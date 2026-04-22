تداوم قطعی اینترنت: افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی

اصفهان امروز_ راضیه چنگیز نائین: ۵۰ روز قطعی اینترنت در ایران؛ فکرش را هم نمی‌کردیم روزی چنین جمله‌ای را بنویسیم و تجربه کنیم؛ اما این روزها اینترنت بین‌الملل (اینترنت) قطع است و تنها، اندک دسترسی به صفحه جستجوی گوگل ایجاد شده است. در میان روزگار تلخ و سختی جنگ که مشکلات متعددی ایجاد کرده و در شرایطی که مردم پابه‌پای نیروهای ایثارگر و قهرمان مدافع کشور، صبورانه در حال مبارزه با دشمنان ایران هستند، تداوم قطعی اینترنت و در ادامه آن طرح‌هایی همچون اینترنت پرو دو پیامد منفی بزرگ خواهد داشت: افزایش بیکاری و ایجاد نارضایتی عمومی.

قطعی اینترنت تا همین‌جا نیز تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد دیجیتال داشته است ؛ خسارت‌های مالی جبران‌ناپذیر برای کسب کارهای بزرگ و کوچک، فریلنسرها، هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا، فعالان بازارهای ارز دیجیتال، هوش مصنوعی و بسیاری از کسب‌وکارها و مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت وابسته هستند علاوه بر خسارت‌های مالی و تعدیل نیروها و ورشکستگی برخی از کسب‌وکارها، احتمالاً به‌زودی شاهد موج بزرگی از مهاجرت در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران هستیم مهاجرتی که دلیل آن ناپایداری فضای اینترنت در کشور است.

قطعی اینترنت که به‌خودی‌خود موضوع مهم و پر تبعاتی است را در کنار طرح جنجالی و پر آسیب «اینترنت پرو» که به‌تازگی گفته می‌شود برای برخی از اصناف و مشاغل فعال شده است بگذارید، طرحی تبعیض‌آمیز که به بخش بزرگی از کاربران ،دهن‌کجی می‌کند و زمینه‌ساز شکاف و نارضایتی اجتماعی می‌شود ضمن اینکه این طرح اشتباه و از اساس غلط، مقدمه شکل‌گیری اینترنت طبقاتی خواهد بود.

تا همین‌جا نیز قطعی اینترنت تبعات، مشکلات و چالش‌های بسیاری به وجود آورده است اینترنت ،ابزار مهمی در دنیای مدرن امروز است و می‌توان آن را در کنار آب و برق نیازی اساسی در زندگی نامید که در تمام بخش های زندگی موثر است از اقتصاد، ارتباطات گرفته تا آموزش و سرگرمی و... تداوم قطعی آن نه به نفع مردم است و نه به سود کشور. دسترسی به اینترنت آزاد حق تمام مردم ایران است و به‌هیچ‌وجه این حق نباید طبقاتی شود و یا به امتیازی برای فروش تبدیل شود .

در پایان، خطاب به تصمیم‌گیران که دلسوز این مرزوبوم هستند و بار بزرگی در این روزهای سخت به دوش دارند می‌گوییم تا دیر نشده اینترنت را برای همه و بدون محدودیت، بازگشایی کنید چرا که تبعات و اثرات منفی ادامه‌دار این وضعیت چیزی جز افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی نخواهد بود.