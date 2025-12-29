پس از ثبت ۳۱ میلیمتر بارندگی در ایستگاههای سنجش مرکز استان؛
پایان دوره پایداری جوی در اصفهان؛ شاخص آلودگی هوا در اکثر مناطق به وضعیت پاک و قابل قبول رسید
بارش شدید باران که از ظهر روز گذشته آغاز شد و تا بامداد ۸ دی ادامه یافت، منجر به بهبود چشمگیر کیفیت هوای اصفهان شد. با ثبت میانگین شاخص ۵۶، هوای کلانشهر اصفهان در وضعیت قابل قبول قرار گرفت. در این میان، ۵ ایستگاه سنجش وضعیت پاک را ثبت کردند، هرچند شهرهای اقماری همچنان با آلودگی درگیر هستند.
تداوم و شدت ریزش نزولات جوی در ۲۴ ساعت گذشته، وضعیت کیفی هوای کلانشهر اصفهان را که در روزهای اخیر تحت تاثیر پایداری آلایندهها قرار داشت، به طور کامل دگرگون کرد. بر اساس پایش دادههای استخراج شده از ایستگاههای سنجش آلودگی زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست، بارشهای سنگین شبانه منجر به کاهش غلظت ذرات معلق و گازهای سمی در سطوح پایین جوی شده است. این تغییرات اقلیمی مثبت در حالی رخ میدهد که میانگین بارندگیها در برخی ساعات به اوج خود رسید و باعث شد تا شاخص کیفی هوا در نخستین ساعات صبح دوشنبه، پس از مدتها در محدوده استاندارد و سلامت قرار گیرد. این گزارش به بررسی دقیق اعداد ثبت شده در ۱۷ ایستگاه فعال پایش آلایندهها در سطح شهر میپردازد.
تحلیل وضعیت شاخص کیفی هوا (AQI) در ایستگاههای ۱۷گانه اصفهان
طبق دادههای رسمی منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه هشتم دی ماه، میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان بر روی عدد ۵۶ متوقف شد که نشاندهنده وضعیت «قابل قبول» یا همان هوای سالم است. این بهبود کیفیت مستقیماً ناشی از بارندگیهای قدرتمندی است که از ظهر یکشنبه آغاز و تا ساعت ۲۱ همان شب، میانگین بارش ۳۱ میلیمتری را در مرکز استان به ثبت رساند. این حجم از بارندگی به عنوان یک فیلتر طبیعی عمل کرده و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون را از فضای تنفسی شهروندان پاکسازی کرده است.
در تفکیک منطقهای شاخصها، ایستگاههای پرترددی همچون خیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۲، پارک زمزم با ۵۳، میدان انقلاب با ۶۵ و بزرگراه خرازی با ۸۸ در وضعیت سالم قرار گرفتهاند. همچنین دادههای دریافتی از ایستگاههای احمدآباد (۸۴)، خیابان پروین (۶۴)، دانشگاه صنعتی (۵۷)، زینبیه (۵۹)، کاوه و فرشادی (۵۵)، فیض (۶۰) و کردآباد (۷۱) همگی حکایت از حاکمیت وضعیت قابل قبول در پهنه وسیعی از کلانشهر اصفهان دارد.
در میان آمار منتشر شده، پنج نقطه از کلانشهر اصفهان موفق به ثبت وضعیت «پاک» شدند که در روزهای اخیر کمسابقه بوده است. ایستگاه خیابان میرزا طاهر با ثبت عدد ۳۳، باکیفیتترین هوای سطح شهر را به خود اختصاص داد. پس از آن ایستگاههای سپاهانشهر با ۴۲، ولدان با ۴۳، رودکی با ۴۶ و رهنان با ۴۷ در رده هوای پاک قرار گرفتند. این کاهش محسوس شاخص در مناطق مذکور نشاندهنده تاثیر مستقیم جهت باد و شدت شستشوی باران در مناطق غربی و جنوبی شهر است.
با وجود بهبود شرایط در مرکز استان، گزارشهای دریافتی از ایستگاههای پایش در شهرهای صنعتی مجوار نشان میدهد که سامانه بارشی هنوز نتوانسته است آلودگی را در کل منطقه به طور کامل مهار کند. در حال حاضر، کیفیت هوای شهرهای کاشان و خمینیشهر همچنان در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» گزارش شده است که نیازمند تداوم ناپایداریهای جوی جهت بهبود کامل است. لازم به یادآوری است که شاخص AQI از صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم و اعداد بالاتر از آن به ترتیب نشاندهنده سطوح مختلف آلودگی تا مرحله خطرناک هستند که بر اساس سنجش آلایندههایی نظیر مونوکسیدکربن، دیاکسید گوگرد و ذرات معلق محاسبه میگردد.