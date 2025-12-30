در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی و نفوذ توده هوای سرد، کمیته مدیریت بحران استانداری اصفهان تمامی فعالیت‌های اداری، آموزشی، بانکی و دانشگاهی این استان را برای روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل اعلام کرد. این تصمیم با هدف مدیریت ناترازی انرژی و جلوگیری از خطرات یخبندان اتخاذ شده و تنها دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان فعال خواهند بود.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، شامگاه سه‌شنبه در پایان نشست اضطراری کارگروه مدیریت بحران استان، از تصمیم نهایی برای توقف فعالیت‌های عمومی در سطح استان خبر داد. بر اساس مصوبات این کمیته و با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی مبنی بر استقرار و ماندگاری توده هوای سرد، افت شدید دما و پیش‌بینی یخبندان گسترده در معابر شهری و محورهای مواصلاتی، تمامی بخش‌های اجرایی و آموزشی استان اصفهان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهند بود. این اقدام پیشگیرانه همچنین در پاسخ به ناترازی‌های ایجاد شده در شبکه توزیع انرژی و به منظور حفظ پایداری جریان گاز و برق برای مشترکین خانگی صورت گرفته است.

جزئیات کامل تعطیلی دستگاه‌های اجرایی و آموزشی

بر اساس ابلاغیه رسمی استانداری اصفهان، دامنه این تعطیلی تمامی ارکان اداری و آموزشی استان را در بر می‌گیرد. طبق مصوبه کارگروه شرایط اضطرار، کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر بیمه، شهرداری‌ها و تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش (مدارس دولتی و غیرانتفاعی) در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه هیچ‌گونه فعالیت حضوری نخواهند داشت.

منصور شیشه‌فروش در تشریح دلایل این تصمیم‌گیری عنوان کرد که گزارش‌های واصله از ایستگاه‌های هواشناسی نشان‌دهنده صدور هشدار سطح نارنجی است. این هشدار بیانگر کاهش محسوس دما و پایداری سرماست که در مناطق برف‌گیر استان منجر به یخبندان شدید خواهد شد. لذا برای جلوگیری از حوادث احتمالی در تردد شهروندان و همچنین کنترل مصرف انرژی در ساختمان‌های بزرگ اداری و آموزشی، تعطیلی کامل به عنوان موثرترین راهکار در دستور کار قرار گرفت.

استثنائات طرح؛ تداوم فعالیت مراکز امدادی و خدمات‌رسان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی، لیست دستگاه‌های مشمول استثنا را اعلام کرد. بر این اساس، دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب، برق، گاز)، نیروهای امدادی و عملیاتی، مراکز فوریت‌های پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی شبانه‌روزی مشمول این تعطیلی نبوده و موظف هستند با تمام ظرفیت و آمادگی کامل به ارائه خدمات بپردازند. حضور کادر فنی و پشتیبانی در این مراکز برای مدیریت حوادث احتمالی ناشی از سرما و یخبندان الزامی است.

الزام قانونی خاموشی سیستم‌های گرمایشی در روز تعطیل

یکی از محورهای اصلی جلسه کارگروه مدیریت بحران و انرژی، مدیریت تقاضا در بخش اداری بود. شیشه‌فروش با لحنی قاطع اعلام کرد که تمامی مدیران ادارات و مسئولان اماکن دولتی موظف و مکلف هستند نسبت به خاموش کردن کامل سیستم‌های گرمایشی و موتورخانه‌های ساختمان‌های تحت نظارت خود در روز چهارشنبه اقدام نمایند. نظارت بر اجرای این مصوبه به صورت جدی انجام خواهد شد، چرا که هدف اصلی از اعلام تعطیلی، کاهش بار مصرفی گاز و برق از شبکه سراسری است تا امکان تأمین انرژی پایدار برای بخش خانگی فراهم گردد.

درخواست همکاری از شهروندان: دمای رفاه ۱۸ درجه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن اشاره به بارش‌های سنگین برف و باران در روزهای گذشته که منجر به برودت هوا شده است، از عموم مردم و هم‌استانی‌ها درخواست کرد تا در این شرایط حساس با مسئولان همکاری کنند. وی تأکید کرد که رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در برابر موج سرما ضروری است، اما مهم‌ترین اقدام شهروندان، تنظیم دمای وسایل گرمایشی منازل بر روی «دمای آسایش» (۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد) است. شیشه‌فروش افزود: «کاهش تنها ۲ درجه سانتی‌گراد در دمای محیط منزل و استفاده بهینه از روشنایی، می‌تواند تأثیر شگرفی در کاهش ناترازی انرژی داشته باشد و از قطع احتمالی گاز یا برق در سایر نقاط استان جلوگیری کند.»

آماده‌باش ۴۷۰ تیم عملیاتی برای مقابله با بحران سرما

در بخش پایانی گزارش، مقامات مسئول از آمادگی کامل تیم‌های فنی خبر دادند. به منظور تضمین پایداری شبکه و رفع سریع حوادث احتمالی، ۴۷۰ تیم امدادرسان تخصصی در بخش‌های گاز و برق، به همراه تیم‌های پشتیبانی و فوریتی تجهیز شده و در نقاط مختلف استان مستقر هستند. این تیم‌ها وظیفه دارند تا در صورت بروز هرگونه قطعی یا افت فشار ناشی از سرمای هوا، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل و خدمت‌رسانی به مردم اقدام نمایند.