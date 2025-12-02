مصوبه کمیته اضطرار برای مقابله با آلودگی هوا و آنفلوآنزا
مدارس و دانشگاههای اصفهان چهارشنبه ۱۲ آذر مجازی شدند؛ ادارات دورکار
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، اعلام کرد روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه تمامی ادارات و بانکهای استان دورکار خواهند بود. همچنین تمامی مدارس و دانشگاهها تا پایان هفته به صورت غیرحضوری فعالیت میکنند. این تصمیم به دلیل پایداری جوی، آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا اتخاذ شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان دقایقی پیش از غیرحضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاهها تا پایان هفته و دورکاری کامل دستگاههای اجرایی این استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه خبر داد. این تصمیم ظهر امروز و متعاقب گزارش دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر لزوم قطع زنجیره انتقال آنفلوآنزا و اخطارهای هواشناسی مبنی بر تداوم آلودگی هوا در کمیته شرایط اضطرار استان اتخاذ و ابلاغ شد.
ابلاغ دورکاری ادارات و بانکها برای روز چهارشنبه ۱۲ آذر
منصور شیشهفروش در تشریح جزئیات مصوبات کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا اظهار داشت: با توجه به گزارشهای واصله از مراکز بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و کاشان و به منظور حفظ سلامت عمومی، مقرر گردید روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانکها و شرکتهای بیمه در سطح تمامی شهرستانهای استان اصفهان به صورت دورکاری فعالیت نمایند.
او با تأکید بر اینکه خدمترسانی به مردم نباید متوقف شود، افزود: مراکز امدادی، درمانی، دستگاههای خدماترسان و شعب کشیک بانکها از این مصوبه مستثنی بوده و موظفند طبق روال معمول و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند.
تداوم غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاهها تا آخر هفته
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه به وضعیت فعالیت مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه کمیته اضطرار، تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سطح استان اصفهان تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
شیشهفروش تصریح کرد:
این محدودیت شامل تمامی مؤسسات علمی، آموزشی و فرهنگی نیز میشود و هدف از آن کاهش تراکم جمعیتی در فضاهای بسته آموزشی برای جلوگیری از گسترش ویروس آنفلوآنزا و کاهش مواجهه دانشآموزان با آلایندههای جوی است.
تعطیلی کامل مهدهای کودک و مراکز استثنایی
او همچنین در خصوص وضعیت مراکز حساس آموزشی اعلام کرد: مهدهای کودک، مراکز پیشدبستانی و مراکز آموزشی استثنایی در سراسر استان تا پایان هفته جاری به طور کامل تعطیل خواهند بود. این تصمیم با توجه به آسیبپذیری بیشتر کودکان در برابر آلودگی هوا و بیماریهای واگیردار اتخاذ شده است.
الزامات بهداشتی و محدودیتهای ترافیکی
شیشهفروش در پایان با اشاره به تداوم شرایط سکون جوی، از عموم شهروندان درخواست کرد:
-
رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و شستوشوی مکرر دستها را جدی بگیرند.
-
از حضور غیرضروری در مراکز تجمع و هستههای مرکزی شهر و حلقههای ترافیکی خودداری کنند.
-
استفاده از ماسک، بهویژه برای افراد دارای علائم بیماری و گروههای حساس، مطابق با شیوهنامههای بهداشتی ابلاغی مرکز بهداشت الزامی است.
-
شهروندان با کاهش تردد خودروهای شخصی، در مدیریت شاخص کیفیت هوا و پیشگیری از تشدید آلودگی همکاری نمایند.