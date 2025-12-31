زمستان چهره سخت خود را به غرب استان نشان داد؛
ثبت دمای منفی ۲۱ درجه در بویینمیاندشت؛ جزئیات عملیات سنگین انتقال ۱۱ هزار تن برف در داران
شب گذشته استان اصفهان یکی از سردترین شبهای سال را تجربه کرد و دمای هوا در بویین میاندشت به منفی ۲۱.۱ درجه سانتیگراد رسید. همزمان، شهردار داران از بسیج امکانات برای جمعآوری ۱۱ هزار تن برف و بازگشایی ۸۵ درصد معابر خبر داد و محورهای کوهستانی کاشان نیز نمکپاشی شد.
نفوذ توده هوای سرد و پرفشار به مناطق مرکزی ایران، شب گذشته شرایطی کمسابقه را در نیمه غربی استان اصفهان رقم زد و رکوردهای دمایی جدیدی را در ایستگاههای هواشناسی به ثبت رساند. بر اساس دادههای رسمی، ساکنان شهرستانهای غرب استان ساعات بسیار دشوار و یخبندان شدیدی را سپری کردند، به طوری که برودت هوا در برخی نقاط از مرز ۲۰ درجه زیر صفر نیز عبور کرد. همزمان با حاکمیت این شرایط جوی سخت، دستگاههای خدماترسان شهری و جادهای در شهرهایی نظیر داران و مناطق کوهستانی کاشان، بزرگترین عملیات لجستیکی برفروبی و ایمنسازی معابر در سال جاری را اجرایی کردند تا ضمن جلوگیری از انسداد شریانهای حیاتی، امنیت تردد شهروندان را در این روزهای سرد تضمین کنند.
رکوردشکنی سرما در بام ایران؛ بویین میاندشت یخ زد
گزارشهای دریافتی از اداره کل هواشناسی استان اصفهان حاکی از آن است که شب گذشته، شهرستان بویین میاندشت به عنوان سردترین نقطه استان شناخته شد. دماسنجهای ایستگاه سینوپتیک این شهرستان عدد ۲۱.۱ درجه سلسیوس زیر صفر را ثبت کردند؛ دمایی که نشاندهنده استقرار کامل جبهه هوای قطبی در این منطقه است و شرایط زیستی را با چالشهایی مواجه کرده است.
اما سرما تنها محدود به بویین میاندشت نبود. شهر میمه نیز شب بسیار سردی را پشت سر گذاشت و با ثبت دمای ۲۰.۸ درجه زیر صفر، در رتبه دوم سردترین نقاط استان قرار گرفت. منطقه عسگران نیز با دمای ۱۹.۵ درجه زیر صفر، شب یخبندانی را سپری کرد.
سایر شهرهای غرب استان نیز دماهای زیر صفر قابل توجهی را تجربه کردند:
-
شهر داران: ۱۶.۹ درجه زیر صفر
-
شهرستان چادگان: ۱۶.۸ درجه زیر صفر
-
اسلامآباد موگویی: ۱۴.۶ درجه زیر صفر
کارشناسان پیشبینی هواشناسی اعلام کردهاند که اگرچه شدت سرما همچنان پابرجاست، اما طبق نقشههای پیشیابی انتظار میرود فردا صبح شاهد افزایش نسبی دما به میزان دو تا سه درجه باشیم که اندکی از شدت یخبندان خواهد کاست.
عملیات گسترده برفروبی و انتقال ۱۱ هزار تن برف در داران
در پی بارشهای سنگین اخیر، شهرداری داران یکی از وسیعترین عملیاتهای پاکسازی شهری را به اجرا درآورد. حسن کامکار، شهردار داران، در تشریح اقدامات انجام شده اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، حجمی معادل ۱۱ هزار تن برف از سطح خیابانها و معابر این شهر جمعآوری شده است.
وی با اشاره به مدیریت مقصد این حجم عظیم از برف گفت: «برای جلوگیری از انباشت برف در حاشیه خیابانها و مسدود شدن آبراهها، تمامی برفهای جمعآوری شده به محل پارک دریاچه شهر داران منتقل شد.» این اقدام استراتژیک علاوه بر پاکسازی شهر، میتواند در فصل بهار به عنوان منبع آبی برای فضای سبز این پارک مورد استفاده قرار گیرد.
شهردار داران تصریح کرد: «با تلاش شبانهروزی نیروهای خدمات شهری، تاکنون حدود ۸۵ درصد از معابر اصلی و فرعی شهر به طور کامل پاکسازی و ایمنسازی شده است. اولویت اصلی ما در این عملیات، جلوگیری از انسداد مسیرها، کاهش مخاطرات ناشی از یخزدگی و تسهیل عبور و مرور شهروندان بوده است.»
بسیج تجهیزات و مشارکت مردمی در مدیریت بحران سفید
یکی از نکات برجسته در عملیات برفروبی شهر داران، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و مشارکت بخش خصوصی بود. حسن کامکار در خصوص ناوگان عملیاتی توضیح داد: «در این طرح ضربتی، از ۱۵ دستگاه برفروب تخصصی و ۶ دستگاه خودروی سنگین حمل برف استفاده شد. نکته حائز اهمیت این است که ۵۰ درصد از این تجهیزات به صورت استیجاری و با مشارکت مستقیم و مسئولانه اهالی شهر داران تأمین شد که نشاندهنده حس تعلق خاطر شهروندان به شهرشان است.»
علاوه بر ماشینآلات، حجم قابل توجهی از مصالح برای یخزدایی معابر به کار رفت. شهرداری داران برای مقابله با لغزندگی سطح آسفالت در دمای زیر صفر، اقدام به پاشش ۸۰ تن نمک و ۵۶۰ تن شن کرده است.
این عملیات میدانی توسط ۳۰ نفر از نیروهای خدماتی شهرداری که در قالب چهار گروه واکنش سریع سازماندهی شده بودند، در سطح ۱۸ محله شهر داران اجرا شد. شهردار داران با اشاره به وسعت شبکه معابر شهری که طولی بالغ بر ۵۵۰ کیلومتر دارد، از صبوری و همکاری مردم تشکر کرد و حضور خودجوش آنان در پاکسازی معابر فرعی را نمادی از همدلی اجتماعی دانست.
ایمنسازی محورهای کوهستانی در شمال استان
همزمان با غرب استان، مناطق مرتفع شهرستان کاشان نیز متأثر از بارشهای زمستانی بودند. گزارشها از بخش قمصر حاکی از آن است که محور مواصلاتی کامو به قهرود که یکی از مسیرهای برفگیر و کوهستانی منطقه محسوب میشود، نیازمند عملیات راهداری بوده است.
در همین راستا، راهداران شهرستان کاشان با حضور به موقع در این محور، عملیات نمکپاشی و تیغزنی برف را انجام دادند تا از انسداد مسیر و لغزندگی جاده جلوگیری کنند. تردد در این محور هماکنون برقرار است، اما به رانندگان توصیه میشود هنگام عبور از گردنههای برفگیر استان، حتماً تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.