منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، اعلام کرد روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه تمامی ادارات و بانک‌های استان دورکار خواهند بود. همچنین تمامی مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان هفته به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند. این تصمیم به دلیل پایداری جوی، آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا اتخاذ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان دقایقی پیش از غیرحضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها تا پایان هفته و دورکاری کامل دستگاه‌های اجرایی این استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه خبر داد. این تصمیم ظهر امروز و متعاقب گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر لزوم قطع زنجیره انتقال آنفلوآنزا و اخطارهای هواشناسی مبنی بر تداوم آلودگی هوا در کمیته شرایط اضطرار استان اتخاذ و ابلاغ شد.

ابلاغ دورکاری ادارات و بانک‌ها برای روز چهارشنبه ۱۲ آذر

منصور شیشه‌فروش در تشریح جزئیات مصوبات کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های واصله از مراکز بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان و به منظور حفظ سلامت عمومی، مقرر گردید روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در سطح تمامی شهرستان‌های استان اصفهان به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

او با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم نباید متوقف شود، افزود: مراکز امدادی، درمانی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و شعب کشیک بانک‌ها از این مصوبه مستثنی بوده و موظفند طبق روال معمول و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند.

تداوم غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها تا آخر هفته

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه به وضعیت فعالیت مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه کمیته اضطرار، تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سطح استان اصفهان تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

شیشه‌فروش تصریح کرد:

این محدودیت شامل تمامی مؤسسات علمی، آموزشی و فرهنگی نیز می‌شود و هدف از آن کاهش تراکم جمعیتی در فضاهای بسته آموزشی برای جلوگیری از گسترش ویروس آنفلوآنزا و کاهش مواجهه دانش‌آموزان با آلاینده‌های جوی است.

تعطیلی کامل مهدهای کودک و مراکز استثنایی

او همچنین در خصوص وضعیت مراکز حساس آموزشی اعلام کرد: مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مراکز آموزشی استثنایی در سراسر استان تا پایان هفته جاری به طور کامل تعطیل خواهند بود. این تصمیم با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر کودکان در برابر آلودگی هوا و بیماری‌های واگیردار اتخاذ شده است.

الزامات بهداشتی و محدودیت‌های ترافیکی

شیشه‌فروش در پایان با اشاره به تداوم شرایط سکون جوی، از عموم شهروندان درخواست کرد: