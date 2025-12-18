بحران برف و کولاک در ارتفاعات استان اصفهان؛ تعطیلی پیست فریدونشهر
نجات شبانه مسافران در گردنههای کاشان و انسداد شریانهای اصلی غرب اصفهان
بارش شدید برف و کولاک در ۴۸ ساعت گذشته، منجر به حبس شدن ۸ خودرو در ارتفاعات کاشان و انسداد گردنههای راهبردی بویینمیاندشت شد. در حالی که راهداران در حال بازگشایی محورهای مواصلاتی هستند، به دلیل شرایط ناپایداری جوی و خطرات احتمالی، فعالیت پیست اسکی فریدونشهر نیز در آخر هفته جاری متوقف شده است.
تداوم فعالیت سامانه بارشی در ارتفاعات استان اصفهان، طی شبانهروز گذشته منجر به بروز اختلال گسترده در تردد جادهای و محبوس شدن چندین خودرو در برف و یخبندان شده است. در حالی که تیمهای امدادی راهداری در کاشان موفق به نجات ۲۴ ساعته مسافران گرفتار در گردنههای برفگیر شدند، گزارشها از غرب استان حاکی از مسدود شدن محورهای مواصلاتی بویینمیاندشت به دلیل کولاک شدید و دید صفر است؛ وضعیتی که با وجود انباشت برف استاندارد، حتی چراغهای پیست اسکی فریدونشهر را نیز به دلیل ایمنی پایین در جادهها، خاموش نگاه داشته است.
عملیات نجات در ارتفاعات کاشان و آخرین وضعیت محور قهرود
سعید احتشامی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان کاشان، در تشریح جزئیات عملیاتهای امدادی اخیر عنوان کرد که بارش سنگین برف در ۴۸ ساعت گذشته، به ویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات این شهرستان، چالشهای جدی برای ترددهای جادهای ایجاد کرده است. به گفته او، انباشت برف در برخی مقاطع منجر به مسدود شدن موقت راههای مواصلاتی شد که با اعزام سریع تیمهای برفروب و ماشینآلات سنگین، این مسیرها بازگشایی شد.
او با اشاره به امدادرسانی به هشت دستگاه خودروی گرفتار در یخبندان تصریح کرد:
در ۲۴ ساعت گذشته، هشت خودرو به دلیل عدم تسلط رانندگان بر شرایط جوی و لغزندگی شدید جاده در محورهای کوهستانی متوقف شده بودند که با تلاش راهداران، تمامی سرنشینان این خودروها نجات یافته و جهت پیشگیری از سرمازدگی، در مجموعههای اسکان اضطراری که از پیش برای این شرایط تجهیز شده بودند، مستقر شدند.
احتشامی همچنین وضعیت محور «قهرود به کامو» را بحرانی توصیف کرد و افزود که تردد در این جاده به دلیل حجم بالای برف سنگین، صرفاً با استفاده از زنجیر چرخ مقدور است. وی با اشاره به پیشبینی تداوم بارشها تا پایان روز جمعه، تاکید کرد که شهروندان باید از هرگونه تردد غیرضروری در مناطق مرتفع خودداری کنند.
انسداد گردنههای شاهولایت و آقگل در غرب اصفهان
در همین حال، گزارشهای رسیده از غرب استان اصفهان نشاندهنده تشدید تدابیر امنیتی در جادههاست. حمیدرضا رحیمی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای بویینمیاندشت، از مسدود شدن رسمی دو گردنه استراتژیک خبر داد. بر این اساس، گردنه «شاه ولایت» در محور خوانسار به بویینمیاندشت و همچنین گردنه «آقا گل» به دلیل کولاک برف و کاهش شدید میدان دید، تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شدهاند.
رحیمی با تاکید بر اینکه تمامی راههای ارتباطی شهرستان بویینمیاندشت در حال حاضر «ناایمن» محسوب میشوند، از رانندگان خواست تا بهبود شرایط جوی از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و به هیچ عنوان بدون تجهیزات کامل زمستانی وارد محورهای کوهستانی نشوند. او هشدار داد:
برودت شدید هوا و لغزندگی سطح آسفالت، ریسک سوانح جادهای را به شدت افزایش داده است و همراه داشتن وسایل گرمایشی و جیره خشک برای موارد اضطراری الزامی است.
توقف فعالیتهای تفریحی در پیست اسکی فریدونشهر
علیرغم اینکه بارشهای اخیر نویدبخش فصل پررونقی برای ورزشهای زمستانی بود، اما ملاحظات ایمنی منجر به تعطیلی مهمترین مرکز اسکی استان شد. محمود یسلیانی، رئیس هیئت اسکی و ورزشهای زمستانی استان اصفهان، اعلام کرد:
اگرچه ضخامت برف در پیست اسکی فریدونشهر به حد استاندارد برای بازگشایی رسیده و تیمهای فنی در حال آمادهسازی تجهیزات و تلهسیژها هستند، اما به دلیل شرایط جوی نامساعد و دشواری دسترسی، این پیست در آخر هفته جاری پذیرای مراجعان نخواهد بود.
یسلیانی خاطرنشان کرد که اولویت اصلی، حفظ سلامت علاقهمندان است و با توجه به هشدارهای هواشناسی و وضعیت جادههای منتهی به فریدونشهر، از عموم مردم درخواست میشود تا زمان اعلام رسمی بازگشایی، از سفر به این منطقه خودداری کنند.