هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد، از نفوذ توده هوای سرد و کاهش محسوس ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دما خبر داد. این وضعیت از شامگاه دوشنبه تا صبح پنج‌شنبه ادامه دارد و خطر یخبندان شبانه، خسارت به محصولات کشاورزی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در مرکز استان را به دنبال خواهد داشت.

در حالی که پاییز هنوز روزهای طلایی خود را پشت سر می‌گذارد، نشانه‌های زمستانی زودهنگام و بی‌رحم، پایتخت فرهنگی ایران را در شوک فرو برده است. ساعاتی پیش، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور یک هشدار رسمی (سطح زرد)، زنگ خطر را برای تمامی ساکنان و به‌ویژه کشاورزان استان به صدا درآورد. این هشدار، از نفوذ قریب‌الوقوع و ماندگار یک توده هوای سرد از امشب خبر می‌دهد؛ موجی که قرار است دمای هوا را در یک بازه زمانی چهار روزه، به صورت محسوس بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش دهد و سایه یخبندان شبانه را بر بخش‌های وسیعی از استان، از بوئین میاندشت تا مناطق مرکزی و کویری، بگستراند. این پدیده، نه تنها آسایش شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه کابوسی جدی برای معیشت کشاورزان و چالشی بزرگ برای مدیریت انرژی استان خواهد بود. در این گزارش، تمام جزئیات این هشدار و مناطق در معرض خطر را بخوانید.

موج سرمای بی‌سابقه در آبان؛ کاهش ۱۰ درجه‌ای دما و مناطق درگیر

بر اساس گزارش‌های مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان، وضعیت جوی استان در روزهای آتی تحت تأثیر یک سامانه پرفشار سرد قرار می‌گیرد که فعالیت آن از شامگاه دوشنبه ۱۲ آبان آغاز شده و تا صبح پنج‌شنبه ۱۵ آبان ادامه خواهد یافت.

جزئیات فنی سامانه و پیامدهای آن:

شدت کاهش دما: اصلی‌ترین مخاطره، کاهش محسوس دمای روزانه و شبانه بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد است. این کاهش، عملاً دمای کلان‌شهر اصفهان را به ۴ درجه سانتی‌گراد در ساعات بامدادی نزدیک می‌کند و در مناطق سردسیر، دما را به چندین درجه زیر صفر خواهد رساند (مانند دمای ۲- درجه‌ای بوئین میاندشت در روزهای اخیر). خطر یخبندان: پیامد مستقیم این کاهش دما، یخبندان شبانه و بامداد در نواحی سردسیر و مستعد استان است که اصلی‌ترین تهدید برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود. پایداری جو و آلودگی: در اغلب نقاط مرکزی و پرجمعیت، پدیده غالب تا اوایل هفته آینده، پایداری جو، غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها خواهد بود. این یعنی شهروندان اصفهان علاوه بر سرما، با هوای ناسالم دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. تنها اندکی وزش باد در بعدازظهر امروز می‌تواند موقتاً هوا را جابجا کند.

کدام شهرها در مرکز دایره خطرند؟

این موج سرما دامنه گسترده‌ای دارد و عملاً تمام مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما تمرکز اصلی خطر در نواحی شمال، شرق و مرکز خواهد بود. لیلا امینی، رئیس مرکز پیش‌بینی، نام شهرهای زیر را به عنوان مناطق در معرض خطر اعلام کرده است:

شمال و کویر: آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، کاشان، مهاباد، نطنز.

مرکز و اطراف: اصفهان، فرودگاه اصفهان، شاهین‌شهر و میمه، کوهپایه، هرند، ورزنه.

غرب و سردسیر: بوئین میاندشت، لنجان (زرین‌شهر)، نجف‌آباد.

نفوذ سرما به اقتصاد: زنگ خطر کشاورزی و مصرف انرژی

پیامدهای این هشدار سطح زرد صرفاً یک مسئله آب و هوایی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی و مدیریتی جدی دارد. هواشناسی اصفهان دو مخاطره عمده را گوشزد کرده است:

خسارت به محصولات کشاورزی و باغی: یخبندان شبانه به طور مستقیم حیات محصولات زراعی و باغی حساس را تهدید می‌کند. کشاورزان باید فوراً تدابیر حفاظتی، از جمله پوشش‌دهی و مدیریت آبیاری، را آغاز کنند تا از سرمازدگی و یخ‌زدگی تجهیزات جلوگیری شود.

افزایش مصرف حامل‌های انرژی: کاهش ۱۰ درجه‌ای دما، افزایش ناگهانی و شدید تقاضا برای گاز و برق را به دنبال خواهد داشت که مسئولان و شهروندان را ملزم به مدیریت بهینه منابع و صرفه‌جویی جدی برای جلوگیری از افت فشار یا قطعی‌ها می‌کند.

این گزارش، هشداری جدی برای آمادگی همه‌جانبه در برابر یک دوره سرمای سخت در پاییز اصفهان است.