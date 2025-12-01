هشدار جدی مدیریت بحران به والدین و مدیران؛ زنگ خطر موج جدید بیماری به صدا درآمد
شرط فوری «غیرحضوری شدن» کلاسها و تعطیلی مدارس اصفهان اعلام شد + جزئیات شیوهنامه جدید
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از ابلاغ شیوهنامه سختگیرانه کنترل آنفلوانزا در مدارس خبر داد. طبق این دستورالعمل، ابتلای ۳ دانشآموز در یک کلاس منجر به غیرحضوری شدن آن کلاس و شیوع بیماری در ۳ کلاس، موجب تعطیلی کامل مدرسه خواهد شد. تشکیل کمیته سلامت و تهویه اجباری از دیگر الزامات است.
پاییز و زمستان امسال، مدارس استان اصفهان زیر سایه سنگین مراقبتهای بهداشتی قرار گرفتهاند تا از تکرار تجربههای تلخ همهگیری جلوگیری شود. با سرد شدن هوا و افزایش ضریب نفوذ ویروسهای تنفسی در فضاهای بسته آموزشی، نگرانیها بابت سلامت دانشآموزان به اوج رسیده است. در همین راستا، منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در گفتگویی مهم و مفصل، از ابلاغ یک «شیوهنامه اضطراری و لازمالاجرا» برای تمامی واحدهای آموزشی خبر داد. این مقام مسئول با ترسیم خط قرمزهای جدید بهداشتی، شرایط دقیقی را تعیین کرده است که در صورت وقوع، منجر به تغییر وضعیت آموزش از حضوری به مجازی خواهد شد؛ تصمیمی که میتواند سرنوشت کلاسهای درس را در روزهای آینده تغییر دهد.
آمادهباش کامل مدارس اصفهان برای مقابله با سونامی آنفلوانزا
به گزارش پایگاه خبری اصفهان امروز، ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان صبح امروز جزئیات دقیقی از اظهارات منصور شیشهفروش را منتشر کرد که نشاندهنده عزم جدی مدیریت بحران استان برای مقابله با شیوع بیماریهای واگیردار است. شیشهفروش در تشریح این وضعیت اظهار کرد: «بر اساس آخرین بخشنامه صادر شده از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرای دقیق و مو-به-موی شیوهنامه مراقبت و کنترل آنفلوانزا و سایر بیماریهای حاد تنفسی در مدارس در دستور کار قرار گرفته است.»
وی تأکید کرد که این شیوهنامه یک توصیه ساده نیست، بلکه یک دستورالعمل اجرایی است که مدیران تمامی واحدهای آموزشی و مدارس موظف به اجرای آن هستند. بر این اساس، مدیران مدارس باید بدون فوت وقت و با هماهنگی کامل مراکز بهداشت شهرستان مربوطه و همچنین مدیران مناطق و نواحی آموزش و پرورش، اقدام به تشکیل فوری «کمیته سلامت مدرسه» نمایند. این کمیته مسئولیت مستقیم نظارت بر اجرای پروتکلها را بر عهده خواهد داشت.
شرح وظایف سنگین کمیتههای سلامت و مدیران مدارس
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه به تشریح جزئیات اقدامات پیشگیرانه پرداخت که نشان از گستردگی وظایف محوله دارد. طبق این ابلاغیه، مدارس موظف به انجام اقدامات زیر هستند:
۱. اطلاعرسانی و آموزش همگانی: برگزاری دورههای آموزشی فوری برای دانشآموزان و عوامل اجرایی مدرسه جهت آشنایی با جدیدترین شیوههای رعایت بهداشت و حفاظت فردی در برابر هجوم ویروسهای تنفسی.
۲. تهویه حیاتی هوا: ایجاد و تضمین تهویه مناسب در تمامی فضاهای بسته؛ مسئلهای که با بسته شدن پنجرهها در فصل سرما به پاشنه آشیل مدارس تبدیل میشود، اکنون به عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است.
۳. بهداشت محیط و فردی: اجرای سختگیرانه اصول بهداشتی در محیط مدرسه و نظارت وسواسی بر نظافت سرویسهای بهداشتی.
۴. پایش لحظهای بیماری: رصد مداوم وضعیت سلامت دانشآموزان در بدو ورود و در طول ساعات حضور در مدرسه.
۵. فرهنگسازی شستشوی دست و آداب سرفه: آموزش عملی به دانشآموزان، والدین و کادر اجرایی در خصوص اهمیت شستوشوی مکرر دستها و رعایت آداب صحیح سرفه و عطسه برای جلوگیری از پخش قطرات آلوده.
۶. فاصلهگذاری ایمن: رعایت فاصله استاندارد و ایمن بین دانشآموزان، نه تنها در کلاسهای درس، بلکه در سرویسهای ایاب و ذهاب (مینیبوسها و ونها) که معمولاً از تراکم بالایی برخوردارند.
فرمول ریاضی برای تعطیلی کلاسها و مدارس؛ قانون ۳ نفر و ۳ کلاس
اما شاید مهمترین و پربازتابترین بخش سخنان شیشهفروش، مربوط به شرایط اضطراری است که منجر به توقف آموزش حضوری میشود. وی با شفافیت کامل، مکانیزم «غیرحضوری شدن» را در دو سطح تشریح کرد:
سطح اول: تعطیلی یک کلاس درس
شیشهفروش تصریح کرد:
«مطابق با شیوهنامه ابلاغی، مدیر هر واحد آموزشی و مدرسه اختیار و وظیفه دارد در صورتی که تست یا علائم بالینی ۳ نفر از دانشآموزان در یک کلاس واحد به بیماری آنفلوانزا یا بیماری حاد تنفسی تأیید شود، بلافاصله وارد عمل شود. در این شرایط، مدیر مدرسه باید با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه و ناحیه آموزش و پرورش، نسبت به "غیرحضوری نمودن" آن کلاس خاص تا زمان رفع کامل شرایط انتقال بیماری اقدام نماید.»
سطح دوم: غیرحضوری شدن کل مدرسه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه به شرایط بحرانیتر اشاره کرد و افزود:
«همچنین مطابق با بندهای صریح این شیوهنامه، چنانچه گزارشهای واصله نشاندهنده ابتلای دانشآموزان در ۳ کلاس درس یا بیشتر باشد، وضعیت مدرسه قرمز تلقی میشود. در این حالت، با تأیید نهایی سه مرجع شامل مرکز بهداشت، اداره آموزش و پرورش و فرمانداری شهرستان، آموزش در کل آن مدرسه تا زمان رفع کامل خطر و قطع زنجیره انتقال ویروس، به صورت کاملاً غیرحضوری و مجازی دنبال خواهد شد.»
این تصمیمات نشان میدهد که استان اصفهان خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده است و والدین باید گوشبهزنگ اطلاعیههای مدارس فرزندان خود باشند.