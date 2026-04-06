تسهیل صدور مجوز کمک ایرانیان مقیم خارج به کشور فراهم شد

کوروش خسروی با اشاره به تمایل ایرانیان مقیم خارج و مردم کشورهای همسایه از جمله ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه ارسال کمک‌های مردمی از خارج امکان‌پذیرتر و راحت‌تر باشد، بنابراین پیشنهاد کمک بر اقلام دارای وزن کم و سهل‌تر در حمل‌ونقل است که پیشنهاد ما به خیران و کشورهای دوست، هدایت کمک‌ها به سمت اقلام حوزه درمانی و دارویی است.

وی با تبیین چالش‌های پیشین در مسیر ورود این گونه اقلام به کشور به دلیل ماهیت استراتژیک بودن افزود: ارسال دارو و خدمات درمانی همواره با حساسیت‌های نظارتی همراه بوده و حتماً باید به تأیید معاونت غذا و دارو برسد که این فرآیند گاهی زمان‌بر بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: در جلسه‌ای که در این راستا برگزار شد، مقرر شد سازوکار ویژه‌ای برای اهدای کمک‌های دارویی و درمانی تعریف شود تا این محموله‌ها در کمترین زمان ممکن مجوز ورود گرفته و در شبکه سلامت کشور توزیع شوند.

​به گزارش ایسنا و به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان در روز یکشنبه ۱۶ فروردین، خسروی در پایان خاطرنشان کرد: این مأموریت ویژه با محوریت اتاق بازرگانی در حال برنامه‌ریزی و اجراست تا مسیر نیکوکاری برای تأمین نیازهای بشردوستانه هموارتر شود و هدایای ارسالی به‌سرعت در اختیار استان‌ها قرار گیرد.