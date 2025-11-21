پیشبینی هواشناسی و دستورالعمل ایمنی برای رانندگی در جادههای یخزده
مناطق کوهستانی اصفهان دچار یخبندان میشوند؛ تمهیدات اضطراری برای رانندگان
اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش شدید دما و یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات تا پایان هفته آینده خبر داد. سردترین نقطه استان بویین میاندشت با ۷- درجه سلسیوس است. این شرایط جوی پایدار، غبار و یخزدگی، نیازمند آمادگی کامل رانندگان برای سفرهای کوهستانی و رعایت دقیق نکات ایمنی خودرو است.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان، حجتالله علیعسگریان، با تشریح وضعیت جوی استان، از استقرار یک جبهه پایدار که پیامدهای مهمی را به دنبال دارد، خبر داد. او تاکید کرد که تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی حاکی از استقرار جو پایدار تا پایان هفته آینده در کل منطقه است. این پایداری جو، هرچند به معنای دوری از سامانههای بارشی است، اما به قیمت ماندگاری شدید سرما تمام خواهد شد.
هشدارهای هواشناسی اصفهان؛ ماندگاری هوای سرد و یخبندان صبحگاهی
به گفته علیعسگریان، آسمان استان طی این مدت عموماً صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما روند افزایش غبار و ماندگاری هوای سرد در استان قطعی است. مهمتر از همه، یخبندان صبحگاهی به صورت جدی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی مورد انتظار است و ساکنان و مسافران این مناطق باید هوشیاری لازم را به کار گیرند.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای استان طی سه روز آینده کمی کاهش خواهد داشت، به ارائه آمارهای رکوردشکن دمایی پرداخت. ایستگاه بویین میاندشت با ثبت کمینه دمای هفت درجه سلسیوس زیر صفر در بامداد روز جمعه، به عنوان سردترین ایستگاه استان معرفی شد که لزوم آمادگی کامل در آن منطقه را تأیید میکند.
علیعسگریان همچنین وضعیت دمایی مرکز استان را نیز اعلام کرد و اضافه کرد:
دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات روز به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر خواهد رسید و در خنکترین ساعات شب نیز تا یک درجه سلسیوس بالای صفر نوسان خواهد داشت. این اختلاف دمای شبانهروزی نشاندهنده لزوم پوشش مناسب در ساعات پایانی شب و ابتدای صبح در خود شهر اصفهان نیز هست.
پروتکل رانندگی در یخبندان؛ توصیههای حیاتی برای نجات در جادههای کوهستانی
در شرایط اعلام شده یخبندان در مناطق کوهستانی اصفهان، ایمنترین و هوشمندانهترین کار، خودداری کامل از هرگونه سفر غیرضروری است. با این حال، اگر چارهای جز رانندگی در این شرایط ندارید، آمادهسازی کامل خودرو و کسب مهارتهای رانندگی ویژه یخزدگی، یک ضرورت حیاتی محسوب میشود. خودروی شما و شیوه رانندگیتان باید برای مقابله با چالشهای شیب، پیچ و یخ آمادگی کامل را داشته باشند. این آمادگی در سه بخش کلیدی طبقهبندی میشود:
۱. آمادهسازی فنی خودرو پیش از حرکت؛ چکلیست نجات
آمادگی فنی خودرو میتواند خطای انسانی را در جادههای لغزنده جبران کند:
-
سیستم چسبندگی: استفاده از لاستیک زمستانی با آج عمیق و سالم یا حداقل لاستیکهای سالم و زنجیر چرخ در صندوق، برای جادههای کوهستانی یخزده ضروری و غیرقابل اغماض است.
-
کنترل سیالات و ترمز: ضروری است که فشار باد لاستیکها، سلامت ترمزها، سطح ضدیخ رادیاتور، وضعیت باتری (که در سرما دچار ضعف میشود) و کارکرد بینقص برفپاککنها پیش از سفر در سرمای شدید کاملاً کنترل شوند.
-
حفظ دید حداکثری: شیشهها و چراغها باید کاملاً از برف و یخ پاک شوند و استفاده از مایع شیشهشور مناسب دمای زیر صفر ضروری است تا دید و ایمنی راننده به ویژه در سراشیبیها و پیچها به هیچ وجه کاهش نیابد.
