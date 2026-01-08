اداره کل هواشناسی با صدور «هشدار زرد» اعلام کرد؛
پایان آلودگی با طعم یخبندان؛ سامانه «برف و کولاک» از شامگاه جمعه اصفهان را فرا میگیرد
کارشناسان هواشناسی اصفهان از ورود یک سامانه سرد و بارشی از اواخر روز جمعه خبر دادند. این سامانه که موجب صدور هشدار سطح زرد شده، با بارش برف، کولاک و مه غلیظ در مناطق غربی و شمالی همراه است و دمای هوا را در برخی نقاط به ۱۷ درجه زیر صفر میرساند.
پس از یک هفته تنفس در هوای سنگین و آلوده که شاخصهای کیفیت هوا را در مناطق صنعتی و مرکزی اصفهان به وضعیت ناسالم رسانده بود، نقشههای پیشبینی هواشناسی از تغییری بنیادین در الگوی جوی استان حکایت دارند. اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که پایداری جوی که عامل اصلی انباشت آلایندهها بود، تنها تا اواخر هفته جاری دوام خواهد داشت و از شامگاه جمعه، جای خود را به یک سامانه ناپایدار، سرد و فعال خواهد داد. این توده هوای تازه که از سمت غرب وارد میشود، نه تنها پرونده آلودگی هوا را موقتاً میبندد، بلکه با به همراه داشتن بارشهای برف و باران و کاهش شدید دما، چهرهای کاملاً زمستانی و خشن به استان خواهد بخشید؛ تغییری که منجر به صدور هشدار سطح زرد برای آمادگی دستگاههای امدادی و شهروندان شده است.
جزئیات ورود سامانه بارشی و مناطق تحت تأثیر
بر اساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی، اگرچه تا پایان روز پنجشنبه و اوایل روز جمعه، جوی پایدار و آسمانی صاف تا قسمتی ابری بر استان حاکم است که نتیجه آن تداوم غلظت آلایندهها در کلانشهر اصفهان و مناطق صنعتی است، اما این آرامش قبل از طوفان است. مینا معتمدی، کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان، تصریح کرد که از اواخر وقت جمعه نوزدهم دیماه، نفوذ سامانه بارشی از نواحی غربی آغاز میشود.
این سامانه در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۰ و ۲۱ دیماه) به اوج فعالیت خود میرسد و جغرافیای وسیعی از استان را در بر میگیرد. طبق اطلاعیه هواشناسی، نیمه غربی، مناطق شمالی و بخشهایی از جنوب استان کانون اصلی بارشها خواهند بود. شهرستانهای چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهینشهر و میمه، بویین میاندشت، آران و بیدگل، کاشان و ارتفاعات نطنز در خط مقدم این جبهه هوایی قرار دارند و بارش برف و باران در این مناطق قطعی پیشبینی شده است.
هشدار زرد؛ آمادهباش برای کولاک و مهگرفتگی
اداره کل هواشناسی استان اصفهان با توجه به ماهیت سرد این سامانه، اقدام به صدور «هشدار سطح زرد» کرده است. این سطح هشدار به معنای احتمال وجود خسارت یا اختلال در فعالیتهای روزمره است و آمادگی شهروندان و مسئولان را میطلبد. مخاطرات اصلی این سامانه تنها به بارش محدود نمیشود؛ وزش بادهای شدید موقتی و کاهش محسوس دما، شرایط را برای وقوع کولاک برف در گردنهها و مناطق کوهستانی فراهم میکند. همچنین پدیده مهگرفتگی و کاهش دید افقی، ریسک تردد در جادههای مواصلاتی غرب و شمال استان را بهشدت افزایش میدهد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر عمومی در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. همچنین وزش باد سرد و سنگینی برف ممکن است منجر به اختلال در شبکه توزیع برق، بهویژه در روستاهای صعبالعبور و مناطق کوهستانی شود.
توصیههای حیاتی به مسافران و کوهنوردان
با توجه به پیشبینی لغزندگی جادهها، یخزدگی سطح آسفالت و کندی حرکت خودروها، کارشناسان هواشناسی توصیههای اکیدی را صادر کردهاند. پرهیز از سفرهای غیرضروری در روزهای شنبه و یکشنبه، مهمترین درخواست از هموطنان است. رانندگانی که ناچار به تردد در محورهای غربی و شمالی هستند، باید حتماً خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی (بهویژه زنجیر چرخ)، لباس گرم و سوخت کافی مجهز کنند و با سرعت مطمئنه برانند.
همچنین از شهروندان خواسته شده است از توقف در حاشیه مسیلها و بستر رودخانهها جداً خودداری کنند. فعالیتهای کوهنوردی و صعود به ارتفاعات در این بازه زمانی به دلیل احتمال کولاک و گمشدگی، بسیار خطرناک و ممنوع اعلام شده است. دستگاههای اجرایی، راهداریها و شهرداریها نیز به حالت آمادهباش درآمدهاند تا عملیات برفروبی و بازگشایی مسیرها را مدیریت کنند.
سرمای استخوانسوز؛ ۲۶ شهر زیر صفر
یکی دیگر از پیامدهای این سامانه، افت شدید دما و یخبندان گسترده است. بررسیهای دمایی ایستگاههای هواشناسی نشان میدهد که سرمای هوا تا پایان هفته و حتی پس از خروج سامانه ماندگار خواهد بود. هماکنون دمای هوای ۲۶ شهر استان اصفهان به زیر صفر درجه سانتیگراد رسیده است.
در این میان، شهرستان بویین میاندشت با ثبت دمای کمینه ۱۷ درجه سانتیگراد زیر صفر، عنوان سردترین نقطه استان را به خود اختصاص داده است. در مقابل، خوروبیابانک با بیشینه دمای ۱۵ درجه بالای صفر، گرمترین منطقه استان محسوب میشود. برای کلانشهر اصفهان نیز پیشبینی میشود که اگرچه دمای روزانه به ۱۴ درجه میرسد، اما در ساعات بامداد و صبحگاهی، دما تا ۴ درجه زیر صفر کاهش یابد که این امر موجب یخزدگی صبحگاهی معابر خواهد شد.