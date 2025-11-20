ایران در جمع کشورهای پیشرو جهان در فناوری هوشمندسازی برق

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر اعلام کرد: ایران امروز در زمره کشورهای برتر جهان در توسعه سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری برق قرار دارد و با دستیابی به خودکفایی کامل در تولید تجهیزات هوشمند، صادرات کنتورهای برق به کشورهای همسایه نیز آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری توانیر، حامد احمدی با اشاره به سطح بالای فناوری صنعت لوازم اندازه‌گیری برق گفت: کنتورهای هوشمند ساخت ایران از نظر تکنولوژی در بالاترین سطح جهانی قرار دارند و تولید آن توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید می‌شود. کشور ما در این حوزه به بلوغ فنی رسیده و امروز می‌تواند با برترین تولیدکنندگان جهانی رقابت کند.

وی افزود: سامانه‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مصرف نیز به‌صورت کامل در داخل کشور طراحی و بومی‌سازی شده‌اند. از صفر تا صد نرم‌افزارها و بخش‌های سخت‌افزاری این سامانه‌ها در ایران توسعه یافته و از نظر عملکرد و امنیت، جزو برترین سامانه‌های جهان هستند.

احمدی با اشاره به روند شکل‌گیری فناوری هوشمندسازی در کشور توضیح داد: فرآیند بومی‌سازی این صنعت از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که ظرفیت تولید سالانه کنتور هوشمند در کشور حدود ۲۰ میلیون دستگاه است. با تأمین منابع مالی می‌توان سالانه بین ۶ تا ۷ میلیون دستگاه را تولید و نصب کرد.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۶ میلیون کنتور و تجهیز هوشمند در شبکه برق کشور فعال است و تا پایان سال ۱۴۰۵ این رقم به ۱۲ میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. تنها در یک سال گذشته بیش از دو میلیون دستگاه جدید تولید و نصب شده که نشان‌دهنده رشد شتابان طرح ملی هوشمندسازی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش تجهیزات هوشمند در مدیریت مصرف و تعادل شبکه افزود: تولید داخلی کنتورها و تجهیزات هوشمند نه‌تنها موجب صرفه‌جویی ارزی قابل توجه شده، بلکه گامی بزرگ در جهت افزایش بهره‌وری شبکه، کاهش تلفات انرژی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان بوده است. این تجهیزات شامل انواع کنتورهای هوشمند، واحدهای کنترل از راه دور و سامانه‌های مدیریت انرژی هستند که به‌طور کامل توسط تولیدکنندگان ایرانی طراحی و ساخته می‌شوند.

احمدی خاطرنشان کرد: این موفقیت نتیجه همکاری نزدیک میان شرکت توانیر، شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی و تولیدکنندگان داخلی است که با هدف بومی‌سازی فناوری و کاهش وابستگی به واردات، پروژه‌های هوشمندسازی را در سطح ملی پیش می‌برند.

وی در پایان گفت: توسعه هوشمندسازی برق، زیربنای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد تعادل میان تولید و مصرف انرژی در کشور است. این مسیر، ایران را در جایگاهی قرار می‌دهد که از نظر فناوری‌های مدیریت انرژی، هم‌پای کشورهای پیشرو جهان حرکت کند.