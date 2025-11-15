آلودگی هوای اصفهان در روز شنبه ۲۴ آبان، با شاخص ۱۶۲ (AQI) در وضعیت «ناسالم برای عموم» (قرمز) باقی ماند. علیرغم این وضعیت بحرانی و تداوم آلودگی، مدارس کلانشهر تعطیل نشدند و فقط برگزاری مراسم صبحگاه و ورزش در فضای باز لغو شد. این تصمیم جنجالی، اعتراض خانواده‌ها را در پی داشته است.

سرفه، سوزش چشم و تنگی نفس، تصویر روز شنبه ۲۴ آبان در اصفهان است. کلانشهر تاریخی ایران در خفگی کامل! در حالی که عقربه شاخص کیفیت هوا (AQI) از مرز ۱۵۰ عبور کرده و به ۱۶۲ رسیده است، آسمان اصفهان همچنان «قرمز» و تنفس برای تمامی ساکنان، حتی افراد سالم، «ناسالم» اعلام می‌شود. اما این تمام ماجرا نیست؛ در اوج بحران آلودگی، ستاد مدیریت بحران و آموزش و پرورش استان، تصمیم گرفت با وجود اعلام وضعیت خطرناک برای سلامتی مردم، مدارس تعطیل نشوند.

نفس اصفهان به شماره افتاد؛ شاخص ۱۶۲ و سوال بزرگ افکار عمومی!

میانگین شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۴ آبان، عدد ۱۶۲ را نشان داد. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، این شاخص بیانگر وضعیت «ناسالم برای عموم» است. این شرایط نه تنها یک روزه نبوده، بلکه تداوم وضعیت خطرناک آلودگی از روزهای پیشین گزارش شده است.

شدت آلودگی هوای اصفهان در چند روز گذشته به اوج خود رسیده و کیفیت هوا را به طور مستمر در محدوده هشداردهنده نگه داشته است. انتظار می‌رفت با توجه به این تداوم و همچنین قرارگیری کیفیت هوا در وضعیت قرمز، تدابیر اضطراری برای حفاظت از سلامت دانش‌آموزان و سایر شهروندان اتخاذ شود.

اما در اقدامی غیرمنتظره و مورد بحث، مدارس اصفهان امروز تعطیل نشدند. طبق اعلام اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، تنها برگزاری مراسم صبحگاه و کلاس‌های تربیت بدنی در فضای باز لغو شده است. اداره‌کل دلیل این تصمیم را «سکون نسبی هوا و پیش‌بینی تداوم شرایط پایدار» عنوان کرده است؛ دلیلی که با وضعیت بحرانی ثبت‌شده در ایستگاه‌های سنجش آلودگی، در تناقض به نظر می‌رسد و موجی از انتقادات را برانگیخته است.

کدام مناطق اصفهان در مرز خطر قرار دارند؟ لیست مناطق قرمز و نارنجی

داده‌های رسمی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، ابعاد گسترده این بحران را نشان می‌دهد. بخش عظیمی از کلانشهر اصفهان، همچنان در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارند و شهروندان این مناطق شدیداً در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.

ناسالم برای عموم (وضعیت قرمز):

ایستگاه‌های ۲۵ آبان، پارک زمزم، دانشگاه صنعتی، رهنان، زینبیه، سپاهان شهر, فرشادی، فیض، کاوه، کردآباد و میرزا طاهر.

ناسالم برای گروه‌های حساس (وضعیت نارنجی):

ایستگاه‌های هزار جریب، خرازی و رودکی.

این گزارش حاکی از آن است که آلاینده‌های اصلی به قدری زیاد هستند که حتی در مناطق با وضعیت نارنجی نیز، کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی باید از هرگونه فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

وضعیت قرمز دامنه‌دار؛ آلودگی به شهرستان‌های همجوار رسید

بحران آلودگی صرفاً محدود به کلانشهر اصفهان نمانده و دامن شهرستان‌های همجوار را نیز گرفته است. داده‌های رسمی وضعیت آلودگی در این مناطق را نیز نگران‌کننده توصیف می‌کند:

ناسالم برای عموم (قرمز): شهرستان‌های خمینی‌شهر و قهجاورستان.

ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی): شهرستان نجف‌آباد.

تنها شهرستان‌های شهرضا، کاشان و مبارکه توانسته‌اند کیفیت هوای «قابل‌قبول» را ثبت کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که منابع آلاینده، فراتر از مرزهای شهری اصفهان در حال تهدید سلامتی ساکنان استان هستند. انتظار می‌رود با تداوم این شرایط، نهادهای ذیربط تصمیمات اضطراری جدی‌تری برای مدیریت این بحران زیست‌محیطی اتخاذ کنند.