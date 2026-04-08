بیانیه شورای عالی امنیت ملی درباره پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا

شورای عالی امنیت ملی درباره پیروزی تاریخی ایران در جنگ تحمیلی سوم و پذیرش شروط ایران از جانب دشمن بیاینه‌ای صادر کرد.

متن بیانیهٔ شورای‌عالی امنیت ملی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به استحضار ملت شریف، بزرگ و قهرمان ایران می‌رساند:

دشمن در جنگ ناجوانمردانه، غیرقانونی و جنایتکارانه خود علیه ملت ایران دچار شکستی غیرقابل انکار، تاریخی و خرد کننده شده و به برکت خون پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (سلام الله علیه)، تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) و مجاهدت و رشادت رزمندگان اسلام در جبهه‌ها و بویژه، حضور تاریخی، ماندگار و حماسی شما ملت عزیز در صحنه از همان نخستین روز‌های آغاز جنگ، ایران به یک پیروزی عظیم دست پیدا کرد و آمریکای جنایتکار را مجبور به پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای خود نمود که در آن آمریکا به طور اصولی متعهد به عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنی سازی، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام، پرداخت خسارت ایران، خروج نیرو‌های رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان شده است. این پیروزی را به همه مردم ایران تبریک می‌گوییم و تاکید می‌کنیم که هنوز تا نهایی شدن جزئیات این پیروزی، نیاز به استقامت و تدبیر مسئولان و حفظ وحدت و همبستگی مردم ایران وجود دارد.

ایران اسلامی به همراه مجاهدان دلیر مقاومت در لبنان، عراق، یمن و فلسطین اشغالی در ۴۰ روز گذشته ضرباتی به دشمن وارد کرده است که حافظه تاریخی جهانیان هرگز آن را از یاد نخواهد برد. ایران و محور مقاومت به عنوان نمایندگان شرافت و انسانیت در مقابل وحشی‌ترین دشمنان بشر، پس از نبردی تاریخی، درسی فراموش نشدنی به آنها داده و نیروها، امکانات، زیرساخت‌ها و همه سرمایه سیاسی، اقتصادی، فناوری و نظامی آنها را چنان در هم کوبیده‌اند که دشمن اکنون به اضمحلال و استیصال افتاده و راهی جز تسلیم در مقابل اراده ملت بزرگ ایران و محور شریف مقاومت پیش روی خود نمی‌بیند. روز نخست که دشمنان جنایتکار ایران این جنگ ظالمانه را آغاز کردند تصور می‌کردند در زمانی کوتاه موفق به تسلط نظامی کامل بر ایران شده و با ایجاد بی ثباتی سیاسی و اجتماعی، ایران را تسلیم خواهند کرد. گمان می‌کردند آتش موشکی و پهپادی ایران به سرعت خاموش می‌شود و باور نداشتند که ایران بتواند فراتر از مرز‌های خود و در گستره تمام منطقه پاسخی چنین نیرومند به آنها بدهد. صهیونیسم خبیث جهانی رییس جمهور نادان امریکا را متقاعد کرده بود که این جنگ کار ایران را تمام خواهد کرد و آنها می‌توانند با از میان برداشتن این آخرین سنگر انسانیت و بشریت، از این پس با آسودگی هر جنایتی را علیه هر کسی که بخواهند مرتکب شوند. خواب آن را می‌دیدند که ایران عزیز را تجزیه و نفت و ثروت آن را غارت خواهند کرد و در آخر هم ایرانیان را در میانه آشوب و بی ثباتی و ناامنی، برای سال‌های طولانی غوطه ور و رها می‌کنند.

رزمندگان دلیر اسلام و هم پیمانان شجاع آنها در محور مقاومت، با وجود آنکه قلبشان از شهادت امامشان مجروح و تکه تکه بود با اتکا به خداوند متعال و تاسی از سرور و سالار شهیدان تصمیم گرفتند یک بار برای همیشه به این دشمنان درسی تاریخی داده، انتقام همه جنایت‌های پیشین را از آنها بگیرند و شرایطی ایجاد کنند که دشمن برای همیشه خیال تجاوز به ایران عزیز را از سر بیرون کرده و طعم خواری و ذلت در مقابل ملت بزرگ ایران را تمام و کمال بچشد.

با این راهبرد و با تکیه بر اتحاد بی سابقه سیاسی و اجتماعی که در کشور ایجاد شده بود، ایران و مقاومت یکی از سنگین‌ترین نبرد‌های ترکیبی تاریخ را با امریکا و رژیم صهیونی آغاز کرده و در این مدت به همه اهدافی که از این نبرد طراحی کرده بودند دست یافتند. ایران و مقاومت ماشین نظامی امریکا در منطقه را تقریبا به طور کامل منهدم کردند، به انبوه زیرساخت‌ها و امکاناتی که دشمن طی سال‌ها برای این جنگ با ایران در منطقه ایجاد و پیرامون آن مستقر کرده بود ضربات خرد کننده و عمیق وارد آوردند، در ابعاد منطقه‌ای تلفات وسیع به ارتش جنایتکار امریکا تحمیل کردند، درون سرزمین‌های اشغالی ضرباتی سهمگین و خرد کننده به نیروها، زیرساخت ها، امکانات و دارایی‌های دشمن وارد آوردند و عرصه را در همه جبهه‌ها چنان بر دشمن تنگ کردند که نه تنها اهداف اصلی دشمن هیچ یک محقق نشد بلکه دشمن از حدود ۱۰ روز پس از آغاز جنگ دریافت که به هیچ وجه توان پیروزی در این جنگ را نخواهد داشت و به همین دلیل از کانال‌ها و به روش‌های مختلف تلاش برای ارتباط گیری با ایران و درخواست آتش بس را آغاز کرد. ملت شریف ایران باید بدانند به برکت مجاهدت فرزندان و حضور تاریخی آنها در صحنه دشمن بیش از یک ماه است که برای توقف آتش سهمگین ایران و مقاومت التماس می‌کند، اما مسئولین کشور به این دلیل که از همان آغاز تصمیم گرفته شده بود جنگ تا تحقق اهداف از جمله پشیمان و مستاصل شدن دشمن و رفع تهدید بلند مدت از کشور ادامه پیدا کند، به همه این درخواست‌ها پاسخ منفی دادند و جنگ تا امروز که روز چهلم است ادامه پیدا کرد. همچنین ایران تاکنون چندین بار ضرب الاجل‌های ارائه شده از سوی رییس جمهور امریکا را رد کرده و همچنان تاکید می‌کند هیچ اهمیتی برای هیچ نوع ضرب الاجلی از جانب دشمن قائل نیست.