۲. تجهیزات و آمادگی اضطراری؛ جعبه بقای زمستانی
همراه داشتن تجهیزات مناسب، شما را از ماندن طولانیمدت در برف نجات میدهد:
-
ابزار بازیابی: همراه داشتن زنجیرچرخ (و تمرین بستن آن)، بیلچه کوچک برای کنار زدن برف، کابل باتری برای مواقع اضطراری شارژ، چراغقوه، مثلث خطر، جلیقه شبنما، طناب یدککش و حتی کمی شن یا ماسه برای ایجاد اصطکاک در لغزندهترین نقاط، ریسک ماندن در برف و یخبندان را به حداقل میرساند.
-
لوازم حیاتی شخصی: به همراه داشتن جعبه کمکهای اولیه استاندارد، لباس و پتوهای گرم اضافه، آب کافی و خوراکیهای خشک، پاوربانک شارژشده برای حفظ ارتباط و یک نسخه چاپی مسیر (نقشه کاغذی) در صورت قطع آنتندهی تلفن همراه، از الزامات رانندگی ایمن در ارتفاعات در فصل سرما است.
۳. اصول رانندگی روی برف و یخ؛ تکنیکهای کنترل و پایداری
تکنیکهای رانندگی در یخ باید با حالت عادی تفاوت اساسی داشته باشد:
-
فاصله و سرعت: سرعت خودرو باید بهطور محسوس پایینتر از حالت عادی باشد. فاصله طولی با خودروی جلویی را باید چند برابر حالت معمول در نظر گرفت، زیرا مسافت ترمزگیری روی برف و بهویژه یخ بهشدت و به صورت تصاعدی افزایش مییابد.
-
عملکرد نرم: از شتابگیری و ترمز ناگهانی به شدت بپرهیزید. لازم است که راننده بهآرامی گاز دهد و ترمز را نیز نرم و تدریجی فشار دهد. هرگز در این شرایط از کروزکنترل استفاده نکنید.
مدیریت شیبها، پیچها و لغزشها؛ غلبه بر خطرات پنهان جادههای کوهستانی
بحرانیترین نقاط جادههای کوهستانی در یخبندان، شیبها و پیچها هستند که نیاز به مهارتهای خاص رانندگی دارند:
-
کنترل سرازیری لغزنده: در سرازیریهای لغزنده، برای کنترل سرعت باید از دنده سنگین (دنده پایین) استفاده کرد تا ترمز موتور فعال شود. از اعمال فشار مداوم و شدید روی ترمز خودداری کنید تا هم پایداری خودرو حفظ شود و هم ترمز داغ و بیاثر نشود.
-
عبور از پیچها: در پیچهای کوهستانی یخزده، پیش از ورود به پیچ سرعت خود را کاملاً کم کنید، فرمان را به نرمی بچرخانید و در داخل پیچ به هیچ وجه سبقت نگیرید.
-
شناسایی نقاط خطر: همیشه مراقب یخزدگی در نواحی سایه، روی پلها و روی گردنهها باشید؛ این نقاط زودتر از بخشهای دیگر جاده یخ میزنند و دیرتر هم یخ آنها آب میشود.
واکنش فوری به لغزش و یخزدگی
یخ شفاف یکی از خطرناکترین پدیدهها در رانندگی زمستانی است:
-
برخورد با یخ شفاف: اگر روی لکههای یخ شفاف قرار گرفتید، تا حد امکان مسیر مستقیم خود را حفظ کنید، پای خود را از روی پدال گاز و ترمز بردارید و از هرگونه تغییر ناگهانی مسیر یا چرخش فرمان سریع بپرهیزید.
-
اصلاح لغزش: اگر خودرو شروع به لغزش کرد (عقب خودرو سر خورد)، فرمان را به همان سمتی بچرخانید که عقب خودرو به آن سمت سر میخورد. هدف این است که خودرو را در مسیر مستقیم حفظ کنید. در این حالت نیز باید از ترمز شدید خودداری کرد تا دوباره چسبندگی لاستیکها به دست آید.