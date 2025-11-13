سفیر ایرلند، لیشا ترزا مور، در دیدار با رئیس دانشگاه اصفهان، دکتر رسول رکنی‌زاده، بر توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دو کشور تأکید کرد. این گفتگوها بر زمینه‌های نوین چون هوش مصنوعی و کوانتوم متمرکز بود. سفیر ایرلند ضمن ابراز تمایل برای آشنایی با ظرفیت‌های فناورانه اصفهان، متعهد شد ارتباط میان این دانشگاه و مراکز علمی مطرح ایرلند، به‌ویژه دانشگاه‌های دوبلین و لیمریک را تسهیل کند.

در قلب تاریخی و فرهنگی ایران، اصفهان، رویدادی دیپلماتیک و علمی به وقوع پیوست که افق تازه‌ای از تعاملات بین‌المللی را برای جامعه آکادمیک کشورمان گشود. جایی که تاریخ، فرهنگ و فناوری در هم آمیختند تا پلی مستحکم میان دو ملت با سابقه دیرین استقلال‌طلبی ایجاد شود. شامگاه چهارشنبه، دانشگاه اصفهان میزبان یکی از مهم‌ترین دیدارهای علمی سال بود؛ خانم لیشا ترزا مور، سفیر ایرلند در تهران، با حضور در این دانشگاه جامع، نه تنها شیفته زیبایی و پیشینه غنی «نصف جهان» شد، بلکه توجه ویژه‌ای به «توانمندی‌های علمی و فناورانه» دانشگاه مادر استان اصفهان نشان داد. این دیدار، فراتر از یک گفتگوی معمول دیپلماتیک، نشان‌دهنده علاقه جدی یکی از کشورهای پیشرو اروپایی به سرمایه‌گذاری مشترک و تعمیق روابط آکادمیک با ایران در حوزه‌های فوق پیشرفته است. موضوعاتی که در صدر مذاکرات قرار گرفتند، از علوم انسانی تا مرزهای دانش یعنی هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی را در بر می‌گرفتند.

تاکید قاطع ایرلند بر توسعه همکاری‌های علمی با ایران؛ هوش مصنوعی و کوانتوم در کانون توجه سفیر

سفیر ایرلند در تهران، خانم لیشا ترزا مور، در نشستی صریح و رو به جلو با دکتر رسول رکنی‌زاده، رئیس دانشگاه اصفهان، بر توسعه بی‌سابقه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دانشگاه‌های دو کشور تأکید کرد. این دیدار با هدف بررسی و گشودن مسیرهای جدید تعاملات آکادمیک، پژوهشی و فناورانه میان ایران و ایرلند برگزار شد.

در این نشست، دکتر رکنی‌زاده؛ رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به سابقه تاریخی و مشترک استقلال‌طلبی ملت ایرلند، این کشور را همواره مورد توجه عمیق ایران دانست. وی تأکید کرد که توسعه ارتباطات دانشگاهی میان دو ملت، می‌تواند «آغازگر فصل تازه‌ای از تعاملات علمی و فناوری» باشد. وی با برجسته ساختن جایگاه بین‌المللی دانشگاه دوبلین ایرلند (UCD)، که به عنوان یکی از بهترین مراکز علمی و پژوهشی با بیش از ۲۲ هزار دانشجو شناخته می‌شود، این مرکز را به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی چون هوش مصنوعی، علوم داده، فنی و مهندسی و علوم انسانی از مراکز مطرح جهان برشمرد.

دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه جامع و مادر استان، حدود ۱۵ هزار دانشجو و ۶۵۰ عضو هیئت علمی دارد و یکی از برترین دانشگاه‌های کشور محسوب می‌شود.

رکنی‌زاده در این راستا، «آمادگی کامل» دانشگاه اصفهان را برای برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های مشترک علمی بین‌المللی در زمینه‌های نوین و بسیار مهمی همچون هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی اعلام کرد. رئیس دانشگاه اصفهان به منظور تقویت اعتماد و پشتوانه این همکاری‌ها، به تجربه‌های موفق بین‌المللی پیشین این دانشگاه با مراکز علمی مطرح دنیا، از جمله دانشگاه‌های فرایبورگ آلمان و استراسبورگ فرانسه، اشاره کرد و افزود:

«این پیشینه می‌تواند یک پشتوانه مؤثر و قوی برای گسترش ارتباطات علمی با ایرلند باشد.»

بازدید و درخواست ویژه سفیر برای آشنایی با ظرفیت‌های پیشرفته فناورانه دانشگاه اصفهان

در ادامه این تعاملات سازنده، خانم لیشا ترزا مور، سفیر ایرلند، ضمن ابراز خرسندی از حضور در اصفهان، شهر تاریخی و فرهنگی، بر ضرورت تعاملات بیشتر با این کانون فرهنگی و دانشگاهی تأکید کرد. سفیر، دانشگاه اصفهان را «زیبا و پیشرفته» توصیف کرد و تمایل جدی خود را برای آشنایی هرچه بیشتر و عمیق‌تر با «ظرفیت‌های فناورانه و آموزشی» این دانشگاه ابراز داشت. این درخواست ویژه، نشان‌دهنده علاقه‌مندی ایرلند به بررسی پتانسیل‌های علمی ایران فراتر از حوزه‌های سنتی است.

علاوه بر این، در یک حرکت فرهنگی قابل توجه، مور از «علاقه‌مندی خود برای شرکت در کلاس‌های آموزش زبان فارسی» در دانشگاه اصفهان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های علمی به‌ویژه با دانشگاه لیمریک (که قبلاً تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه اصفهان داشته) و دانشگاه دوبلین، در آینده‌ای بسیار نزدیک و با سرعتی فزاینده گسترش یابد. سفیر ایرلند در اقدامی عملی، قول مساعد داد تا شخصاً در زمینه ایجاد و تسهیل ارتباط مستقیم میان دانشگاه اصفهان و دانشگاه‌های مطرح ایرلند تلاش جدی کند.

در بخش‌های دیگر نشست، مشاور رئیس دانشگاه در امور بین‌الملل، محمد امیریوسفی، با تشریح دقیق ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه، آمادگی این مرکز را برای تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و تبادل هدفمند استاد و دانشجو با دانشگاه‌های ایرلندی اعلام کرد. همچنین، بابک صفاری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، با اشاره به جایگاه پیشگام اصفهان در راه‌اندازی پارک علم و فناوری و تأسیس نخستین مرکز رشد در سال ۱۳۸۴، بر دستاوردهای فناورانه ارزشمند این دانشگاه در حوزه‌های جامع علمی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که «سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه پژوهش‌های کاربردی» با تمرکز بر «صادرات دانش‌بنیان» میان دو کشور شکل گیرد.

سفیر ایرلند در پایان با بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه، ضمن ابراز خرسندی از سطح پیشرفت دانشگاه اصفهان، بر تداوم گفت‌وگوهای دانشگاهی و افزایش سطح همکاری‌ها میان دو کشور تأکید کرد، رویدادی که به وضوح نشان می‌دهد «افق تازه همکاری‌های دانشگاهی ایران و ایرلند» در نصف جهان گشوده شده و در آستانه جهش‌های بزرگ فناورانه است.