را برای آغاز رسمی پاییز آماده میکند، اداره کل هواشناسی استان با صدور یک هشدار رسمی، از وقوع یک دگرگونی شدید جوی خبر داد. کارشناسان پیشبینی میکنند که از شامگاه دوشنبه، یک توده هوای قطبی وارد آسمان استان شود که نتیجه آن سقوط دمای هوا تا ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. این کاهش بیسابقه دما، نه تنها مردم را مجبور به مدیریت فوری مصرف گاز میکند، بلکه با یخبندانهای شبانه، بقای هزاران هکتار از محصولات زراعی و باغی در شمال، شرق و مرکز استان را تهدید میکند. اصفهان چگونه باید با این سرمای ناگهانی دست و پنجه نرم کند؟
نفوذ موج قطبی و اعلام هشدار سطح زرد: ۵ تا ۱۰ درجه کاهش دما در اصفهان
اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد رنگ، اعلام کرد که نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد در استان از شامگاه دوشنبه (۱۲ آبان) آغاز شده و تا صبح پنجشنبه (۱۵ آبان) ادامه خواهد یافت. هشدار سطح زرد زمانی صادر میشود که پدیدهای جوی، با شدتی فراتر از حد معمول، میتواند اختلالاتی در امور روزمره و سفرها ایجاد کند و نیاز به آمادگی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از سوی مردم و مسئولان دارد.
مخاطرات اصلی سامانه سرد:
بر اساس اعلام هواشناسی، مهمترین مخاطرات ناشی از این سامانه، کاهش محسوس دما بین پنج تا ۱۰ درجه سانتیگراد است. این کاهش شدید به همراه ماندگاری توده هوای سرد و یخبندان شبانه در نواحی سردسیر، شرایط بحرانی را برای کشاورزی و مصرف انرژی رقم خواهد زد.
این وضعیت جوی تمامی مناطق استان را در بر میگیرد، اما مناطق شمالی، شرقی و مرکزی بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت. شهرهایی چون آران و بیدگل، اردستان، کاشان، نائین، نطنز، شاهینشهر و میمه، لنجان، نجفآباد، هرند و اصفهان باید آماده ثبت دماهای پایینتر از حد انتظار باشند.
تهدید جدی برای کشاورزی و افزایش مصرف حاملهای انرژی
این موج سرما پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارد. کارشناسان هواشناسی اعلام کردهاند که این شرایط جوی میتواند منجر به خسارت به محصولات زراعی، باغی و ماشینآلات کشاورزی شود.
توصیههای ضروری به شهروندان و مسئولان:
با توجه به پیشبینی افزایش شدید مصرف، مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی از سوی شهروندان حیاتی است تا از افت فشار و قطعی احتمالی گاز در نقاط حساس جلوگیری شود. همچنین از کشاورزان درخواست شده است که تدابیر پیشگیرانه لازم در صنعت کشاورزی، شامل حفاظت فیزیکی از محصولات و تجهیزات حساس را به کار گیرند.