مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اصفهان خبر داد

زمان بازگشایی زاینده‌رود تا جلسه مربوطه نامشخص است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: جلسه سازگاری با کم‌آبی هنوز تشکیل نشده و کشاورزان در حال تعیین زمان برگزاری آن هستند.

حسن ساسانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع سازگاری با کم‌آبی اظهار کرد: جلسه سازگاری برای بازگشایی زاینده‌رود تشکیل نشده و هنوز کشاورزان در حال برگزاری جلسه هستند تا تاریخ آن را به ما اعلام کنند.

وی افزود: جدول منابع و مصارف نیز به‌زودی قرار است ابلاغ شود و به محض ابلاغ، در مسیر مربوطه اعلام خواهد شد. براساس تصمیمی که در جلسه سازگاری با کم‌آبی اتخاذ می‌شود، موضوع بازگشایی نیز همان‌جا اعلام خواهد شد. فعلاً هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و جدول منابع و مصارف هم هنوز ابلاغ نشده است. به محض ابلاغ و تصویب، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 

