رئیس اداره راهداری فریدونشهر از بازگشایی گردنه سخت‌گذر «کِلوسه» خبر داد. این محور استراتژیک که به دلیل بارش‌های سنگین، کولاک و ریزش بهمن با ارتفاع بیش از ۶ متر به مدت ۱۰ روز مسدود شده بود، با تلاش شبانه‌روزی راهداران بازگشایی و ارتباط زمینی ۷ روستای منطقه پشتکوه مجدداً برقرار شد.

عملیات بازگشایی یکی از سخت‌گذرترین و برف‌گیرترین محورهای مواصلاتی استان اصفهان سرانجام پس از ۱۰ روز تلاش مداوم و نفس‌گیر به نتیجه رسید. گردنه «کِلوسه» در شهرستان فریدونشهر که طی روزهای اخیر بر اثر بارش‌های سنگین، کولاک‌های شدید و سقوط بهمن‌های پی‌درپی کاملاً مسدود شده بود، با همت نیروهای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بازگشایی شد. این اقدام حیاتی باعث شد تا راه ارتباطی صدها خانوار ساکن در روستاهای منطقه پشتکوه که در محاصره کامل دیوارهای عظیم برفی قرار داشتند، بار دیگر به روی خودروها و نیروهای امدادی گشوده شود و جریان زندگی عادی به این منطقه کوهستانی بازگردد.

جزئیات عملیات ۱۰ روزه در گردنه کلوسه

سعید محمدخانی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان فریدونشهر، صبح امروز در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: گردنه «کِلوسه» که به عنوان یکی از نقاط بحرانی و پرچالش در راهداری زمستانی استان شناخته می‌شود، از حدود ۱۰ روز پیش به دلیل شرایط جوی بسیار نامساعد از دسترس خارج شده بود. وی افزود: بارش‌های سنگین برف، همراه با کولاک شدید و ریزش‌های متعدد بهمن، عملاً امکان تردد را در این مسیر غیرممکن کرده بود و نیروهای راهداری بلافاصله پس از فروکش کردن نسبی طوفان، عملیات بازگشایی را با تمرکز تمام امکانات و ماشین‌آلات آغاز کردند.

به گفته محمدخانی، با تلاش‌های شبانه‌روزی و بدون وقفه تیم‌های عملیاتی مستقر در منطقه، سرانجام این محور ایمن‌سازی و بازگشایی شد و هم‌اکنون تردد در آن برقرار شده است.

رویارویی با دیوارهای برفی به ارتفاع ۶ متر

آنچه عملیات اخیر راهداری در فریدونشهر را متمایز و دشوار کرده بود، حجم بی‌سابقه برف انباشته شده در این محور کوهستانی بود. رئیس اداره راهداری فریدونشهر با اشاره به حجم عظیم برف در این منطقه تصریح کرد: در طول مدت انسداد گردنه کلوسه، ارتفاع برف در برخی نقاط خاص و دره‌های این گردنه به بیش از ۶ متر می‌رسید.

این حجم از انباشت برف که ترکیبی از بارش مستقیم و سقوط بهمن از ارتفاعات مشرف به جاده بود، باعث شد تا ماشین‌آلات راهداری برای شکافتن مسیر و ایجاد کانال عبوری با چالش‌های فنی و زمانی روبرو شوند. تخلیه این حجم از برف از سطح جاده نیازمند ساعت‌ها کار مداوم با بولدوزرها و برف‌خورهای سنگین بود تا عرض لازم برای عبور ایمن خودروها فراهم شود.

چالش‌های فنی: شیب تند، یخ‌زدگی و پدیده «بادروبه»

محمدخانی در ادامه توضیحات خود به موانع طبیعی و فنی که سرعت عملیات را تحت‌الشعاع قرار داده بود اشاره کرد و گفت: شیب تند مسیر در گردنه کلوسه به همراه یخ‌زدگی لایه‌های زیرین جاده، ضریب خطر را برای ماشین‌آلات سنگین به شدت افزایش داده بود.

وی همچنین به وزش بادهای شدید در ارتفاعات اشاره کرد که منجر به پدیده‌ای موسوم به «بادروبه» می‌شد. در این پدیده، باد شدید برف‌های پودری را از دامنه‌ها بلند کرده و مجدداً به داخل جاده‌ای که تازه برف‌روبی شده بود، سرازیر می‌کرد. این انباشت مجدد برف باعث می‌شد نیروهای راهداری مجبور باشند برخی مقاطع را چندین بار پاکسازی کنند. با این حال، با مدیریت میدانی و اصرار بر بازگشایی سریع، این موانع دشوار پشت سر گذاشته شد.

پایان حبس زمستانی ۷ روستای پشتکوه

بازگشایی گردنه کلوسه از منظر اجتماعی و انسانی اهمیتی حیاتی دارد، چرا که این گردنه تنها گلوگاه ارتباطی برای منطقه وسیع پشتکوه محسوب می‌شود. طبق گزارش‌های دریافتی، این گردنه نقطه اتصال هفت روستای «کِلوسه»، «وستگان»، «کاهگان علیا»، «کاهگان سفلی»، «دورک»، «کاهگانک» و «وَزوه» به مرکز شهرستان فریدونشهر است.

با انسداد ۱۰ روزه این مسیر، عملاً دسترسی اهالی این روستاها به خدمات درمانی، تامین آذوقه، سوخت و سایر نیازهای ضروری قطع شده بود. اکنون با بازگشایی مسیر، تردد ساکنان این هفت روستا تسهیل شده و نگرانی‌ها بابت شرایط اضطراری احتمالی برطرف گردیده است. لازم به ذکر است که در این منطقه، عملیات اصلی برف‌روبی همواره پس از اتمام کامل بارش‌ها و تثبیت وضعیت جوی انجام می‌شود تا جان راهداران به خطر نیفتد.

هشدار جدی به رانندگان و مسافران

با وجود بازگشایی مسیر، مقامات مسئول همچنان وضعیت را شکننده توصیف می‌کنند. رئیس راهداری فریدونشهر با تاکید بر احتمال تغییرات ناگهانی جوی اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارش‌های جدید، از تمامی رانندگان و شهروندان درخواست می‌شود پیش از برنامه‌ریزی برای سفر در این محور کوهستانی، حتماً از طریق سامانه‌های ۱۴۱ و مراجع رسمی از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

وی تاکید کرد: در صورت اعلام شرایط نامساعد جوی یا هشدارهای هواشناسی، رانندگان باید جداً از تردد غیرضروری در این مسیر خودداری کنند، چرا که لغزندگی سطح جاده و احتمال کولاک موضعی همچنان وجود دارد و همراه داشتن تجهیزات زمستانی نظیر زنجیر چرخ برای عبور از این گردنه الزامی است.