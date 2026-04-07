مراجعه بانوان استان اصفهان برای اهدای خون رشد ۴۰ درصدی داشت

کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، ۷۷۴۶ نفر از بانوان استان اصفهان با مراجعه به مراکز اهدای خون در استان اقدام به اهدای خون خود نموند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، درصد اهداکنندگان خون خانم در استان اصفهان، ۴ و هفتاد و سه صدم (۴/۷۳) درصد بود که نسبت به سال ۱۴۰۳ که شاخص اهدای خون ۳ و هفتاد و دو صدم (۳/۷۲) درصد بود بیش از یک درصد رشد در شاخص اهدای خون استان ایجاد شده است.

دهراب‌پور گفت: امروزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در طب انتقال خون، شاخص اهدای خون بانوان است و خانم‌ها می‌توانند هر چهار ماه یک‌بار، خون اهدا کنند و بدون اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید با هر بار اهدای خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند و خودشان هم از اثرات مثبت جسمی، روحی و اجتماعی اهدای خون بهره‌مند شوند.

روزانه حدود ۸۸۸ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار می‌گیرد، وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.

در استان اصفهان بیش از یک هزار ‌و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، افزون بر یک‌ هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به‌صورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.