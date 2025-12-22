پایان محاصره برفی هفت روستای پشتکوه با تلاش راهداران
شکست غول سفید در فریدونشهر؛ گردنه «کِلوسه» بازگشایی و ۱۲ خودرو از کولاک نجات یافتند
گردنه سختگذر «کِلوسه» در شهرستان فریدونشهر که به دلیل بارش سنگین برف و کولاک شدید مسدود شده بود، با تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری بازگشایی شد. در جریان این عملیات، راهداران موفق شدند ۱۲ خودروی گرفتار در برف را نجات دهند و ارتباط زمینی هفت روستای منطقه پشتکوه را مجدداً برقرار کنند.
نبرد سنگین راهداران با تودههای عظیم برف در ارتفاعات زاگرس سرانجام به ثمر نشست و شریان حیاتی منطقه پشتکوه فریدونشهر بار دیگر بازگشایی شد. سعید محمدخانی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان فریدونشهر، شامگاه یکشنبه در گفتگو با رسانهها از موفقیت عملیات برفروبی و بازگشایی گردنه استراتژیک «کِلوسه» خبر داد. این گردنه که طی روزهای اخیر زیر حجم سنگینی از بارش برف مدفون شده و بر اثر وزش بادهای شدید و وقوع کولاکهای سهمگین مسدود شده بود، سرانجام با همت و تلاش بیوقفه و شبانهروزی پرسنل خدوم راهداری پاکسازی شد تا بار دیگر تردد در این محور کوهستانی امکانپذیر شود. این عملیات در حالی انجام گرفت که شرایط جوی و کاهش دید افقی، سختی کار را دوچندان کرده بود.
عملیات پیچیده برفروبی و برقراری تردد ایمن
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای فریدونشهر در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت که بازگشایی این محور مواصلاتی مهم، حاصل ساعتها تلاش مداوم تیمهای عملیاتی بوده است. به گفته وی، نیروهای راهداری با استقرار در منطقه و بهکارگیری انواع ماشینآلات سنگین راهداری، اقدام به برفروبی، نمکپاشی و پاکسازی کامل مسیر کردند.
محمدخانی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر بازگشایی تصریح کرد: «انباشت لایههای ضخیم برف و کاهش شدید دید افقی که ناشی از کولاکهای پیدرپی بود، روند عملیات را با دشواریهای فنی و ایمنی متعددی روبرو کرده بود. با این حال، با هماهنگیهای دقیق میدانی و حضور بهموقع و مؤثر عوامل اجرایی، مسیر پس از ساعتها جدال با سرما و یخ، باز شد و هماکنون تردد ایمن در این محور کوهستانی برقرار شده است.»
عملیات نجات؛ رهایی ۱۲ خودرو از محاصره برف
یکی از بخشهای دراماتیک این رویداد جوی، گرفتار شدن مسافران در میان تودههای برف بود. رئیس راهداری فریدونشهر در همین پیوند از انجام عملیات امدادرسانی موفقیتآمیز خبر داد. وی اعلام کرد که در طول بارشهای سنگین اخیر، سرنشینان ۱۲ خودرو در میان برف و کولاک گرفتار شده بودند که بیم خطرات جانی برای آنها میرفت.
خوشبختانه با حضور به موقع تیمهای گشت راهداری و انجام اقدامات فوری، این خودروها پس از ایمنسازی مسیر و رفع موانع، موفق شدند از مهلکه نجات یافته و به حرکت خود به سمت مقاصدشان ادامه دهند. این اقدام سریع راهداران از بروز یک فاجعه انسانی در سرمای استخوانسوز منطقه جلوگیری کرد.
موقعیت استراتژیک گردنه کلوسه و روستاهای هدف
اهمیت بازگشایی این گردنه فراتر از یک جاده معمولی است. گردنه «کِلوسه» به عنوان گلوگاه حیاتی و تنها نقطه اتصال زمینی برای ساکنان هفت روستای منطقه محروم و کوهستانی «پشتکوه» محسوب میشود. این روستاها شامل کِلوسه، وستگان، کاهگان علیا، کاهگان سفلی، دورک، کاهگانک و وَزوه هستند که با هر بار بارش سنگین برف، ارتباطشان با مرکز شهرستان قطع میشود.
طبق پروتکلهای ایمنی و به دلیل شرایط خاص جغرافیایی این گردنه که مستعد ریزش بهمن و کولاکهای لحظهای است، معمولاً عملیات برفروبی و بازگشایی آن پس از اتمام کامل بارشها و فروکش کردن طوفان آغاز میشود تا جان راهداران و مسافران به خطر نیفتد. شهرستان فریدونشهر که از ۲ شهر و ۸۵ روستا تشکیل شده، در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان و در قلب دامنههای مرتفع رشتهکوه زاگرس واقع شده و به عنوان بام ایران، یکی از برفگیرترین نقاط کشور است.
هشدارهای ایمنی به رانندگان و مسافران
با وجود بازگشایی مسیر، مقامات مسئول همچنان بر لزوم رعایت نکات ایمنی تأکید دارند. سعید محمدخانی با صدور هشداری خطاب به تمامی رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی غرب استان را دارند، اعلام داشت: «با توجه به تداوم برودت هوا و کاهش دما در ساعات شبانه، احتمال وقوع یخبندان سطح جادهها بسیار بالا است.»
وی از شهروندان درخواست کرد ضمن رعایت احتیاط کامل و پرهیز از سفرهای غیرضروری، حتماً تجهیزات زمستانی استاندارد بهویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند. همچنین تأکید شد که رانندگان پیش از آغاز سفر، از طریق سامانههای اطلاعرسانی، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راهها مطلع شوند تا غافلگیر نگردند.