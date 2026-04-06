تسهیل صدور مجوز کمک ایرانیان مقیم خارج به کشور فراهم شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان از طراحی سازوکار جدید تسهیل صدور مجوز کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور بهویژه در حوزه درمانی و دارویی خبر داد.
کوروش خسروی با اشاره به تمایل ایرانیان مقیم خارج و مردم کشورهای همسایه از جمله ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان برای ارسال کمکهای بشردوستانه به ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه ارسال کمکهای مردمی از خارج امکانپذیرتر و راحتتر باشد، بنابراین پیشنهاد کمک بر اقلام دارای وزن کم و سهلتر در حملونقل است که پیشنهاد ما به خیران و کشورهای دوست، هدایت کمکها به سمت اقلام حوزه درمانی و دارویی است.
وی با تبیین چالشهای پیشین در مسیر ورود این گونه اقلام به کشور به دلیل ماهیت استراتژیک بودن افزود: ارسال دارو و خدمات درمانی همواره با حساسیتهای نظارتی همراه بوده و حتماً باید به تأیید معاونت غذا و دارو برسد که این فرآیند گاهی زمانبر بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: در جلسهای که در این راستا برگزار شد، مقرر شد سازوکار ویژهای برای اهدای کمکهای دارویی و درمانی تعریف شود تا این محمولهها در کمترین زمان ممکن مجوز ورود گرفته و در شبکه سلامت کشور توزیع شوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان در روز یکشنبه ۱۶ فروردین، خسروی در پایان خاطرنشان کرد: این مأموریت ویژه با محوریت اتاق بازرگانی در حال برنامهریزی و اجراست تا مسیر نیکوکاری برای تأمین نیازهای بشردوستانه هموارتر شود و هدایای ارسالی بهسرعت در اختیار استانها قرار گیرد.