اکنون به ملت بزرگ ایران بشارت می‌دهیم که تقریبا تمامی اهداف جنگ محقق شده و فرزندان دلاور شما دشمن را به عجزی تاریخی و شکستی ماندگار کشانده‌اند. تصمیم تاریخی ایران که از پشتوانه یکپارچه تمام ملت برخوردار است این است که این نبرد را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه بدهد تا دستاورد‌های عظیم آن تثبیت شده و معادلات جدید امنیتی و سیاسی در منطقه مبتنی بر پذیرش قدرت و سیادت ایران و مقاومت خلق گردد.

در همین راستا و مطابق تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) و تصویب شورای عالی امنیت ملی، و با توجه به دست بالای ایران و مقاومت در میدان نبرد، و ناتوانی دشمن از اعمال تهدید‌های خود برغم همه ادعاها، و پذیرش رسمی همه مطالبات بحق مردم ایران، تصمیم گرفته شد، برای نهایی کردن جزئیات، مذاکرات در اسلام آباد انجام شود تا ظرف حداکثر ۱۵ روز با نهایی شدن جزئیات پیروزی ایران در میدان، در مذاکرات سیاسی نیز تثبیت گردد.

درهمین راستا ایران ضمن رد همه طرح‌های ارائه شده از سوی دشمن یک طرح ۱۰ ماده‌ای تدوین و به واسطه کشور پاکستان به طرف امریکایی ارائه کرد و در آن بر نکات اساسی همچون عبور کنترل شده از تنگه هرمز با هماهنگی نیرو‌های مسلح ایران که جایگاه منحصر بفرد اقتصادی و ژئوپلتیکی به ایران اعطا می‌کند، ضرورت پایان جنگ علیه همه اجزاء محور مقاومت که به معنای شکست تاریخی تجاوز گری رژیم کودک کش اسراییل خواهد بود، بیرون رفتن نیرو‌های رزمی امریکا از تمامی پایگاه‌ها و نقاط استقرار در منطقه، ایجاد یک پروتکل عبور و مرور امن در تنگه هرمز به گونه‌ای که تضمین کننده تسلط ایران طبق پروتکل توافق شده باشد، پرداخت کامل خسارت ایران مطابق برآوردها، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه و قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، آزاد شدن کلیه اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و نهایتا تصویب همه این موارد دریک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تاکید کرد. لازم به ذکر است تصویب این قطعنامه تمامی این توافقات را به قانون الزام آور بین المللی تبدیل کرده و یک پیروزی مهم دیپلماتیک برای ملت ایران ایجاد خواهد کرد.

اکنون نخست وزیر محترم پاکستان به ایران اطلاع داده که طرف امریکایی برغم همه تهدید‌های ظاهری این اصول را به عنوان مبنای مذاکرات پذیرفته و تسلیم اراده ملت ایران شده است. بر این اساس در عالی‌ترین سطح تصمیم گرفته شد ایران به مدت دو هفته و صرفا بر مبنای این اصول مذاکراتی را در اسلام آباد با طرف امریکایی انجام بدهد. تاکید می‌شود این به معنای خاتمه جنگ نیست و ایران خاتمه جنگ را تنها زمانی خواهد پذیرفت که با توجه به پذیرش اصول مدنظر ایران در طرح ۱۰ ماده‌ای، جزئیات آن نیز در مذاکرات نهایی گردد.

این مذاکرات با بی اعتمادی کامل به طرف امریکایی از روز جمعه ۲۱ فروردین در اسلام آباد آغاز خواهد شد و ایران دو هفته برای این مذاکرات زمان اختصاص خواهد داد. این زمان با توافق طرفین قابل تمدید است. ضرورت دارد در این مدت وحدت کامل ملی حفظ شده و جشن‌های پیروزی با قدرت تداوم داشته باشد. مذاکرات کنونی یک مذاکرات ملی و ادامه میدان است و ضرورت دارد همه مردم، نخبگان و گروه‌های سیاسی به این فرآیند که زیر نظر رهبرانقلاب و عالی‌ترین سطوح نظام است اعتماد داشته و از آن حمایت به عمل بیاورند و به شدت از هرگونه اظهارنظر تفرقه افکنانه اجتناب کنند. اگر تسلیم دشمن در میدان تبدیل به دستاورد قاطع سیاسی در مذاکرات شد با هم این پیروزی عظیم تاریخی را جشن خواهیم گرفت وگرنه در میدان دوشادوش هم تا رسیدن به همه خواسته‌های ملت ایران خواهیم جنگید. دست‌های ما روی ماشه است و به محض آنکه کوچکترین خطایی از دشمن سربزند با قدرت کامل به آن پاسخ داده خواهد شد.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