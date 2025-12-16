فاجعه شبانه در کیلومتر ۸۰؛ افزایش شمار جانباختگان به ۱۳ نفر
جزئیات کامل و فنی از واژگونی مرگبار اتوبوس در آزادراه اصفهان - نطنز؛ برخورد با تاکسی پس از انحراف از مسیر
شامگاه دوشنبه در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۸۰ آزادراه اصفهان-نطنز، ۱۳ نفر جان باختند و ۱۳ تن دیگر مصدوم شدند. این اتوبوس پس از برخورد با گاردریل و ورود به لاین مخالف، با یک تاکسی برخورد کرد. مصدومان به بیمارستانهای نطنز، شاهینشهر و اصفهان منتقل شدند که وضعیت ۴ نفر مساعد گزارش شده است.
ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه شامگاه دوشنبه ۲۴ آذرماه، یکی از مرگبارترین حوادث ترافیکی ماههای اخیر در محورهای مواصلاتی مرکزی کشور به وقوع پیوست. در این حادثه که در شریان حیاتی آزادراه اصفهان - نطنز رخ داد، انحراف و واژگونی یک اتوبوس مسافربری منجر به فوت ۱۳ سرنشین و مصدومیت ۱۳ نفر دیگر شد. ابعاد این حادثه به دلیل نحوه برخورد و ورود خودروی سنگین به لاین مخالف، بسیار گسترده گزارش شده است. منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و مسئولان اورژانس استان، ضمن تأیید آمار نهایی قربانیان، جزئیات دقیق نحوه امدادرسانی و وضعیت فعلی مصدومان در مراکز درمانی را تشریح کردند که نشاندهنده شدت برخورد و عملیات پیچیده نجات در تاریکی شب بوده است.
آخرین وضعیت مصدومان و آمار قطعی جانباختگان
بر اساس آخرین گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی مدیریت بحران استانداری اصفهان، آمار جانباختگان این سانحه رانندگی ۱۳ نفر ثبت شده است. اگرچه در گزارشهای اولیه اورژانس تعداد فوتیها ۱۰ نفر اعلام شده بود، اما با بررسیهای نهایی و عملیات رهاسازی، متاسفانه تعداد قربانیان افزایش یافت. منصور شیشهفروش در تشریح این وضعیت اعلام کرد:
۱۳ نفر دیگر از سرنشینان نیز دچار مصدومیتهای با درجات مختلف شدهاند که بلافاصله تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفتند.
طبق پیگیریهای انجام شده تا صبح امروز، ۴ نفر از مصدومان که جراحات سطحیتری داشتند، پس از دریافت خدمات درمانی لازم و پایش وضعیت عمومی، از بیمارستان مرخص شدند. وضعیت سایر بیماران بستری در بخشهای مختلف مطلوب گزارش شده و تیمهای درمانی در حال تکمیل روند معالجه آنان هستند.
جزئیات فنی حادثه و نحوه برخورد خودروها
بررسیهای کارشناسی پلیس راه و شواهد میدانی در محل حادثه (کیلومتر ۸۰ آزادراه اصفهان-نطنز) نشان میدهد که این اتوبوس مسافربری در مسیر جنوب به شمال در حال تردد بوده است. طبق اعلام مدیرکل مدیریت بحران، خودروی مذکور به دلایلی که در کمیسیون عالی تصادفات در حال بررسی دقیق است، از کنترل خارج شده و با گاردریلهای جداکننده وسط آزادراه برخورد کرده است.
شدت این برخورد به حدی بوده که اتوبوس پس از شکستن حفاظهای فلزی، از مسیر اصلی خود منحرف و وارد لاین مخالف (شمال به جنوب) میشود. در ادامه این سناریوی مرگبار، اتوبوس در لاین مخالف با یک دستگاه تاکسی که در مسیر قانونی خود در حرکت بوده برخورد کرده و سپس واژگون میگردد. این سلسله برخوردها عامل اصلی افزایش تلفات و پیچیدگی صحنه تصادف بوده است.
توزیع مصدومان در مراکز درمانی استان
بلافاصله پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۱۵، ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وارد عمل شد. علیرضا زمانپور، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از آمادهباش کامل (کد بحران) در بیمارستانهای معین منطقه خبر داد.
نحوه توزیع ۱۳ مصدوم این حادثه به شرح زیر صورت گرفت:
-
بیمارستان خاتمالانبیاء نطنز: پذیرش ۴ مصدوم جهت اقدامات اولیه و تثبیت وضعیت.
-
بیمارستان گلدیس شاهینشهر: انتقال ۶ مصدوم به دلیل نزدیکی به محل حادثه و ظرفیت پذیرش تروما.
-
بیمارستان غرضی اصفهان: اعزام ۳ مصدوم برای دریافت خدمات تخصصیتر.
همچنین بیمارستان امین اصفهان نیز در حالت آمادهباش قرار داشت تا در صورت نیاز به عنوان مرکز پشتیبان وارد عمل شود.
عملیات امداد و نجات در ۱۰ کیلومتری پل شیراز
موقعیت دقیق جغرافیایی حادثه در ۱۰ کیلومتری پل شیراز در آزادراه شرق و از سمت نطنز گزارش شده است. رئیس اورژانس پیشبیمارستانی اصفهان تصریح کرد که ساعت ۲۲ و ۱۱ دقیقه اولین تماسها برقرار شد و بلافاصله ناوگان امدادی شامل ۴ واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵، ۳ واحد عملیاتی امداد و نجات جمعیت هلالاحمر و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس (جهت مدیریت مصدومان انبوه) به محل اعزام شدند. حضور سریع تیمهای امدادی و تریاژ (اولویتبندی) مصدومان در صحنه، نقش کلیدی در نجات جان ۱۳ مصدوم این حادثه ایفا کرد.