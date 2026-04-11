احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در جنوب استان اصفهان

روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات‌ باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در جنوب استان اصفهان محدوده شهرستان دهاقان و روستای قمیشلو احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز (شنبه) ۲۲ فروردین ماه از ساعت ۱۱صبح تا ۱۴ وجود خواهد داشت.

با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.