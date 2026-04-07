مراجعه بانوان استان اصفهان برای اهدای خون رشد ۴۰ درصدی داشت
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از رشد ۴۰ درصدی مراجعه بانوان استان اصفهان برای اهدای خون در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، ۷۷۴۶ نفر از بانوان استان اصفهان با مراجعه به مراکز اهدای خون در استان اقدام به اهدای خون خود نموند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، درصد اهداکنندگان خون خانم در استان اصفهان، ۴ و هفتاد و سه صدم (۴/۷۳) درصد بود که نسبت به سال ۱۴۰۳ که شاخص اهدای خون ۳ و هفتاد و دو صدم (۳/۷۲) درصد بود بیش از یک درصد رشد در شاخص اهدای خون استان ایجاد شده است.
دهرابپور گفت: امروزه یکی از مهمترین شاخصها در طب انتقال خون، شاخص اهدای خون بانوان است و خانمها میتوانند هر چهار ماه یکبار، خون اهدا کنند و بدون اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید با هر بار اهدای خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند و خودشان هم از اثرات مثبت جسمی، روحی و اجتماعی اهدای خون بهرهمند شوند.
روزانه حدود ۸۸۸ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار میگیرد، وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.
در استان اصفهان بیش از یک هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، افزون بر یک هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی بهصورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.